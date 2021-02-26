مدرب برشلونة “كومان” يصاب بنزيف في الدم قبيل موعد مباراة فريقه أمام إشبيلية اليوم

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة أمام منافسه إشبيلية الإسباني مساء يوم الجمعة الماضية. تعرض مدرب الفريق الكتالوني الهولندي “رونالد كومان” 53 عاماً، لنزيف دم من أنفه. مما اضطر المدرب على الخروج من قاعة المؤتمر مبكراً دون استكماله. ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج الفوري.

كما أن المدرب كومان، يعاني من مشكلة صحية. حيث تم إدخاله إلى المشفى في العالم الماضي، بسبب مشكلة حدثت معه في القلب.

كومان لم يكمل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وإشبيلية بسبب حدوث نزيف له😰 pic.twitter.com/wCqMsWbdkA — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) February 26, 2021

فيما لم يعلن نادي برشلونة الإسباني. عن الحالة الصحية بعد ذلك عن مدربه الهولندي كومان. بعد خروجه عن المؤتمر للحديث عن أحوال فريقه برشلونة. ومدى استعداد الفريق أمام منافسه اليوم أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد فريقه برشلونة الإسباني إلى خوض مباراة أمام فريق إشبيلية. في ديربي جولة منافسات الجولة ال 25 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة ” الليغا”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه إشبيلية. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في قمة الجولة لمنافسات الجولة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن.

فيما ستكون عند الساعة الخامسة والربع مساءً اليوم السبت. بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن.

⚡️LIVE NOW! ⚡️ Barça training session ahead of #SevillaBarça 💪🟦🟥 🖥 Watch now on Barça TV+: https://t.co/bbVNGXoMPq pic.twitter.com/BH8DBjpHXr — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2021

وستبث مباراة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بلد الوليد على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وستبث أيضاً عبر قناة “beIN Sports HD 3” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

المعلق على اللقاء بين المنافسين

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي من أجل التعليق على أحداث اللقاء بين المنافسين. في مواجهة تحمل القوة والإثارة المحافظة على سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني.

ويطمح كلا المنافسين من خطف ثلاثة نقاط على حساب الأخر. من أجل تقليص الفارق مع المتربع على صدارة قائمة جدول الترتيب فريق أتلتيكو مدريد ووصيفه ريال مدريد. خلال منافسات الموسم الجاري.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة منافسه إشبيلية

وسيعتمد المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عاماً، على تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة. حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب المغربي ياسين بونو.

كما سيأتي في خط الدفاع للفريق كلاً من: اللاعب كريم رقيق. جوليس كوندي. دييجو كارلوس.خيسوس نافاس.

أما في خط الوسط، اللاعب أوليفر توريس. فيرناندو. خوان خوردان.

وفي خط هجوم فريق إشبيلية سيكون كلاً من: منير الحدادي. لوك دي بونج. سوسو.

هدافي الليغا الاسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 18 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة. بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل إشبيلية الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق برشلونة المتراجع في المنافسة هذا الموسم في انتزاع الصدارة برصيد 47 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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