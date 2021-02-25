قالت الشرطة الإسرائيلية إنّها اعتقلت شابا يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما من سكان منطقة النقب بشبهة اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من العمر داخل فندق محجورين بمدينة يافا .

وذكرت وسائل إعلام عبريّة، الخميس، إن “الضحية” خرجت من الفندق لفحوصات طبية. ومكث الاثنان في المكان لكونهما مريضي كورونا .

كورونا في اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بأنه سُجلت أمس الاربعاء وفاة 25 مريضا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وتسجيل 4298 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 75,836 فحصا، فيما انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 5.9%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1202 مريضا بكورونا، بينهم 770 مريضا بحالة خطيرة، و249 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5673 منذ بداية الجائحة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن 4,598,197 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، و3,209,993 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية أيضا.

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