فجر الفنان المصري رضا إدريس مفاجأة حين أعلن أنه هو الشخص الذي اكتشف الفنان المصري محمد رمضان في بداياته، وليس الفنان الراحل سعيد صالح كما هو معروف.

أباطرة العصر الحالي

وقال رضا إدريس خلال لقاء له في برنامج “القاهرة اليوم” عبر فضائية “اليوم” والذي يقدمه الفنان إدوارد: “هناك واحد من أباطرة العصر الحالي. وجدته في الشارع على باب مسرح، فشعرت بالشفقة عليه”.

وتابع رضا: “كان يناديني ويقول لي ياعم رضا، نحن نعيش على مشاهدك. أتمنى لقاء أستاذ سعيد صالح لأطرح عليه السلام، فأخذته من يده وذهبت به لسعيد صالح”.

محمد رمضان ينكر الجميل

وأشار رضا إدريس إلى أن هذا الفنان الآن من كبار الفنانين لكنه يتجاهله ولا يسأل عليه، ولم يحفظ له الجميل.

ولم يذكر إدريس اسم محمد رمضان صريحاً، لكنه أشار إليه حين قال إن هذا الفنان دائما ما يتفاخر أن سعيد صالح أول من اكتشفه لكنه يتناسى دوره.

وكاد إدريس رضا أن يبكي حين قال: “مهدت لدخوله حتى يتم استقباله جيداً. وقلت انظر يا عم سعيد أحضرت لك شخصاً من رائحة الحبايب”.

وتابع: “وجدنا له حينها دور في المسرحية، وهو نجم كبير الآن، لكنه أبداً لم يسأل عني. وأنا لم أحاول أن أصل إليه ولن أفعل ذلك أبداً”.

الأسطورة

ومع إصرار الفنان إدوارد والمذيعة على معرفة اسم الفنان الذي يقصده إدريس، قال: “اكتشفت الأسطورة. لكنه لم يحفظ الجميل الذي فعلته له، والحقوق عند الله لا تضيع”.

ودائماً ما يُصرح محمد رمضان في لقاءاته الصحفية أن الفنان سعيد صالح هو أول من اكتشفه.

وقال خلال لقاء سابق ببرنامج “لقاء خاص”، المذاع عبر فضائية DMC : “أول يد مُدت لي يد سعيد صالح، فأثناء التجهيز للعرض الأول لمسرحيته. وقبل فتح الستار بدقائق، تسللت لغرفته سرًا بعد أن رفض الأمن السماح لي بالدخول؛ لعرض مواهبي الفنية وقدراتي التمثيلية”.

وقال محمد رمضان إن الفنان الراحل أعطى له الفرصة للمشاركة في المسرحية، بعد أن شاهد أدائه. متفقًا معه ومع باقي فريق العمل على إدراج مشهدًا ارتجاليًا في سط أحداث المسرحية يجمع بينهما.

“قاعدين ليه”

وتعتبر مسرحية “قاعدين ليه؟” هي أول أعمال محمد رمضان، بمشاركة سعيد صالح، سعيد طرابيك، بشرى، محمد عبدالرازق، أحمد فوزي، ورقية أحمد.

واستطاع حينها محمد رمضان الانضمام إلى المسرحية قبل عشر دقائق فقط من بدئها. وهي من تأليف محمد الماغوط وإخراج حسام الدين صلاح.

يُشار إلى أن رضا إدريس شارك في العديد من الأعمال الفنية مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها من الأعمال الفنية. حيث شارك في فيلم الإمبراطور و ضد الحكومه مع الراحل أحمد زكي و حلّق حوش و الباشا تلميذ.

وخلال الفترة الأخيرة قلت أعمال رضا إدريس، رغم انتشاره بشكل واسع في مطلع الألفية، وذكر أنه يعاني من التجاهل رغم قيمته الفنية الكبيرة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة في مصر والوطن العربي بخبر طلاق الفنان المصري محمد رمضان، وانفصاله عن زوجته نسرين. حيث نقلت العديد من المواقع هذا الخبر قبل أن يخرج “نمبر وان” وينفيه ما أحدث ضجة كبيرة.

وخلال وقت قياسي كان اسم محمد رمضان تريند كعادته وأثار الجدل قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعة، في تصريحات لعدة مواقع.

ويشار إلى أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبد الفتاح، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى في 2012.

كما نفى محمد رمضان لعدة مواقع هذه الشائعة. وقال إنه لا يعرف من أطلقها. مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار. العلاقة بينه وبين زوجته نسرين.

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