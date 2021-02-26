بعد أيام من طلاقها.. هذا ما حدث للإعلامية السعودية روزانا اليامي وكادت تموت!

تعرضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، لحادث سير مروع نتج عنه إصابات في وجهها، فيما فضلت الإعلامية السعودية عدم كشف الكثير من التفاصيل عن الحادثة.

روزانا اليامي طريحة الفراش

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها “وطن”، تظهر الإعلامية السعودية على سرير المستشفى، كما تظهر الأضرار التي تعرضت لها سيارتها إثر الحادث.

نقل روزانا اليامي الى احد المستشفيات بعد تعرضها لحادث سير .. pic.twitter.com/gG3RRfm8r0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 26, 2021

بدورها، اكتفت اليامي بنشر صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات” لإصاباتها أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى.

وعلّقت قائلة: ”تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض”.

“شفايفها” أثارت الجدل

وكانت روزانا اليامي قد اثارت الجدل مؤخرا بحديثها عن شفايفها حيث نشرت صورة طفلة عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “يا رب أجيب بنت تشبهني وشفايفها زي شفايفي”.

وقبل عدة أيام، أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، انفصالها عن زوجها، الذي يدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام ونصف على زواجها في أغسطس من عام 2019.

وأكدت روزانا اليامي، في إجاباتها لجمهورها من خلال حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأرجعت روزانا اليامي سبب الطلاق إلى أنه ”نصيب“، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها ويعوض كليهما بالأفضل وأن يوفقهما في حياتهما القادمة.

وأكدت روزانا اليامي أن عوض الله عليها أكبر من أي حزن على قضائه وقدره، موضحة في معرض ردها على متابع قال لها: ”وربي هو الخسران“، بأن الشيء الذي يمكن تعويضه ليس به خسارات.

واختتمت حديثها في هذا الشأن بأن الحياة لا تقف على أشخاص.

احتفال بـ “الفلانتاين”

واحتفلت روزانا قبل أيام فقط بمناسبة الفلانتاين على نحو بدا فيه أن علاقتها بزوجها طبيعية بلا مشاكل.

ويسلط ذلك الضوء مجدداً على الفروق بين الحياة الواقعية للنجوم والمشاهير من جهة وما يظهرونه بمواقع التواصل من جهة أخرى.

وفي الـ16 من أغسطس من عام 2019 نشرت روزانا اليامي مجموعة من الصور، وثقت من خلالها عقد قرانها وزواجها من شخص يدعى ”خالد“.

جاء ذلك، رغم عدم إعلانها مسبقا بوجود أي علاقة عاطفية لها حيث أعلنت زواجها مباشرة.

وتثير الإعلامية روزانا اليامي الجدل بين الحين والآخر، أبرزها حين تغزلت بجرأة بالفنان المصري خالد سليم، وهو ما رآه ناشطون تجاوزا لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

عمليات التجميل

وفي وقت سابق، أكدت اليامي، عدم خضوعھا لعملیة تجمیل مؤخرا، مشيرة إلى عدم صحة ما يثار على السوشال میدیا بشأن هذا الأمر.

وقالت روزانا عبر حسابها بانستجرام: “كثیر سمعت الفترة الأخیرة من اللي حولي ومتابعیني والصحافة اللي كتبت عني إن شكلي تغیر رغم أني ما تغیر فیا إلا لون شعري”.

وأضافت: “لكن في الحقیقة التغیر اللي صار فیا تغیر داخلي بانت تفاصیلها على شكلي وشخصیتي واختیاراتي أقدر بكل وضوح وثقة أقول أني أمر بأعظم فترة في عمري.. وإن ھذه السنة نقطة تحول بالنسبة لي وھذه السنة فعلیا ھي سنة التغیر”.

لكن متابعة كذبها قائلة: “تغیر داخلي ایش خلیك صریحة داخلیا، أكيد شكلك متغیر ایش فیھا لو اعترفتى الناس تشوف وتفكر موعیب لو غیرنا من شكلنا للأفضل”.

لترد علیھا روزانا، قائلة: “تعلیق سام إن دل یدل على عطل بصري وفكري عندك طیب ايش شایفة التغيير اتحفینا بالإجابة”.

هجوم على إحدى المشاهير

في وقت سابق من العام الماضي، شنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي. هجوما لاذعا على إحدى المشاهير دون ان تسميها نظرا لأن الأخيرة رفضت تشبيه الجمهور لها بالأولى.

وقالت روزانا: “في ناس منشنوني على واحدة أعوذ بالله شعرها لونه أورنج وأسلوب كلامها لو كلاس وشكلها مرة مخيف”.

وأضافت: “تقول إنها ما تشبهني وهي أصلا ما تشبه جزمتي .. بالله انتي مجنونة تشبهي نفسك بيا.. معلش روحي طالعي في المرايا وجهك متل منفضة الجزم ما استنضف أنظف فيها جزمتي”.

وتابعت :”معلش لما تتكلمي عن شفايفي .. الناس يروحون يطلبونها من الدكاترة أنا من الله.. يعني كمية الدكاترة اللي يتواصلون معاي ويقولولي يجولنا مرضى”.

وأكملت: “مصورين شفايفك يبغون زيها.. مين أنتي يا متخلفة تيجي تعيبين على خلقة ربنا.. روحي غيري صبغة شعرك وجع.. َفي حد للحين يعمل هاللون يا متخلفة”.

وأضافت: “متابعني انتوا تعرفوني أنا ما أتنمر على أحد.. بس تكونين من راسك لرجلك زفت وكمان تفتحين فمك يعني قلة أدب”.

وقالت: “أنتي لو أخذتي لفة على نفسك هتستحي تعايبي على أحد.. شكلك مقرف.. يعني والله العظيم أنا صارفة على نظافة أظافر رجلي أكثر ما انتي صارفة على تعليمك وشكلك”.

ورغم ان روزانا لم تذكر الاسم صراحة غير ان متابعين قالوا انها تقصد الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين. خاصة أنه دائما ما يقارن جمهور السوشال ميديا بينهما بسبب كبر حجم شفايفهما التي تميزهما بشكل ملحوظ.

وكانت قد فاجأت روزانا اليامي، منذ شهور جمهورها بخبر ارتدائها للحجاب. حيث إنها طلت عليهم عبر حسابها الرسمي علي تطبيق(سناب شات) بعد تنفيذها لقرار ارتدائه.

وأكدت أنها اتخذت هذه الخطوة عن قناعة وإيمان قوي. معلقة :”أجمل القرارات التي تتخذها فجأة بقناعة عظيمة وإيمان كبير”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك