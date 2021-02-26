أثار الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج “صدى الملاعب” على شبكة “إم بي سي” السعودية، غضباً واسعاً بعد تحويله الأستوديو لصالة رقص، حيث ظهرت فيها ملكة جمال لبنان مايا رعيدي. وهي ترقص وتتمايل مع المغني السوري وسام هلال.

وسام هلال يغني ويرقص برفقة مايا رعيدي على الهواء في #صدى_الملاعب

pic.twitter.com/8UQveC2J4d — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) February 24, 2021

الغريب في الأمر أن مصطفى الأغا نشر الفيديو على صفحته الرسمية في تويتر، وفق ما رصدت “وطن”، مما أغضب جمهوره.

وقال حامد العامود: ” يا مصطفى هذا ما صار برنامج رياضي وعار على المحطة الاستمرار بهذه المهازل”.

يامصطفى هذا ماصار برنامج رياضي وعار على المحطه الاستمرار بهذه المهازل. — حامد بن محمد العامود (@gadmoath) February 25, 2021

وقال آخر: “والله عيب لك الحمد .وين رايحين هذا برنامج رياضى ولا مرقص!!!”.

والله عيب لك الحمد .

وين رايحين هذا برنامج رياضى ولا مرقص!!! — فنتازيا (@j9OAi1DqgHT2DwG) February 25, 2021

وعلق ناشط آخر: “يعني قلت محتوى رياضي لتحطو هل مسخرة !! والله عيب، ما تعودنا على برنامج صدى الملاعب هيك وكيف بعد كل هاد”.

وأضاف: “بتجي بتنصحنا بكلمة أو حكمة .. عجيييب زمن الغرائب والله”.

يعني قلت محتوى رياضي لتحطو هل مسخرة !! والله عيب

ما تعودنا على برنامج صدى الملاعب هيك وكيف بعد كل هاد

بتجي بتنصحنا بكلمة أو حكمة .. عجيييب زمن الغرائب والله — abdulrahman (@A_Sultan1988) February 25, 2021

وليد الغامدي، قال: ” المخرج عاوز كذا. اظهر وبان وعليك الامان. الاقنعة انكشفت وقلتها من زمان في يوم ما سوف تكتشف البائع والمشتري علنا”.

المخرج عاوز كذا. اظهر وبان وعليك الامان. الاقنعة انكشفت وقلتها من زمان في يوم ما سوف تكتشف البائع والمشتري علنا…. — م. وليد الغامدي (@Wasalghamdi) February 25, 2021

حساب باسم العبدلي، قال: “غيروه صدى الفن أو لا تضحكوا على المشاهدين الليوم صدى الملاعب وبكره صدى الجميلات”.

غيروه صدى الفن او لا تضحكوا على المشاهدين الليوم صدى الملاعب وبكره صدى الجميلات — العبدلي (@AaAlabdly) February 25, 2021

وقال حساب باسم “فاتنازيا”: “تدعي المثالية ونصح، وكل شوي تلطم على أصدقائك اللى خانوك، لو رقصت معاهم كان افضل يا الاغا “.

وتابع: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت)”.

وأكمل: “الحياء والمروءة هي قيمة الشعوب وإيمانها اذا وحدت الواحد العزيز”.

تدعي المثالية ونصح … وكل شوي تلطم على أصدقائك اللى خانوك .

لو رقصت معاهم كان افضل يا الاغا .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت))

الحياء والمروءة هي قيمة الشعوب وإيمانها اذا وحدت الواحد العزيز . — فنتازيا (@j9OAi1DqgHT2DwG) February 25, 2021

من هو مصطفى الأغا؟

الإعلامي مصطفى خالد الآغا من مواليد 6 يونيو 1963، ولد في دمشق بسوريا، ومتزوج من المذيعة مي الخطيب وله ابن كرم وبنت ناتالي.

يحمل مصطفى الأغا الجنسيتين البريطانية والسورية، وعمره 57 سنة.

وقدم أول برنامج رياضي سوري مباشر باللغة الإنكليزية ثم تنقل بين محطات إعلامية وبرامج مختلفة ووسط ظروف إنتاجية صعبة قبل وصوله إلى إم بي سي.

كما كتب مقالات عدة في معظم الصحف والمجلات العربية، وضمن انشغاله في الصحافة عمل معداً ومقدما ومعلقا رياضيا في التلفزيون السوري.

كما نال في استفتاء موقع كووورة لقب أفضل مقدم برنامج رياضي عربي وأفضل برنامج عربي وبرنامج يغطي الكرة الأوروبية.

ونال أفضل إعلامي رياضي عربي في استفتاء ليبي، وآخر سعودي. كما نال عام 2007 لقب أفضل مقدم استديو.

ونال أفضل برنامج عن صدى الملاعب، وأفضل مذيع للنشرات الرياضية.

وفاز برنامج أصداء كأس العالم 2006 بجائزة أفضل برنامج عربي خلال نهائيات مونديال ألمانيا.

ميرهان حسين ومصطفى الأغا

وفي وقت سابق، سادت أجواء من الغزل بين مصطفى الآغا والفنانة المصرية ميرهان حسين، التي حلّت ضيفة على برنامجه.

وعبرت حسين عن سعادتها بلقائه من خلال مقطع فيديو من الحلقة نشرته عبر حسابها في موقع “إنستغرام”.

وكتبت ميرهان حسين، قائلة: “اتشرفت جدًا جدًا بوجودي مع إعلامي محترف وراقي ومحبوب زي أستاذ مصطفى الأغا. بشكرك جدًا انت شخص رائع وأنا سعيدة جدًا إني اتعرفت عليك”.

ووجهت حسين الشكر لفريق الإعداد وفريق تصميم إطلالتها في الحلقة وحُسن الاستقبال والضيافة.

ولم يتردد مصطفى الآغا، في تدوين تعليق أشاد فيه بعفويتها فقال: “نورتينا بحضورك وعفويتك اللي كانت واضحة”.

بينما ردّت قائلة: “كنت عفوية عشان كنت معاك روحك المرحة هي سبب الطاقة الإيجابية اللي كانت مالية المكان شكرًا ليك”.

ملاطفة رغم إحراج!

وجاءت تلك الملاطفة والمغازلة بين ميرهان حسين ومصطفى الآغا رغم إحراج الأخير لها بشأن عمرها الحقيقي. والتي بسببها تصدرت حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي. ودخل اسمها بين الأكثر بحثًا على “غوغل”، حيث رفضت التأكيد على أنها من مواليد عام 1982. نافية الأمر، ليشير الآغا بأن ويكيبيديا يدون هذا التاريخ لها عبر موقعه.

وأكدت ميرهان حسين أنها ليست مولودة في هذا العام، فأجابت بشكل قاطع قائلة: “لأ لأ”.

ثم انتقل مصطفى الأغا ليسألها عن أغلى أشخاص في حياتها. لتجيب عائلتها وأصدقاؤها، وأوضحت أن أهلها وكرامتها وحياتها الشخصية هي خطوط حمراء في حياتها.

وأضافت ميرهان حسين أنها تتمنى أن تمحي من شخصيتها الخوف والتردد، أما الأشياء التي لا تفارقها فهي الهاتف والشاحن والساعة، وعن الصفات التي تحبها في الرجل قالت: “الصدق والكرم والحمشنة”.

وتحدثت ميرهان حسين، عن بدايتها كمطربة ثم انتقالها للتمثيل من دون دراسة، قائلة إن الأمر لا يعدو كونه موهبة في الأصل.

وأشارت إلى أنها عندما تخرجت من برنامج مواهب غنائي وصلتها عروض تمثيلية عدة فوافقت عليها وهو ما جعلها تواصل في هذا المجال.

وعقبّت ميرهان حسين، قائلة إنها لا تجعل الحياة صعبة على نفسها، وتساعد نفسها على تلطيف الحياة على نفسها، مردفًة أن التمثيل لا يحتاج إلى دراسة، وتعليم من المواقف حوله وخوض التجارب.

وأشارت ميرهان حسين إلى أنها بدأت التقليد في حياتها على بعض أصدقائها في الجامعة، ثم واصلت الأمر مع أصدقائها الفنانين، مقلدة أصالة بطريقة طريفة أعجبت مصطفى الآغا.

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