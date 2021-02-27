شاهد نجل مشاري البلام يحرج وزارة الصحة ويفجر مفاجأة عن وفاة والده

خرج صالح نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، يرد على بيان وزارة الصحة الكويتية ويكذبه بشأن وفاة والده. حيث اتهمها بالإهمال.

وفي مقطع فيديو نشرته الإعلامية مي العيدان، على صفحتها ولاقى رواجا واسعا اتهم نجل البلام الأطباء العاملين في وزارة الصحة الكويتية بالإهمال في رعاية والده.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وكان مشاري البلام قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ثم توفي بعدها بأيام.

صالح نجل البلام أكد في حديثه أن والده كان مصابا بفيروس كورونا عند تلقيه اللقاح دون أن يعلم.

وأشار إلى أن والده كان لديه احتقان، ولا يوجد ارتفاع في درجة الحرارة.

كما تابع متهما الأطباء بالإهمال والتقصير:”لم تكن لديه أعراض، ولم يحاول الأطباء إجراء الفحوصات اللازمة له عند تلقيه اللقاح.”

وقال ما نصه معلقا على بيان الصحة بشأن والده:”الدكتور اللي بيقول لازم تفحص ولازم حرارة ولازم مادري شنو ما طلبت منه هذا الشي.”

كما اختتم:”وثاني شيء أنتوا مهملين بهالسالفة“.

من جانبه علق مي العيدان على المقطع الذي نشرته لصالح بقولها:”صالح ابن المرحوم الفنان مشاري البلام يُتهم الصحه بالإهمال والتسبب في وفاة والده”

السبب الحقيقي وراء وفاة مشاري البلام

وكان والد مشاري البلام قد كشف السبب الحقيقي وراء وفاة نجله حيث قال في مقطع فيديو: “أعطوا مشاري اللقاح دون أن يتم فحصه. وهو من الأصل مصاباً بكورونا، فأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهت حياته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري لم يكن يدخن، وكان ملتزماً بصلاته ولم يأذ أحداً في حياته”.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وكانت وزارة الصحة في الكويت، حسمت حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة. التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

كما أكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس. كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح. مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

لقاح كورونا آمن

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021

كما أضاف البيان: “تتابع اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19. وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة”.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح.

كما أكدت الوزارة أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد. وتشير إلى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.

وشددت على أهمية الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

مشاري البلام إلى مثواه الأخير

يشار إلى أن جثمان الفنان مشاري البلام قد دفن في مقبرة الصليبيخات، وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وتوفي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، أول أمس الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .

كما تصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.

وعبّر المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها.

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