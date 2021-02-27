حليمة بولند تثير غضب الكويتيين
حليمة بولند تثير غضب الكويتيين
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شاهد ماذا ارتدت حليمة بولند خلال احتفالات العيد الوطني وأغضبت الكويتيين

كتب وطن
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لا تنفك الإعلامية الكويتية عن إثارة الجدل واستفزاز الكويتيين، وهذه المرة بسبب الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بالعيد الوطني لدولتها.

جواز السفر الكويتي

وظهرت حليمة بولند في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي ملابس. وحقيبة على شكل جواز السفر الكويتي، وأرفقتها بتعليق: “ماهي مخططاتكم بالعيد الوطني؟”.

 

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وتفاعل المتابعون مع حليمة بولند ما بين ساخرين من تصرفها، وآخرون غاضبون بسبب عدم مراعاتها حالة الحزن التي يعيشها الوسطين. الإعلامي والفني بعد رحيل الفنان الكويتي مشاري البلام.

وجاء في التعليقات ما كتبه أحدهم: ” أليست حزينة على المرحوم الفنان مشاري البلام؟”.

كما علق آخر: ” تستحق أكبر من ذلك”.

وسخرت متابعة بالقول:” أنا اعتقدت مباراة الهلال وأنها تشجعه”.

ساعة مرصعة بالألماس

ونشرت حليمة بولند قبل أيام فيديو تستعرض خلاله تلقيها ساعة مرصعة بالألماس من معجب سري.

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كما بدأت حليمة بولند باستعراض الساعة وهي ترتدي فستان أحمر بالريش، وعلقت على الفيديو: “ولبست هدية الفلنتاين وما زانت إلا على إيدي”. وتعليق آخر قالت فيه: “لا خلا لا عدم يا حبي الأبدي”.

ووفق المعلومات فإن الساعة من شركة Patek Philippe السويدية، وتبلغ قيمتها مليون ريال سعودي. وهو ما أثار استفزاز المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الشخص التي قدم لها الهدية، والذي حرصت حليمة بولند على عدم ذكر اسمه.

هاتف من الذهب باسم حليمة

كما استعرضت حليمة بولند في وقت سابق شرائها هاتف محمول جديد بمناسبة الفلانتين.

ووثق المقطع الذي تداولته العديد من الحسابات الكويتية، الهاتف الذي تمت صناعته خصيصاً باسم الإعلامية الكويتية. من الذهب الخالص عيار 24 والألماس، وتم نقش اسم “حليمة بولند” على ظهره.

كما يُسمع من المقطع صوت الإعلامية الكويتية وهي تصور المقطع، وقالت: “المفاجأة، هذا تليفون ذهب عيار 24 وحولينه كله ألماس. شوفوا الجمال والتفاصيل الأنيقة والحلوة”.

وأضافت حليمة: “وأنا طالبتها باسمي ذهب عيار 24، في ذهب عيار 21، وعيار 18، وفي مطلي ذهب، وفي ألماس أن طالبته ألماس. وكله بأسعار مختلفة يبدأ من 900 دينار إلى 10 آلاف دينار حسب الطلب”.

كما تفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هدية الإعلامية الكويتية، فمنهم من أخذ بالسخرية منها واعتبر أنها تقوم بتقديم الهدايا لنفسها.

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