تداول ناشطون كويتيون، صوراً للشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت الشيخ نواف، تكشف دورها أثناء الغزو العراقي للكويت.

هوية مزورة وسلاح

وتظهر الشيخة أمثال الأحمد في الصورة المتداولة، وهي تتدرب على استخدام السلاح، وترتدي ما يُشبه ملابس الجيش. وبحوزتها هوية مزورة لتسهل تنقلها مع المقاومة باسم منيرة عبدالعزيز العدواني.

صور | للشيخة #أمثال_الأحمد أثناء تدربها على استخدام السلاح خلال فترة الغزو الغاشم والهوية المزورة لتسهيل التنقل مع المقاومة .#أخبار_اليوم_نيوز pic.twitter.com/YGDt6AT0Ib — أخبار اليوم نيوز (@akhbar_alyawm) February 26, 2021

وكان للشيخة أمثال الأحمد دورا كبيرا في المقاومة، فقد جاء في كتاب “على شفير الحرب”، أنها قامت بتجنيد مهندس عراقي لإمداد. المقاومة بالتحركات العراقية، وفي صبيحة يوم الغزو صادفت حشدا من الكويتيين في مخفر كيفان يحاولون معرفة الحقيقة وما يحدث.

“أنا أخت الأمير”

وقامت الشيخة أمثال الاحمد بالتوقف بسيارتها لمخاطبتهم وتهدئتهم قائلة: “لا تظنوا أن آل الصباح قد تخلوا عنكم، أنا أخت الأمير. وأنا هنا معكم وسوف أبقى معكم”.

الجدير بالذكر أن الشيخة أمثال الأحمد (73 عاماً)، هي إحدى بنات أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته. مريم مريط الحويلة، وهي رئيسة مركز العمل التطوعي في الكويت.

وحصلت أمثال الأحمد على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت عام 1979. ثم حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة عين شمس في مصر.

رئيسة مركز العمل التطوعي

وللشيخة أمثال الأحمد مشاركات بالعديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة بالأمور البيئية، كما أن لها أنشطه كبيرة بمجال حماية البيئة في الكويت. وأيضًا في حملة ترشيد استخدام المياه، وحصلت على عضوية عدد من الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية. إلى أن تم تعيينها عام 2004 رئيسة لمركز العمل التطوعي.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى أمثال الأحمد رئاسة اللجنة الإعلامية في اللجنة للتحضير للاحتفال باليوبيل الذهبي للاستقلال ومرور 20 عامًا على التحرير.

وارتبطت الشيخة أمثال الأحمد بابن عمها الشيخ جابر الحمود الجابر الصباح، وأنجبا خمسة أبناء، ثم انفصلت عنه.

الغزو العراقي للكويت

والغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت. بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.

ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت. ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.

وفي الطائف بالمملكة العربية السعودية فقد تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح. وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية.

واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 شهور، وانتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

العيد الوطني الكويتي

وتحتفل دولة الكويت وشعبها في 25 فبراير/ شباط من كل عام بـ”العيد الوطني الكويتي”، الذي يُخلد ذكرى يوم استقلالها في 19 يونيو/ حزيران عام 1963م.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مظاهر احتفال وتفاعل من قبل المغردين مع هذه الذكرى الوطنية.

ودشن المغردون وسماً بعنوان “العيد الوطني الكويتي”، تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولاً بالبلاد.

ويعتبر العيد الوطني الكويتي عطلة رسمية، وهو احتفال بذكرى استقلال البلاد عن المملكة المتحدة.

ويتم الاحتفال بهذا العيد الوطني بتاريخ الخامس والعشرين من شباط/فبراير من كل عام.

استقلال الكويت في عهد الشيخ عبدالله السالم

وكانت الكويت قد حازت على استقلالها في 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وقد شهدت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال.

وظل الكويتيون يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964.

إلى حين أن صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري كويتي، يقضي بدمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصبا، ولذي يوافق 25 فبراير من كل عام منذ عام 1965.

عيد الكويت الوطني يتزامن مع ظروف صعبة

وتتزامن ذكرى العيد الوطني هذا العام مع ظروف صعبة جدا على المستوى الاقتصادي يعاني منها الكويت.

وقدمت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون عاجل ينص على تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، بما يضمن تمكين. الحكومة من سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي “16.5” مليار دولار، لمواجهة أي عجز طارئ يعصف بالدولة.

وجاء في مسودة القانون الذي تمكنت “وطن” من الإطلاع عليه: “لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب. الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة.”

احتياطي الأجيال القادمة

وتابع:”بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة. فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة”.

وتسبب هذا القانون بموجة جدل عارمة بين الكويتيين عبر مواقع التواصل.

والذين دشنوا وسماً بعنوان “احتياطي_الأجيال_القادمة” غردوا خلاله بعشرات التغريدات الرافضة للقانون، والذي يهدد الأمن. الاقتصادي للكويت على حد قولهم.

5 مليارات دينار سنويا

ويسمح القانون للحكومة بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من الاحتياطي العام للدولة مع اشتراط تخفيض المصروفات والنفقات.

وتعاني الكويت من عجز كبير في الموازنة العامة لهذا العام، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. الذي هو من أساسيات الدخل الكويتي.

وفور إعلان الحكومة تقديم القانون الخاص بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، هاجم نواب مجلس الأمة القانون المقترح وأكدوا. أنهم لن يقبلوا بتمريره أبداً.

وعلق النائب فارس سعد العتيبي حول الموضوع بأنّ هذا القانون معيب وأن مجلس الأمة لن يسمح بمروره.

أما النائب ثامر السويط فاكد أنه سيرفض القانون.

ويشترط الحصول على موافقة مجلس الأمة لتمرير القانون، وكي يصبح نافذاً ومعمولاً به لدى الحكومة الكويتية.

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