خبر غير سار لعشاق ليفربول الإنجليزي بشأن قائد الفريق هندرسون

بعد تعرضه للإصابة القوية في مباراة الديربي في الدوري الإنجليزي الممتاز” البريميرليج” أمام ليستر سيتي. والتي انتهت بهزيمة فريقه ليفربول ” الريدز” بهدفين نظيفين دون رد.

وأعلنت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”.

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton. — Liverpool FC (@LFC) February 26, 2021

قائلة: ” أنه وبعد تقييم الوضع مع الفريق الطبي لقائد فريق ليفربول “جوردان هندرسون”، كما وتقرر خضوعه لعملية جراحية، وتمت العملية بنجاح. لعلاج الإصابة بالفخذ”.

وأردفت الإدارة، ” اللاعب هندرسون سيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفوز، ولم يتم وضع جدول زمني من أجل عودته للمشاركة مع الفريق”.

برنامج التأهيل بعد العملية الجراحية

ويتوقف اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون 30 عاماً. لمدة ليست بالقصيرة على إثر العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب، كما وسيتم متابعة ومراقبة مرحلة التعافي لهندرسون. ليقرر بعدها تحديد الوقت المناسب لعودته للتدريبات الجماعية والمشاركة مع فريق ليفروبول ” الريدز”.

كما لم ينجح حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي في حسم مباراة الديربي ضد غريمه مانشستر سيتي، في المباراة الثالثة على التوالي على ميدانه في تحقيق الفوز ولأول مرة منذ عام 1963 في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

🚨 بول جويس : خضع قائد ليفربول جوردان هندرسون لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع. pic.twitter.com/ZbyAV5J4YA — الدوري الإنجليزي™ (@EPLEcho) February 26, 2021

وكذلك فشل الريدز من تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية له في الدوري الإنجليزي على ملعبه ” الأنفليد” من فبراير عام 2003م، لينتهي اللقاء الأخير بخسارة كبيرة على أرضه بأربع أهداف مقابل هدف وحيد في قمة الديربي بين المنافسين.

وبتلك النتيجة فقد استعادة الفريق الضيف مانشستر سيتي لقب الدوري ” البريميرليج” والمنافسة بقوة نحو الصدارة الذي فقده الموسم الماضي على حساب حامل اللقب ليفربول الإنجليزي.

هدفي غوندوغان

وسجل اللاعب الألماني ذو الأصول التركية ” إيلكاي غوندوغان” 30 عاماً هدفين رائعين في شباك حامل اللقب ليفربول على أرضه في لقاء قمة الديربي من منافسات ال 23 من الدوري الإنجليزي في الدقيقتين ال 49 و73.

عن الخيارات في قلب الدفاع ـ يورغن كلوب:" لدينا خيارات… خسارة هندرسون ضربة قوية لنا ولكن نات فيلبيس لعب مباراة رائعة، علينا تغيير بعض الأشياء والاستعداد مرة أخرى." pic.twitter.com/XaAVzILKjr — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) February 20, 2021

ونجح المهاجم الإنجليزي ” رحيم ستيرلينغ” 26 عاماً في تسديد الهدف الثالث الرائع في مباراة القمة في الدقيقة ال 76 بعد تمريرة رائعة لتسكن في نهاية المطاف في شباك الفريق المستضيف ليفربول الإنجليزي.

الهدف الوحيد للريدز

وعاد لاعب الوسط الإنجليزي ” فيل فودين” ليهز شباك ليفربول ” الريدز” في الدقيقة ال 83 من المباراة، بينما سجل فريق المستضيف ليفربول الهدف الوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة ال 63 عبر ركلة جزاء سجلها في شباك الضيف المان سيتي في مباراة قمة الجولة بين كلا المنافسين.

الحارس أليسون بيكر

وقد تسبب حارس ليفربول الإنجليزي في قمة المباراة مع غريمه التقليدي الضيف المان سيتي أليسون بيكر، كأول حارس في تسديد هدفين في مرمى فريقه في مباراة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” منذ عام 2007م.

وقد حسم فريق مانشستر سيتي بتلك النتيجة بفك عقدة الأنفليد المستمرة منذ 18 عاماً، مكبداً فريق ليفربول الخسارة الثالثة على أرضه، معززاً صدارته في ترتيب قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي وتراجع فريق ليفربول بتلك الخسارة عن أجواء المنافسة هذا الموسم.

تشكيلة فريق ليفربول

وقد لعب في التشكيلة الأساسية اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، لعب كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

📸 | • ردة فعل يورغن كلوب عقِب إصابة "جوردان هندرسون" في الفخذ. pic.twitter.com/D19LZ39Hs2 — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) February 20, 2021

وفي مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

تشكيلة فريق المان سيتي

واعتمد المدرب بيت جوارديولا على تشكيلة أساسية أمام المنافس ليفربول والمكونة من: في مركز حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون

ولعب في مركز خط الدفاع: اللاعب الأوكراني زينشينكو، والإنجليزي جون ستونز، والبرتغالي روبن دياز، ومواطنه جواو كانسيلو.

وفي مركز خط الوسط: اللاعب البرازيلي رودريجو، البرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إقحام الألماني ذو الأصول التركية إلكاي جوندوجان

وفي خط هجوم الثلاثي في الفريق، الإنجليزي رحيم سترلينج، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي فيل فودين.

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 15 هدفاً.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف.

بعد غياب ثلاثي ليفربول الذي يحمل شارة القيادة (هندرسون – فان دايك – ميلنر) برأيك .. هل يحقق كلوب حلم صلاح بإرتداء شارة القيادة أم تتجدد الأزمة؟ ©️🔴 pic.twitter.com/aOk5TdpCYE — Yallakora (@Yallakoranow) February 25, 2021

وكما يأتي زميله في الإنجليزي هاري كين متساوياً معهم. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 59 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

كما تساوى بذلك مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 49 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد45 نقطة.

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 43 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

– عن إصابة ( جوردان هندرسون ) ؟ 🗣 | يورغن كلوب : "لاتبدو بأنها إصابة صغيرة." pic.twitter.com/8N1cXtElar — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) February 20, 2021

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 40 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق ليذر برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

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