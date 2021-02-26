توج فريق السد القطري بعد نجاحه في الفوز على فريق الدحيل القطري، في تألق المهاري للاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح. الذي نجح مع فريقه السد من حسم اللقاء النهائي لكأس قطر 2020-2021م. بهدفين نظيفين دون رد.

فيديو ⚽| الهدف الثاني #السد عن طريق اللاعب بغداد بونجاح#كأس_قطر 2021🏆

pic.twitter.com/BFh9hvlusg — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 26, 2021

كما وشهدت المباراة المنافسة والإثارة القوية بين المنافسين، طيلة المباراة في مباراة من العيار الثقيل. مساء اليوم الجمعة. في نهائي كأس قطر. بين السد القطري وغريمه الدحيل القطري.

هدفي بغداد بونجاح

وسجل هداف الدوري القطري اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح 29 عاماً، في الدقيقة ال9 من أحداث الشوط الأول من المباراة في شباك غريمه التقليدي فريق الدحيل القطري.

فيديو ⚽| الهدف الأول #السد عن طريق اللاعب بغداد بونجاح #كأس_قطر 2021🏆

pic.twitter.com/9wp3L5ijKe — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 26, 2021

كما وحاول فريق الدحيل العودة إلى أجواء المباراة. بعد تلقيه الهدف في شباكه. من أجل تسديد هدف تقليص الفارق والتعادل مع منافسه السد القطري. لكنه لم ينجح في ذلك. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السد بهدف نظيف دون رد.

ومع أحداث مجريات الشوط الثاني. بعد محاولات كثيرة لفريق الدحيل في الوصول إلى شباك مرمى السد القطري. لكن تألق حارس المرمى القطري مشعل عيسى برشم 23 عاماً. منع جل تلك المحاولات أمام تلك الكرات. من معانقة شباكه.

📷| جانب من نهائي #كأس_قطر بين نادي السد و الدحيل. pic.twitter.com/tFLvbvaLhg — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 26, 2021

كما وجاء هدف الجزائري السفاح بونجاح بعد تمريرة عرضية رائعة. وانفراد اللاعب بعد اختراقه خط الدفاع والانفراد. ليسجلها اللاعب من فوق حارس مرمى الدحيل على يسار شباكه. في الدقيقة ال 77. ليحسم بهذا الهدف المباراة النهائية في نهائي كأس قطر ويتوج باللقب. مع فريقه السد القطري.

تألق الحارس القطري مشعل

وشهد اللقاء التألق الملفت القطري مشعل عيسى برشم. طيلة المباراة في التصدي للكثير من التمريرات الخطيرة والقاتلة على شباك فريقه السد القطري. والذي نجح في منعها من معانقة الشباك أمام هجوم الفريق المنافس الدحيل القطري.

الجماهير القطرية ترفع اعلام الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية في احد مباريات الدوري القطري ، ياحلو قطر وشعبها

🇰🇼🇶🇦 pic.twitter.com/tOvWfcC4Wk — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) February 26, 2021

أفضل لاعب في الكأس

وحاز اللاعب الجزائري بغداد بونجاح من الحصول على جائزة أفضل لاعب في كأس قطر لهذا الموسم 2020-2021م. بعد نجاحه في تسجيل هدفه الخامس في المباريات النهائية في كأس قطر والحسم. منذ انضمامه إلى فريق السد القطري.

تأهل الفريقين إلى نهائي الكأس

ونجح فريق السد القطري من التغلب على منافسه الريان في دور النصف النهائي من مسابقة كأس قطر بهدف نظيف دون رد، ليتأهل إلى نهائي الكأس.

فيما صعد منافسه الدحيل القطري بعد نجاحه في التغلب على الغرافة بهدفين مقابل هدف وحيد. ليقود فريقه بالصعود إلى نهائي الكأس لملاقاة غريمه السد القطري.

المرة الثانية على التوالي

كما وحقق فريق السد القطري “الزعيم”. للمرة الثانية عل التوالي، والاحتفاظ بالتتويج بلقب كأس قطر. إثر فوزه على الدحيل القطري. في نهائي الكأس القطري، الذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد عبد الله بن خليفة”. بهدفي الجزائري بونجاح.

توقيف أكرم عفيف

وكما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم. عن توقف اللاعب القطري أكرم عفيف 24 عاماً. الذي يلعب في صفوف فريق السد القطري. بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها اللاعب عبر وسائل الاعلام. عن مباراتين في منافسات الدوري القطري للدرجة الممتازة.

رسميًا 🚨 الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن إيقاف أكرم عفيف نجم نادي السد لمدة مباراتين ❌🏟 بسبب تصريحات إعلامية 🎙 pic.twitter.com/P4mMThK270 — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 21, 2021

هدافي الدوري القطري

وكما يتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري القطري 2020-2021م. اللاعب الدولي الجزائري. الذي يلعب في صفوف فريق السد القطري بغداد بونجاح 29 عاماً. برصيد 19 هدفاً، سجلها اللاعب خلال الموسم الجاري مع الفريق.

ويأتي مواطنه يوسف بلايلي 28 عاماً مع فريق قطر. برصيد 13 هدفاً. بفارق 6 أهداف عن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح.

محمد غانم العلي رئيس جهاز الكرة بنادي #السد : البطولة استثنائية والفرحة كبيرة ونشكر جماهير الزعيم على دعمهم ومساندتهم الدائمة للفريق.#السد #قطر#البطولة_74 https://t.co/rHGbbGoI3L pic.twitter.com/Q2obmVYODv — Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) February 26, 2021

أما في المرتبة الثالثة جاء في ترتيب الهدافين الإسباني “سانتي كازورلا” 36 عاماً. الذي يلعب في صفوف فريق السد القطري، برصيد 11 هدفاً. وجاء المهاجم البرازيلي في فريق الدحيل القطري “إدواردو بيريرا رودريغيز” المعروف باسم “دودو” 29 عاماً. برصيد 11 هدفاً، متساوياً بذلك مع الإسباني كازورلا.

فيما جاء اللاعب المغربي “نبيل الزهر” 34 عاماً. الذي يلعب في صفوف فريق الأهلي القطري برصيد 10 أهداف في المرتبة الخامسة. متساوياً مع النجم البلجيكي في فريق الدحيل القطري “ايدميلسون جونيور” بنفس عدد الأهداف مع اللاعب نبيل الزهر.

وكذلك يأتي من بعده النجم العراقي مهند علي 20 عاماً مع فريق السيلية. المعار من نادي الدحيل القطري برصيد 7 أهداف. خلال منافسات دوري نجوم قطر الموسم الجاري.

ترتيب دوري النجوم القطري

كما ويحتل فريق السد القطري على صدارة ترتيب دوري النجوم. برصيد 47 نقطة. فيما يأتي غريمه التقليدي الذي خسر المباراة النهائية اليوم في نهائي كأس قطر. كما في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

وفي المركز الثالث يأتي فريق قطر برصيد 28 نقطة. متساوياً بذلك مع منافسه الريان بنفس عدد النقاط في جدول ترتيب دوري النجوم القطري في المركز الرابع.

أما في المركز الخامس جاء فريق الغرافة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز السادس يأتي فريق الأهلي القطري بفارق نقطة واحدة عن منافسه الغرافة برصيد 26 نقطة.

ويحتل فريق العربي القطري والسيلية في المركزين السابع والثامن بنفس عدد النقاط برصيد 23 نقطة. فيما جاء في المركز التاسع والعاشر فريقا أم صلال والوكرة برصيد 15 نقطة.

كما في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب للدوري الممتاز القطري فريق الخور برصيد 14 نقطة. وفي أدنى الترتيب جاء فريق الخريطيان 6 نقاط. المهدد بالخروج من منافسة دوري الدرجة الأولى الممتازة. من منافسات دوري نجوم قطر الموسم الجاري.

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