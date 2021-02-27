جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سيراميكا والمصري
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سيراميكا والمصري
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جدول ترتيب الدوري المصري بعد اشتداد المنافسة وتعادل سيراميكا مع الأهلي

كتب وطن
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رغم تعثر فريق سيراميكا كليوباترا  أمام منافسه المصري البورسعيدي. والتي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الجمعة الماضية. وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما. لكن الفريق سيراميكا لم يسبق له التعادل مع حامل اللقب السابق الذي أجلت العديد من مبارياته في الموسم الجاري. نتيجة مشاركاته الخارجية.

والتي كان أبرزها المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية. والتي أقيمت في العاصمة القطرية ” الدوحة” منتصف الشهر الجاري.

كما وانتهت بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في المركز الثالث. بعد خسارة أمام بطل الأوروبي السابق الألماني ” البايرن ميونيخ”. بهدفين نظيفين دون رد. في دور النصف النهائي من المسابقة.

الفوز على بالميراس البرازيلي

كما ولعب فريق ” القرن” أمام البطل البرازيلي بالميراس. في مباراة شهدت الإثارة والمنافسة الشديدة بين الفريقين. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من الوقت الأصلي من اللقاء.

بينما فاز فريق الأهلي المصري على منافسه البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في ركلات الترجيح. كما وشهدت تألق حارس المصري الدولي محمد الشناوي. من خلال التصدي للعديد من الكرات القاتلة باتجاه شباكه. ليخرج الفريق بالميدالية البرونزية. ويحتل المركز الثالث عالمياً.

التعادل الإيجابي بين سيراميكا والمصري

كما وأحرز فريق المصري البورسعيدي هدف التقدم مع بداية المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة الثالثة من المباراة. ليقوم بتسجيلها اللاعب عمر عبد الواحد بطرقة رائعة في شباك منافسه سيراميكا.

فيما قلص الفريق المنافس هدف التعادل بركلة جزاء أيضاً عن طريق أحمد ريان في الدقيقة ال10 من أحداث الشوط الأول.

كما وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب الدولي النيجيري ” أوستين أموتو” بتسديدة قوية. في الدقيقة ال29 لصالح المصري البورسعيدي.

ليأتي هدف التعادل من فريق سيراميكا في الدقيقة ال37 من المباراة من ركلة جزاء سجلها نفس اللاعب أحمد ياسر ريان. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما للفريق المنافس.

وحاول كلا الفريقين مع مجريات الشوط الثاني. الذي شهد السيطرة والقوة للمنافسين داخل أرضية الملعب طيلة الشوط. لينتهي اللقاء بالنتيجة 2/2. وتقاسم الفريقين نقطة لكل منهما في منافسات الأسبوع ال 15 من .

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

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كما جاء مصر المقاصة في المركز الثاني وتخطيه فريق الأهلي المصري برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن المصري البوسعيدي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

كما تراجع فريق الأهلي في الترتيب في المركز الرابع برصيد 21 نقطة. نتيجة تأجيل مبارياته التي لم يخضها منذ بداية الشهر الجاري في الدوري الممتاز. بسبب مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة. ثم العودة إلى المنافسات غداً لمواجهة فريق طلائع الجيش.

بينما تساوى فريق سيراميكا كليو باترا مع فريق الأهلي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس برصيد 21نقطة، وفي المركز السادس يأتي فريق الجونة المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي و سيراميكا في جدول الترتيب.

تراجع بيراميدز وسموحة

كما يحتل المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 19 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 18 نقطة متساوياً مع انبي المصري بنفس النقاط، كما يتساوى مع الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

فيما يحتل فريق أسوان في المركز الحادية عشر برصيد 17 نقطة. متساوياً مع غزل المحلة بنفس النقاط الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويحتل فريق فريق المقاولون العرب في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما في المركز الرابع عشر عشر طلائع الجيش يأتي برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط. مع تراجع الفريق الإسماعيلي ووادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط للإسماعيلي. ووادي دجلة برصيد 7 نقاط في الدوري المصري للدرجة الممتازة المصري في الموسم الجاري.

هدفي الدوري المصري

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب في منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف سجلها في مواجهات خصومه.

أما في المركز الثاني وبفارق هدف وحيد يحتل اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 6 أهداف. متساوياً بعدد الأهداف مع حسام حسن في فريق سموحة المصري. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي.

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف. متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس  رصيد الأهداف.

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