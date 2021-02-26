تفاصيل انفجار هزّ سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان بعد انطلاقها من مرفأ الدمام في السعودية

كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الجمعة عن أنّ السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان أمس الخميس مملوكة لشركة إسرائيلية .

وقالت شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي “إم.في.هيليوس راي”، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة.

لا اصابات

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية انه لا إصابات جراء الانفجار الذي وقع على متن سفينة الشحن في خليج عمان.

وذكرت وكالة (أ ف ب) أن السفينة الاسرائيلية انطلقت من مرفأ الدمام في السعودية وكانت متوجهة إلى سنغافورة.

في حين جاء في إشعار “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” ان “التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير”.

كما أضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه “تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر”.

وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.

منظمة الأمن البحري الدولي تراقب الوضع

من جانبها، قالت منظمة الأمن البحري الدولي، في حسابها عبر تويتر، إنها على علم بتقرير هيئة عمليات التجارة البريطانية عن انفجار في سفينة تجارية غير تابعة للمنظمة في خليج عمان.

كما أكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع.

@IMSC_Sentinel is aware of a UKMTO report of explosion on non-IMSC flagged merchant vessel in the Gulf of Oman. Investigations are ongoing. UKMTO advises caution. CTF Sentinel will continue to monitor the situation. More Details: https://t.co/B0c1RtqkNx pic.twitter.com/kWw7uFrjTE — IMSC – International Maritime Security Construct (@IMSC_Sentinel) February 26, 2021

من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

خليج عمان

ويربط خليج عمان بحر العرب عبر مضيق هرمز بالخليج العربي.

كما يـُعتبر خليج عمان كفرع من الخليج العربي وليس كذراع لبحر العرب.

وعلى ساحله الشمالي تقع باكستان و إيران، وعلى الساحل الجنوبي تقع عُمان في الشرق و الإمارات العربية المتحدة لمسافة قصيرة إلى الغرب.

في 11 مايو 2020، أعلنت البحرية الإيرانية مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين في حادث قصف مدمرة بحرية تابعة للجيش لسفينة دعم عن طريق الخطأ أثناء مناورة بحرية في خليج عُمان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سفينة الإمداد الحربية الإيرانية كنارك غرقت بسبب تعرضها لنيران صديقة، انطلقت من الفرقاطة الإيرانية جاماران، التي كانت تختبر صاروخاً جديداً مضاداً للسفن.

وتعتبر كنارك واحدة من سفن الدعم، ويبلغ طولها 37 متراً وعرضها 8.5 متر، وتزن 337 طناً وبإمكانها نقل القوات والحمولة، ومجهزة بمدفع 20 مليمتراً وكذلك 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز نور.

كما قال التلفزيون الإيراني، على موقعه الإلكتروني، إن “السفينة كوناراك قُصفت بصاروخ، بعد ظهر 10 مايو، خلال مناورة عسكرية في مياه بندر جاسك” جنوب إيران

واشار إلى أن سفينة الدعم اللوجيستي قصفت بعدما “تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف”.

وأظهرت مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، عربات إسعاف تنقل عدداً من البحارة إلى المستشفيات.

في 26 فبراير 2021، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتعرض سفينة لانفجار في خليج عمان دون خسائر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك