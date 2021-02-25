قرار إماراتي جديد بحقّ السائق العماني الذي اصطدمت حافلته في دبي وتوفي 17 راكباً

عادت قضيّة السائق العُماني سعيد البلوشي، سائق حافلة ركاب شركة “مواصلات” العمانية، التي اصطدمت بحاجز صلب على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في دبي، بداية حزيران 2019، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، الى الواجهة مجدداً.

قرار من محكمة التمييز في دبي

وأيدت محكمة التمييز في دبي، اليوم الخميس، حكماً قضت به محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة من السجن 7 سنوات إلى الحبس عام واحد فقط بحق السائق العماني سعيد البلوشي.

كما رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ضد حكم الاستئناف.

وأيدت ذاتُ المحكمة كذلك إلزام السائق سعيد البلوشي بدية شرعية لضحايا الحادث بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم غرامة.

كما محكمة التمييز في دبي أيدت إلغاء قرار الإبعاد بحق السائق .

وكانت “مرور دبي” أصدرت حكمها ضد السائق البلوشي بالسجن 7 سنوات وإلزامه بالدية الشرعية [بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم]، وإبعاده من الإمارات وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة، وتغريمه 50 ألف درهم، لكنها أفرجت عنه لاحقاً .

ونشر موقع “أثير” العُماني، فيديو كشف فيه عن ثمانية أسباب تؤكد أن الحادث ليس خطأ بشرياً. بل التصميم الخاطئ للحاجز المميت على الطريق وكذلك وضع اشارة تحذير لوحة التأرجح بشكل خاطئ.

أولاً: الإرشادات والتنبيهات على الطريق لم تكن صحيحة. ولم تستند الى اللوائح والإجراءات المعمول بها في دليل تصميم الطرق بدبي .

ثانياً: لم يؤخذ في الحسبان وضع اللافتات بصورة صحيحة من حيث الموقع بالنسبة للشم والإضاءات الأخرى لمراعاة الوهج الضوئي.

ثالثاً: إعاقة اللافتة الأخيرة لمجال رؤية الحاجز الخرساني القاتل قبل الإصطدام.

رابعاً: لم يتم وضع لافتات التأرجح التحذيرية على مسافة كافية تسمح بإيقاف المركبة توقفاً تاماً بناءً على السرعة المعتمدة في الموقع.

خامساً: موقع اللافتة المتأرجحة تم وضعها على بعد اثني عشر متراً فقط من موقع الحاجز الخرساني القاتل بالمسار.

سادساً: آخر لافتة للسرعة في الشارع هي 60كم في الساعة، ووفقاً للمقاييس تحتاج المركبة الى 60 متراً للوقوف وقوفاً تاماً قبل الإصطدام.

سابعاً: حاجز تقييد ارتفا امتصاص الطاقة العالية في هذا الموقع هو اختيار خاطئ في تصميم هذا النوع من الحواجز. ويفترض أن يتم وضع حاجز ذو امتصاص منخفض للطاقة أو الصدمات.

ثامناً: السبب الرئيسي من الناحية القانونية للحادث هو التصميم الخاطئ للحاجز المميت ووضع اشارة تحذير لوحة التأرجح بشكل خاطئ. كما أنَ تصميم كاسر السرعة بمستوىً متدّنٍ جداً وكأنه أداة تحذيرية للمركبات الخفيفة. في حين يفترض أن يكون التحذير الأخير قبل الإصطدام المحسوم وبمسافة كافية.