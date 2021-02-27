مذيعة التلفزيون المصري تصدم الجمهور بفعل غير لائق على الهواء مباشرة

تسببت إحدى مذيعات نشرة “التاسعة” على القناة الأولى المصرية بالتلفزيون الحكومي وتدعى أميمة تمام، بحالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقدامها على فعل غير لائق.

ووفق الصور المتداولة على نطاق واسع ورصدته (وطن) قامت المذيعة بتصرف وصف بـ”الغريب”.

وذلك بوضعها لـ”روج” على شفاهها على الهواء مباشرة، أثناء تقديم النشرة.

ردود فعل ساخرة من المذيعة المصرية

وتناقل رواد مواقع التواصل صورة تم التقاطها لمقدمة النشرة بالتلفزيون المصري، أميمة تمام”، خلال قيامها بوضع روج على الهواء مباشرة. مما أثار حالة سخرية بين الجمهور.

وعلق أحد الأشخاص على الأمر أن “المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج”.

وقال آخرون “إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه”.

وبحسب ما نقلت قناة “صدى البلد” عن مصادر بالقناة الأولى المصرية، قالت إن “الخطأ وارد.

وتابعت أن المذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع.

وأضاف أن “أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها.

ولم تكن أميمة تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر فيها المذيعتان معا.

وتابع المصدر بالقناة المصرية أن “الخطأ لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر.

موضحا:”إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا”.

واضاف أن “جميع من يظهر على الشاشة يتصرف بحرية في حالة الـ out of camira والمذيعة تصرفت على هذا الأساس”.

وكثرت مؤخرا سقطات الإعلام المصري، الذي بات يديره كليا النظام المصري عبر مخابرات السيسي، الذي أخضع الجميع لسيطرته.

ولا يوجد أي صوت معارض ضده حاليا على الساحة، ومن يفكر في مجرد الانتقاد فمصيره السجن والتعذيب، وأحيانا القتل والاختفاء القسري.

فيروس كورونا يغيب 3 مذيعات

وكان فيروس كورونا قد غيب 3 مذيعات عن شاشات التلفزيون المصري، فيما خضع مخالطوهن في مدينة الإنتاج الإعلامي ومبنى التلفزيون. للفحص.

ووفق وسائل إعلام مصرية، أصيبت مذيعة القناة الأولى في التلفزيون المصري إلهام نمر بـ”كورونا”، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزلها وتلقيها العلاج.

كما أصيبت مذيعة إكسترا نيوز ريهام السهلي، ونقلت لمستشفى العزل، وحالتها مستقرة، إذ تتلقى العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأخيرا أعلنت المذيعة آية عبدالرحمن، إصابتها بالفايروس المستجد، وكتبت على صفحتها في فيسبوك منشورا تعلن فيه إصابتها وتحكي تجربتها مع كورونا.

مذيعات مصريات أثرن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة

وتلقت المذيعة المصرية ياسمين عز انتقادات واسعة بسبب ظهورها عبر قناة “MBC”، بفستان مكشوف الصدر خلال حوارها. مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش حفل يخص ذكرى انتصار أكتوير.

ولم تكن ياسمين عز هي المذيعة الوحيدة التي تسببت ملابسها في حالة جدل فقد سبقتها العديد من المذيعات المصريات وهن كما نشرت “ارم نيوز”.

واقعة البانيو وملابس الحوامل

كان للمذيعة والإعلامية دينا صلاح عدة وقائع جعلتها تلقب بعدة ألقاب مثيرة بينها مذيعة “البانيو” وذلك بعد ظهورها في برنامجها “دودو شو”. على قناة “النهار” وهي نائمة في البانيو، وكذلك ظهورها وهي ترتدي ملابس فضفاضة مثيرة في حلقتها التي حملت عنوان “سينجل مازر”.

مكشوفة من الأعلى

وتسببت المذيعة عليا مقدمة برنامج “الحدث آرث” الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” في حالة جدل أيضًا بعد ظهورها وهي. ترتدي بلوزة سوداء تُظهرها عارية بمنطقة الأكتاف.

راغدة شلهوب

وواجهت المذيعة راغدة شلهوب حملة انتقادات واسعة بعد ظهورها بفستان قصير خلال تقديمها برنامج “كلام في سرك” على قناة “الحياة”. بعد إعلان الحداد بعد حادث مقتل 21 مصريًا على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

روب مي

تحولت فقرة رياضية قدمتها مي حلمي المذيعة بقناة “أون سبورت” إلى مثار جدل عبر مواقع التواصل بعد ظهورها خلال برنامج. “القمة 115” لتحليل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي وهي ترتدي ملابس منزلية تشبه “الروب”.

الهوت شورت

كما كان للمذيعة دينا صلاح واقعة أخرى أكثر إثارة للجدل بعد ظهورها مع الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني في إحدى اللقاءات بالهوت شورت.

مذيعة التلفزيون المصري

وأحدثت ليندا عبد اللطيف مذيعة التلفزيون المصري حالة جدل كبيرة بعد ظهورها خلال تقديم النشرة الجوية بملابس شبيهة بملابس النوم.

البنطال المقطع

أحيلت الإعلامية نهلة النقيب مقدمة برنامج “اتفرج يا سلام” على الفضائية المصرية إلى التحقيق لاتهامها بمخالفة الآداب العامة بعد ظهورها ببنطال ممزق.

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