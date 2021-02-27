جدول ترتيب الدوري المصري بعد اشتداد المنافسة وتعادل سيراميكا مع الأهلي

رغم تعثر فريق سيراميكا كليوباترا أمام منافسه المصري البورسعيدي. والتي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الجمعة الماضية. وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما. لكن الفريق سيراميكا لم يسبق له التعادل مع حامل اللقب السابق الذي أجلت العديد من مبارياته في الموسم الجاري. نتيجة مشاركاته الخارجية.

والتي كان أبرزها المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية. والتي أقيمت في العاصمة القطرية ” الدوحة” منتصف الشهر الجاري.

📝 ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المصري مع سيراميكا كليوباترا .. الزمالك في صدارة الترتيب والأهلي في المركز الـ 4 بعد لعب 9 مباريات فقط 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/FszKEdc3Zi — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) February 26, 2021

كما وانتهت بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في المركز الثالث. بعد خسارة أمام بطل الأوروبي السابق الألماني ” البايرن ميونيخ”. بهدفين نظيفين دون رد. في دور النصف النهائي من المسابقة.

الفوز على بالميراس البرازيلي

كما ولعب فريق الأهلي المصري ” القرن” أمام البطل البرازيلي بالميراس. في مباراة شهدت الإثارة والمنافسة الشديدة بين الفريقين. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من الوقت الأصلي من اللقاء.

بينما فاز فريق الأهلي المصري على منافسه البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في ركلات الترجيح. كما وشهدت تألق حارس المصري الدولي محمد الشناوي. من خلال التصدي للعديد من الكرات القاتلة باتجاه شباكه. ليخرج الفريق بالميدالية البرونزية. ويحتل المركز الثالث عالمياً.

التعادل الإيجابي بين سيراميكا والمصري

كما وأحرز فريق المصري البورسعيدي هدف التقدم مع بداية المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة الثالثة من المباراة. ليقوم بتسجيلها اللاعب عمر عبد الواحد بطرقة رائعة في شباك منافسه سيراميكا.

فيما قلص الفريق المنافس هدف التعادل بركلة جزاء أيضاً عن طريق أحمد ريان في الدقيقة ال10 من أحداث الشوط الأول.

كما وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب الدولي النيجيري ” أوستين أموتو” بتسديدة قوية. في الدقيقة ال29 لصالح المصري البورسعيدي.

ليأتي هدف التعادل من فريق سيراميكا في الدقيقة ال37 من المباراة من ركلة جزاء سجلها نفس اللاعب أحمد ياسر ريان. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما للفريق المنافس.

بهدفه اليوم في مرمى سيراميكا كليوباترا، صعد عمر كمال نجم #المصري الى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد ستة أهداف.

كما يعتبر هذا الهدف هو الرابع على التوالي لعمر كمال بمباريات المصري الأربع الأخيرة أمام كل من المقاولون وسموحة وسيراميكا بالدوري والمنصورة بكأس مصر#AlMasrySC pic.twitter.com/3LnIpZ8f6F — Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 26, 2021

وحاول كلا الفريقين مع مجريات الشوط الثاني. الذي شهد السيطرة والقوة للمنافسين داخل أرضية الملعب طيلة الشوط. لينتهي اللقاء بالنتيجة 2/2. وتقاسم الفريقين نقطة لكل منهما في منافسات الأسبوع ال 15 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما جاء مصر المقاصة في المركز الثاني وتخطيه فريق الأهلي المصري برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن المصري البوسعيدي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

هيثم شعبان مدرب سيراميكا عبر قناة أون تايم سبورتس 🗣️ 💬استمرارية العمل مع صالح جمعة ومشاركته في المباريات ستجعله يعود بشكل أفضل عما يظهر به حاليا.. صالح يقدم عملا جيدا ولكن ننتظر الأفضل — الـدوري الـمـصـري ⁦ (@dawryegypt) February 27, 2021

كما تراجع فريق الأهلي في الترتيب في المركز الرابع برصيد 21 نقطة. نتيجة تأجيل مبارياته التي لم يخضها منذ بداية الشهر الجاري في الدوري الممتاز. بسبب مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة. ثم العودة إلى المنافسات غداً لمواجهة فريق طلائع الجيش.

بينما تساوى فريق سيراميكا كليو باترا مع فريق الأهلي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس برصيد 21نقطة، وفي المركز السادس يأتي فريق الجونة المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي و سيراميكا في جدول الترتيب.

تراجع بيراميدز وسموحة

كما يحتل المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 19 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 18 نقطة متساوياً مع انبي المصري بنفس النقاط، كما يتساوى مع الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

فيما يحتل فريق أسوان في المركز الحادية عشر برصيد 17 نقطة. متساوياً مع غزل المحلة بنفس النقاط الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويحتل فريق فريق المقاولون العرب في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما في المركز الرابع عشر عشر طلائع الجيش يأتي برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط. مع تراجع الفريق الإسماعيلي ووادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط للإسماعيلي. ووادي دجلة برصيد 7 نقاط في الدوري المصري للدرجة الممتازة المصري في الموسم الجاري.

هدفي الدوري المصري

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري في منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف سجلها في مواجهات خصومه.

أما في المركز الثاني وبفارق هدف وحيد يحتل اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 6 أهداف. متساوياً بعدد الأهداف مع حسام حسن في فريق سموحة المصري. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي.

أفضل 5 أهداف في الدوري المصري خلال الجولة الثامنة ⚽️🚀pic.twitter.com/DHykJWOVZO — جول مصر (@goaleg) February 26, 2021

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف. متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس رصيد الأهداف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك