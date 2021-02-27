في أول ظهور بعد الحادث.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مكالمة وردته من ابن سلمان وابن زايد

تقدم الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، بالشكر لكل من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ووليي عهد السعودية وأبوظبي. محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، على سؤالهم عليه والرعاية التي قدموها له بعد الحادث الذي ألمّ بالإعلامي المصري قبل أيام.

وجاء ذلك خلال أول ظهور للإعلامي عمرو أديب عبر الشاشة، بعد وقوع الحادث الذي كاد يودي بحياته.

وكشف عمرو أديب تفاصيل مكالمات وردته من ابن سلمان وابن زايد، للاطمئنان على وضعه الصحي، متوجها لهما بالشكر.

ووجه الإعلامي المصري رسالة شكر إلى مجلس الوزراء المصري.

مفيش وزير مكلمنيش

كما أضاف “مفيش وزير مكلمنيش، أتوجه بالشكر للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، على الاتصال والرعاية”.

كما شكر عمرو أديب الفنانين في مصر والعالم العربي، ومدير مستشفى دار الفؤاد وألفا سكان، والأطباء المعالجين له.

وتوجه الإعلامي المصري بالشكر أيضاً لأصدقاءه والمشاهدين.

وأضاف أن هناك بعض المشاهدين عرضوا عليا حالة محشي وآخرون مكرونة بشاميل.

وقال أديب معلقاً: “إحنا لا نزرع في البحر”، ووجه الشكر لكل زملائه الإعلاميين وكل الصحفيين، قائلاً: “الناس كلها كانت جدعة معايا، البلد دي كويسة».

وتابع الإعلامي المصري بحديثه: “لي أصدقاء مسيحيين أشعلوا الشمع من أجلي في الكنائس.”

كما أوضح:”الحمد لله البلد بخير العالم العربي بخير والناس كويسة، على رغم أنني لا أملك أن أقدم شيء لأي احد، وسعيد وفرحان بالحالة دي، وسعيد أن الحالة كانت حلوة والناس معايا كويسة”.

وتقدم الإعلامي المصري بالشكر لجميع العاملين في قناة “ام بي سي”، وقال: “كانوا معايا لحظة بلحظة، اشكر كل الجهات اللي وقفت جنبي”.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب، قد تعرض لحادث سيارة مروع على طريق وصلة دهشور خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي عقب انتهاء برنامجه “الحكاية”.

تضرر سيارة عمرو أديب

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للحادث والتي يظهر خلالها بأنه كان قويا حيث تضررت سيارة عمرو اديب بشكل. كبير إثر تلقيها ضربة أمامية من سيارة نقل مُحملة بأنابيب غاز.

صور متداولة لتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث ونقله للمستشفى pic.twitter.com/ERloKVmZft — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 16, 2021

وذكرت التحريات وتحقيقات المباحث أن الحادث أحدث تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب. إثر تصادم مع سيارة محملة بالأنابيب، وتم نقل المذيع المصري إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات الأولية له.

كما تم التحفظ على سيارة عمرو أديب، وراجعت القوات الكاميرات لفحص ملابسات الحادث، وتحفظت القوات. على السائق المتسبب في الحادث.

نقل عمرو أديب إلى الطوارئ

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية حينها، عن مصادر طبية من المستشفى المتواجد به عمرو أديب، أنه موجود بقسم الطوارئ. في المستشفى وحالته مستقرة.

كما ذكرت المصادر أن عمرو اديب خضع للفحوصات الطبية من قبل أطباء العظام في المستشفى. مؤكدة أنه في حالة صحية مستقرة، وأنه سيخضع لأشعة كاملة عقب الفحص المبدئي للتأكد من سلامته.

فيديو من موقع الحادث

ووقتها نشر أحد أعضاء فريق عمل برنامج عمرو اديب، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” من مكان وقوع الحادث.

كما أكد إسلام زكريا أن عمرو أديب بصحة جيدة، معلقاً:”كنت في موقع الحادث دلوقتي والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله”.

لميس الحديدي تطمئن على زوجها

ووصلت الإعلامية لميس الحديدي لمستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على زوجها برفقة عدد من العاملين في قناة «mbc» منهم. محمد عبدالمتعال رئيس القناة.

ورافقها أيضاً الإعلامي طارق يونس رئيس تحرير البرنامج، والإعلامي طارق صبري مدير التحرير البرنامج، وشريف عمرو. وعدد من العاملين في البرنامج.

الحالة الصحية لعمرو أديب

ولاحقاً، أعلنت وسائل إعلام محلية أن عمرو أديب غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية. والاطمئنان على حالته الصحية.

وقال الطبيب المعالج له، دكتور المخ والأعصاب عماد الأكوح، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية. إنه فوجئ بوصول الإعلامي عمرو أديب عقب تعرضه لحادث سير.

وأوضح أنه تم عرض عمرو أديب على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب. العظام وطبيب الجراحة العامة.

كما أشار طبيب المخ والأعصاب إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامي عمرو أديب، وتبين استقرار حالته تماما. وعدم وجود أي دواع تستوجب بقاءه في المستشفى.

وأوضح الطبيب أنه تم إعطاء عمرو أديب بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التى تعرض لها نتيجة الحادث. من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته.

رانج روفر

الجدير بالذكر أن عمرو أديب كان يستقل سيارته «رانج روفرvogue»، حين تعرض لهذا الحادث، وتتوفر في هذه السيارة. العديد من وسائل الأمان المختلفة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء ، ونظام مراقبة محيطية.

كذلك تحتوي السيارة على إنذار عند استشعار السيارة بوجود حادث، وتحذير من مغادرة المسار، ورادار لمراقبة الشوارع. ووسائد هوائية فى جميع أجزاء السيارة، وأيضاً الفرملة الإلكترونية في حالات الطوارئ.

ورجح الخبراء أن سبب وقوع الحادث رغم تعدد وسائل الأمان يعود إلى عدم ربط حزام الأمان أو عدم تفعيل بعض. وسائل الأمان في السيارة.

هذا وتعمل «رانج روفر vogue» بمحرك 3.0 لتر تربو 6 مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 380 حصانا وأقصى عزم للدوران. يبلغ 450 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 7.8 ثانية وتصل لسرعة قصوى 209 كم\س محددة إلكترونيا، وسعة خزان. الوقود يبلغ 104 لترات.

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