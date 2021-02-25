شاهد ما فعله كبير حاخامات الجاليات اليهودية بالخليج خوفا على حياة محمد بن سلمان

نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا أظهر كبير حاخامات الجاليات اليهودية بالخليج. وهو يصلي صلوات يهودية لأجل شفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أجرى عملية جراحية اليوم، الخميس.

ووفق المقطع المنشور على حساب “إسرائيل بالعربية” ورصدته (وطن)، فقد ظهر كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج. يعقوب يسرائيل، يصلي لأجل شفاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. يسعدنا ان نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية. pic.twitter.com/ftkYqzuAjo — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2021

كما علقت خارجية الاحتلال على المقطع بقولها:”يسعدنا ان نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية.”

ابن سلمان يجري عملية جراحية

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، إجراء ولي العهد محمد بن سلمان، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية. وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي، إن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، أمس الأربعاء، في. مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

كما أضاف الديوان: “هذه العملية تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية”.

ولي العهد يغادر المستشفى

وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو رصدته “وطن”، للأمير محمد بن سلمان، حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية.

#عاجل

سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

ماذا يعني استئصال الزائدة الدودية بالمنظار؟

هي واحدة من العمليات التي تُجرى غالبًا تحت ظروف طارئة نتيجة ألم حاد.

وتقع الزائدة الدودية على يمين البطن عند بداية الأمعاء الغليظة.

ما يجعلها عرضة لتراكم البكتيريا والفضلات التي قد تتسبب بتكوُّن القيح داخلها والتهابها.

كما تعد عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار من الجراحات الناجحة.

والتي غالبا ما تكون الخيار الأول عند التحقق من التهاب الزائدة الدودية وإصابتها.

وتتم بإجراء شقوق صغيرة في البطن، وإدخال الأدوات الجراحية (المنظار وأدوات أخرى)، واستئصال الزائدة الدودية وإخراجها عبر أحد الشقوق.

ابن سلمان والوزن الزائد

ويبلغ الأمير محمد بن سلمان من العمر 35 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة.

وكان السعوديون قد لاحظوا، منذ العام الماضي، أنه تمكن من إنقاص وزنه بشكل واضح.

وهو ما يعني أنه -على الأرجح- يمارس التمارين الرياضية، ويتمتع بصحة جيدة.

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