مرشح برشلونة: لن نسمح لريال مدريد التلاعب بتقنية الفار والسيطرة على الليغا

شن المرشح لرئاسة لإدارة برشلونة الإسباني” توني فريسكا”. من خلال وضع عدد من الملصقات الكبيرة، في الشوارع المحيطة بالنادي ” الكتالوني”.

كما وهاجم فيها رئيس ريال مدريد الحالي ” فلورينتينو بيريز” 73 عاماً. واصفاً إياه بالتحايل على تقنية الفار لفوز فريقه.

ورفع المرشح الإسباني “فريسكا” عدد من الشعارات التي كتب عليها. ” لن نسمح لتقنية الفار بالسيطرة على الليغا”. في شن هجوم واضح على غريمه التقليدي ريال مدريد الإسباني. واتهام موجه إلى رئيس ريال مدريد “بيريز”.

كما وجاء في شعار آخر بالسخرية من مرشحه لابورتا. الرئيس الأسبق لفريق برشلونة الإسباني. والمرشح الحالي في الانتخابات المقبلة، قائلاً: ” يبدو أن في المناقشات شخص ما يجعلني أود الذهاب للوز دي جاس” . وهو الملهى الليلي الشهير الذي حمل فيه لابورتا ألقاب برشلونة حينما كان رئيساً للنادي.

السخرية من لابورتا

وجاءت تلك السخرية من منافسه المرشح الإسباني ” لابورتا”. هو لعدم حضوره أي مناظرة سياسية. والتي تواجد فيها المرشحين الإسبانيين فريسكا وفونت فقط.

فيما كان أخر الملصقات التي علقها المرشح الإسباني ” فريسكا”. كما حسب ما تداولته الصحف الإسبانية المقربة من فريق برشلونة الإسباني، ” اليوم هو يوم جيد للذهاب وتناول الإفطار في رويس، ألا تعتقد ذلك ؟!”.

ما بين المُرشحين الثلاثة لرئاسة البارسا : – فيكتور فونت أحرق كرته بسبب تصاريحه .

– توني فريسكا نونيسنا ولا أثق بحزب النونيستا ، لأنه حزب لـ دمار برشلونة .

– خوان لابورتا الرئيس الذهبي للبارسا ، وصاحب السداسية التاريخية ، رجل صاحب شخصية قوية ، البارسا يحتاجه كثيرًا . pic.twitter.com/VyVnDf3Gld — ضاري الركاد 🇸🇦 (@DhAlRakkad) February 22, 2021

كما ووجه هذا الانتقاد اللاذع للرئيس التنفيذي لبرشلونة ” لجوان أوليفر” في فترة رئاسة المرشح الحالي والرئيس الأسبق لإدارة النادي الكتالوني ” لابورتا”.

فيما ستخوض انتخابات المقبلة على رئاسة إدارة فريق برشلونة الإسباني في شهر مارس القادم. بعد تأجيلها من قبل الحكومة الإسبانية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. والتي كانت من المقرر عقدها في شهر يناير الماضي.

صعود برشلونة من جديد

ونجح فريق برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز على منافسه إلتشي. ضمن منافسات ختام الجولة ال24 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى الممتاز. بثلاثية نظيفة دون رد. كما بعد تلقيه الهزيمة الثقيلة والأداء الباهت في دوري الأبطال على أرضه أمام باريس سان جيرمان الذي سجل في شباكه أربع أهداف مقابل هدف وحيد.

هدفي المتصدر ميسي

وكما أحرز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً. هدفي اللقاء في الدقيقتين ال 48 وال 68. ليتصدر بذلك صدارة هدفي الدوري الإسباني. متساوياً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر بنفس عدد الأهداف. ولكن في الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” خلال الموسم الجاري.

هدف الإسباني ألابا

وكما استطاع النجم الإسباني ولاعب الظهير الأيمن في فرق برشلونة الإسباني جوردي ألابا من تسجيل الهدف القاتل في شباك الفريق المنافس إلتشي. ليقتل بعدها المباراة في الدقيقة ال 73. بتسديدة قوية ورائعة.

💥 @JordiAlba, el defensa més anotador i assistent de @LaLiga 4⃣ gols

8⃣ assistències — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 25, 2021

كومان والخبر السار

كما وتلقى مدرب فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرانا” رونالد كومان 53 عاماً. خبر عودة لاعبه المصاب رونالد أراخو إلى التدريبات الجماعية مع الفريق قبيل مواجهة فريق إشبيلية في قمة الجولة ال 25 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

👍 @RonaldAraujo939 fa una part de l'entrenament amb el grup pic.twitter.com/BtGgIChtvu — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 25, 2021

وأوضحت صحيفة ” سبورت الإسبانية”. أن المدافع الأوروغواياني ” رونالد أراخو” 21 عاماً. من الممكن أن يشارك في المباراة المقبلة أمام نظيره إشبيلية. وفقاً لرؤية الفريق الفني والبدني بقيادة المدرب الهولندي كومان.

المعاناة من الإصابة

كما كان يعاني اللاعب الدولي الأوروغواياني راخو. من الإصابة بالإلتواء في الكاحل الأيسر للقدم. والذي غيبه عن المشاركة عن أخر 5 مباريات عن المشاركة مع صفوف فريق برشلونة الإسباني. أمام إشبيلية في كأس الملك. وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال. و3 مباريات في الدوري الإسباني المحلي ” ألافيس. قادش. إلتشي”.

هدافي الليغا وميسي

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 16 هدفاً. متساوياً بذلك مع زميله السابق الأوروغواياني لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر.

Sí, me sorprendió. Pero, ¿sabéis en qué estaba pensando a pesar del resultado? En que este equipo se va a salvar. Como EQUIPO, como GRUPO 🙌

Seguiremos dando pasos adelante y mejorando y compitiendo contra cualquier rival. ¡Gran primera parte ayer! Vamos con todo 💪 #MuchoElche pic.twitter.com/WxDe10gW16 — Edgar Badia (@edgarbadia) February 25, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

ترتيب الدوري الإسباني

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة. بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل برشلونة بعد فوزه على إلتشي برصيد 50 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الإسباني المتراجع في المنافسة هذا الموسم في انتزاع الصدارة برصيد 48 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي كما حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وكما في المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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