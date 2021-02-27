شاهد كيف وأين ظهر محمد بن سلمان بعد التقرير السري الذي فضح تورّطه بقتل خاشقجي

في أول ظهور له بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى حلبة الدرعية، ليشهد ختام سباقات “فورملا إي”.

وتداولت وسائل إعلام وحسابات سعودية مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول محمد بن سلمان الى حلبة الدرعية في ختام سباقات “فورملا إي” وسط ترحيب الحضور.

عاجل.. ولي العهد خلال وصوله حلبة الدرعية في ختام فورملا إي . – pic.twitter.com/WMQAqDEVlI — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 27, 2021

كما جرى عزف السلام الملكي أمام ولي العهد في ختام سباقات فورمولا إي.

عزف السلام الملكي أمام ولي العهد في ختام سباقات فورمولا إي. – #محمد_بن_سلمان_في_فورميلا_اي pic.twitter.com/2ROqnCgk4e — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 27, 2021

التقرير يفضح محمد بن سلمان

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة. نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي. السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

كما وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018. وأمر بذلك على الأرجح.

كما وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.