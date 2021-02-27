منى فاروق وشيما الحاج حديث المواقع مجددا.. فماذا حدث؟

بعد غياب لقرابة العامين عن الساحة الفنية بسبب مقطع فيديو غير اخلاقي صور لهما برفقة المخرج المصري خالد يوسف، تعود الفنانتان شيما الحاج ومنى فاروق من جديد إلى شاشة السينما.

وتأتي عودة شيما الحاج من خلال فيلم “آل هارون” والتي انضمت إليها فيه الفنانة منى فاروق أيضاً.

ويشارك في بطولة الفيلم “آل هارون” النجم الأردني منذر رياحنة.

إضافة إلى كل من أحمد وفيق، أحمد عبد الله، إيهاب فهمي، عبير صبري، هاجر الشرنوبي.

والفيلم هو من إخراج معتز سالم، وإنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود.

وكانت أسرة فيلم آل هارون قد احتفلت في وقت سابق بتصوير أولى مشاهده.

في ظل حضور المنتج حسني محمود، الذي كان في موقع التصوير منذ أول يوم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من التصوير كلا من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، وحمدي هيكل.

واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

أزمة مقاطع منى فاروق و شيما الحاج

وكانت الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج قد سرب لهما قبل فترة مقطع فيديو “إباحي” برفقة المخرج المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

وتسبب المقطع آنذاك بموجة جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرض كلا الممثلتين للحبس.

ومنذ ذلك الحين وخالد يوسف لا يزال مقيماً خارج الأراضي المصرية.

منى فاروق طيبة جداً لدرجة العبط!

وكانت الفنانة المصرية منى فاروق أطلّت لأوّل مرة في لقاء متلفز بعد فضيحة الفيديوهات التي انتشرت لها مع المخرج خالد يوسف.

وقالت منى فاروق في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ضمن حلقة من برنامج “الترابيزة”، إنّها “طيّبة لدرجة العبط”.

وأضافت مواقف عدة لا تستطيع نسيانها متمنيةً لو كان والدها بجانبها فيها .

وقالت منى فاروق إن حلمها منى فاروق أن يترحّم الناس عليها ويقولوا حينما تموت إنها قدّمت أمور ايجابية.

وأشارت منى فاروق الى أنّها بعد الازمة التي مرّت بها لم يعد عندها ثقة بأحد، وأنها لا تبني علاقات صداقة جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيل شيما الحاج ومنى فاروق اواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.

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