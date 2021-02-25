شبان يتحرشون بشاب وسيم أمام ماكينة صرافة
شبان يتحرشون بشاب وسيم أمام ماكينة صرافة
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فيديو غريب من السعودية .. شبان يتحرشون بشاب وسيم أمام ماكينة صرافة!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة مجموعة شباب، بشاب آخر وسيم أمام ماكينة صرافة في جدة بالسعودية.

“بكم الليلة؟”

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة ذهاب الشاب إلى ماكينة الصرافة، فيقترب منه شابان يسأله أحدهما: “بكم ليلتك”، ليفقد أعصابه ويقوم بطرحه أرضاً ويضربه بقوة.

ويأتي الشاب الآخر لمحاولة إنقاذ صديقه، فيقوم أيضاً الشاب الذي تم التحرش به بضربه، ما دفعه إلى الهروب، بينما بقى الشاب الأول عاجزاً عن الحركة.

وذكر المغردون أن أحد الشباب المتحرشين أصيب بكسر في الفك إثر الاعتداء عليه.

مغردون يتفاعلون

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المغردين، فمنهم من شكك في صحته ومنهم من انتقد ظاهرة التحرش والشذوذ الجنسي في المملكة.

وجاء في أحد التعليقات: “أقسم أنني سأبكي من شدة الضحك، حتى الشباب لم يسلموا من بعضهم”.

وعلق آخر قائلاً: “يضع سره في أضعف خلقه، سبحان الله”.

وطالب آخر بسن قوانين صارمة ضد التحرش، وكتب: “المتحرشين كثير ويجب إصدار قوانين تردعهم”.

ووافقه آخر بنفس الطلب، وكتب: ” كل متحرش يستحق ما يحدث له، ويفترض أن يتم سجنه 5 أو 10 سنوات، سواء كان المتحرش فتاة أو شاب”.

تمثيل أم حقيقة؟

بينما سخر آخرون مؤكدين أن المشهد تمثيل، فكتب مغرد: ” المخرج عاوز كده .. والكاميرا موقعها متعوب عليه”.

ووافقه آخر الرأي وكتب: “معليش واضح أنه تمثيل درجة عاشرة”.

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ونوه آخر إلى زاوية التصوير وكونها لا تتناسب مع زاوية كاميرات المراقبة، وكتب: “تمثيل والمعتدين مخفين وجوههم وزاوية التصوير ليست تبع محل”.

وبينما لا يمكن التثبت من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة على الواقعة.

شاب يشتكي من التحرش!

وشهدت المملكة حادثةً مشابهة قبل أيام حين تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يكشف تعرضه للتحرش على يد ثلاثة رجال.

كما وقال الشاب في محادثة جماعية عبر تطبيق “كلوب هاوس” إنه تعرض للتحرش على يد ثلاثة من الشباب منهم اثنان من أقاربه مؤكدا أن الرجال أيضًا يتعرضون للتحرش مثل الفتيات.

وقال الشاب: “لمن يقول أن التحرش مقتصر على الفتيات فقط، أنا شاب وتحرش بي ثلاثة، نجل عمي ونجل خالي وأحد الجيران، أي أن التحرش ليس للفتيات فقط، فأنا ذكر وتحرشوا بي وبسببهم غيرت ميولي الجنسية”.

تحرش بفتاة داخل سيارتها

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية .

 تقبض على المتحرش

وأعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر. لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة. ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وقبل أسابيع قليلة، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في .

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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