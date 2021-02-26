شاهد ماذا فعلت سوزان مبارك في مقبرة زوجها “الفاخرة” بذكرى وفاته الأولى!!

نشرت وسائل إعلام مصرية صورا أظهرت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في مقبرة زوجها الفارهة لإحياء ذكرى وفاته الأولى.

ويصادف الخميس 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة حسني مبارك، والذي فارق الحياة عن عمر يناهز 92 عاما. بعد صراع مع المرض في مستشفى الجلاء العسكري.

أحيت عائلة الرئيس مبارك اليوم الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك بحضور السادة علاء مبارك وجمال مبارك والسيدة سوزان مبارك والعائلة وعدد كبير من محبي الرئيس مبارك… رحم الله الرئيس مبارك وأسكنه فسيح جناته.. سيبقى دائما في قلوبنا وقلوب الملايين .. @AlaaMubarak_ pic.twitter.com/drIEqX4ixo — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) February 25, 2021

سوزان مبارك رفقة نجليها

وظهرت سوزان مبارك رفقة نجليها علاء وجمال وزوجيهما، ومحامي مبارك فريد الديب.

وكانت سوزان مبارك ترتدي ملابس سوداء وبقيت في المقبرة تستقبل المعزين لمدة 30 دقيقة.

واتضح من الصور البذخ في إنشاء مقبرة حسني مبارك، والتي بدت وكأنها قصر ملك، حيث زينت بالزرع والأثاث الفاره والرخام عالي الجودة.

وظلت سوزان مبارك صامتة طوال فترة بقائها بجوار القبر.

كما احتفظت بهدوها وتماسكها، وبعد دقائق اكتفت بقراءة سورة الفاتحة أمام القبر، ولم تصافح المعزين واكتفت بالإشارة بيديها من بعيد.

وبعد مرور 30 دقيقة، غادرت أرملة مبارك في هدوء وبصحبتها المحامي فريد الديب.

ليستكمل نجليها علاء وجمال مبارك استقبال المعزين، كما أنهما التقطا الصور التذكارية مع من رغب منهم.

ويعد هذا هو أول ظهور لها منذ غياب، وكانت متشحة بالسواد، وظلت صامتة طوال فترة بقائها بجوار القبر.

وفي ديسمبر من العام الماضي 2020، عاد الحديث عن مقبرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك لواجهة الجدل مجددا.

وذلك بعد تقديم الإعلامي المصري أحمد المسلماني، اعتذارا عن معلومات قدمها سابقا في هذا الشأن. ورفض علاء مبارك نجل المخلوع الراحل اعتذاره.

علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الذي أزاحته انتفاضة 25 يناير 2011 عن السلطة بعد 30 عاما قضاها في الحكم. أعاد نشر مقطع مصور للمسلماني وهو يعتذر على الهواء للرئيس الأسبق وأفراد أسرته عن معلومات ذكرها في برنامجه أيام الثورة عن ثروة مبارك وتكلفة مقبرته الفاخرة.

وفي المقطع يظهر فيه المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية “Ten”. قائلا إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه “الطبعة الأولى” الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته.

وتابع المسلماني: “أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال “نص كلمة”. الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة”.

وأشار الإعلامي المصري إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.

وقدم أحمد المسلماني بالنهاية اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته. وقال إنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين. وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية. ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهوائهم الشخصية.

من جانبه علق علاء مبارك على اعتذار المسلماني بقوله: “بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر!”.

بعد مرور ١٠سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر 🤔! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني ! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم . pic.twitter.com/5jvfFdKFwV — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 1, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني!”.

واختتم تغريدته بالآية القرآنية:”إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم” صدق الله العظيم .”

وفاة مبارك

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير 2020 عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وذلك بعدما قضى 30 عاما في حكم مصر تسبب بها في كوارث على كافة الأصعدة حتى أطاحت به ثورة يناير عام 2011. ولكن لم يكتب للشعب أن يحكم سوى سنة واحدة عندما تمت انتخابات ديمقراطية لأول مرة في تاريخ مصر وبعدها عاد العسكر للقفز على الحكم من بوابة الجنرال السيسي.

ويشار إلى أنه بعد وفاة حسني مبارك عاد الحديث في مصر عن تكلفة مبنى قبره، التي يقال إنها بلغت نحو 15 مليون جنية أي ما يعادل نحو مليون دولار، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتقع مقبرة مبارك على مقربة من كلية البنات بأرض الجولف بمصر الجديدة. وتبلغ مساحتها 80 متر مربع، ومبنية على طراز يميزها عن المقابر الموجودة بمحيطها.

والمقبرة بها قاعة استقبال كبيرة لاستقبال الزوار، وحمام، ومبنية من الرخام عالي الجودة الطارد للحشرات، ومزودة بهاتف دولي وأثاث فرنسي. وصالون آثري مذهب يعود إلى عصر أسرة محمد علي، والأرضيات مغطاة بسجاد إيراني أحمر.

وتحاط المقبرة محاطة بسور شاهق به كشافات إضاءة كبيرة، ولها بوابة حديدية ضخمة عليها زجاج عاكس للرؤية.

وأمام المقبرة أشجار ونباتات زينة، وزهور الياسمين والصبار وأشجار النرجس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، وكذلك الصور التي نشرتها وكالات دولية.

ويذكر أن المقبرة تم بناءها في 2010 أي قبل عام من إعلان تنحيه عن حكم مصر في 11 فبراير 2011، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر.

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