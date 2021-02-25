شاهد فتاة سعودية تصرخ وتستنجد بالملك سلمان بعدما ابتزها شاب مراهق!

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو نشرته فتاة منتقبة، تطلب فيه نخوة الشعب السعودي من أجل مساعدتها.

وظهرت الفتاة التي قيل إنها سعودية، في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” تقول: “أنا بنتكم، أنا ابنة محمد بن سلمان، أنا بنت الملك سلمان”.

فتاة سعودية تطلب نخوة الشعب السعودي بعدما تم النصب عليها وابتزازها من قبل احد الاشخاص ..

#القبض_علي_المبتز_العنزي pic.twitter.com/DxVXiq9Etp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021

وتابعت: “شخص يلعب علي من عشر شهور، وفي النهاية موهمني بزواج، نخيتكم يا الشعب السعودي”

واستطردت في شكواها:”نخيتكم وأنا بنتكم، أوقفوا معي، نخيتكم يا الشعب السعودي خذوا لي حقي”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول للفتاة التي قيل أنها سعودية الأصل.

القبض على المبتز العنزي

ودشن المغردون وسماً بعنوان “القبض_على_المبتز_العنزي” والذي تفاعل معه عشرات المغردين.

واجتمعت معظم تعليقات المغردين على انتقاد الفتاة وما أوصلها إلى مثل هذه الحالة، على حد قولهم.

وقال أحد المغردين حول المقطع: “موكل من لبست عباية ونقاب سعودية و لو افترضنا أنها سعودية. ضعف الوازع الديني وغياب. الرقابة أوصلتها لما هي فيه الآن، وبعدين يوم إنها تنخا تبي حبيب الغفلة يتزوجها بالقوة”.

موكل من لبست عبايةونقاب سعوديةولوإفترضناانهاسعودية ضعف الوازع الديني وغياب الرقابة اوصلتها لماهي فيه الان وبعدين يوم إنهاتنخى تبي حبيب الغفلةيتزوجهابالقوة — ಥگأَّّستّروِಥ (@514769f7f85f4de) February 24, 2021

فيما ذهب مغرد آخر للقول: “هذا ما جنته يداكي، استغفري ربك أفضل من هذا كله وان كان لكي حق فالمولي عز وجل نصيرك”.

هذا ما جنته يداكي .. استغفري ربك افضل من هذا كله وان كان لكي حق فالمولي عز وجل نصيرك — Naged S. AL-Shdoukhi (@Nsa2sa) February 24, 2021

وكتب أحد النشطاء حول المقطع ما نصّه: “ياما قلنا ياما تكلمنا لكن لا حياة لمن تنادي، نقول حق البنات لا تكلمون أى أحد. لا تكلمون شباب، يقولون أنت وأنت”.

ياما قلنا ياما تكلمنا لكن لا حياة لمن تنادي ، نقول حق البنات لا تكلمون اى حد لا تكلمون شباب يقولون انت وانت ، يالله يستاهل الي يجيها — Hamdan (@hamdangtr6) February 24, 2021

فيما غرد شخص آخر حول الوسم وقال: “كلمة نخيتكم تهز اللي ماله قلب إن كنت مظلومة فأبشري بأخذ حقك صافي مصفى.”

#القبض_علي_المبتز_العنزي كلمة نخيتكم تهز الي ماله قلب

إن كنت مظلومة فأبشري بأخذ حقك صافي مصفى

وأنتي كفو خليك كذا لا تتنازلي عن حقك مهما صار

إن شاء الله تشوفينه ذليل يتمناك تتنازلي

القانون ينصف المرأه أكثر من أول كفايه بنات هبل إصحو سنين وهم يلعبو بالعواطف وباقي للحين بنات هطف😤 pic.twitter.com/f8VwElKfzc — 💎🇸🇦 نُهٰـى؛ (@nuha179131) February 24, 2021

وتابع:”وأنتي كفو خليك كذا لا تتنازلي عن حقك مهما صار إن شاء الله تشوفينه ذليل يتمناك تتنازلي. القانون ينصف المرأة أكثر. من أول كفاية بنات هبل اصحوا سنين وهم يلعبوا بالعواطف وباقي للحين بنات هطف”.

من هو المبتز العنزي

هو فهد العنزي أحد الأشخاص الذين قاموا بالابتزاز للفتيات السعوديات بعد أن قاموا بإرسال صورهن إليه عبر حساباتهم الخاصة. على مواقع السوشيال ميديا.

وتعددت الكثير من الآراء حول قضية العنزي على الموقع الاجتماعية وأهمها تويتر الذي تصدر الكثير من الأراء حول الابتزاز للفتيات. حيث تم نشر صور خاصة بفهد العنزي وهو يحادث الفتيات عبر الحسابات الشخصية ويقوم بالتهديد لهن واختراق الحسابات. وتم توثيق هذه السوالف عبر محادثات تم تصويرها ونشرها على تويتر وكانت بمثابة توثيق لأفعال العنزي ضد ابتزاز الفتيات.

كما أن حقيقة القبض على المبتز العنزي ضجت مواقع السوشيال ميديا، وتعتبر قضية الابتزاز من القضايا المرفوضة في المملكة السعودية. التي تعتبر من الأخلاق الغير سليمة التي فعلها المبتز العنزي ضد الفتيات السعوديات في المملكة.

وكانت حقيقة القبض على المبتز العنزي من القضايا التي أخذت ترند اليوم في السوشيال ميديا ومواقع الانترنت المختلفة، حيث أن هناك قضايا محددة يتم فيها تقديم شكوى للابتزاز في المملكة ولكن يجب أن يكون هناك اثباتات وصور لكل ما تم الابتزاز به. وكانت حقيقة القبض على المبتز العنزي أحد الدروس التي عمت في المجتمع للعمل على ردع الشباب عن هذه المحاولات، ولكن ما حقيقة القبض على المبتز العنزي.

حادثة أخرى بالسعودية وشبان يتحرشون بشاب وسيم

وضمن سياق الحوادث الغريبة التي باتت تشهدها المملكة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تحرش مجموعة شباب. بشاب آخر وسيم أمام ماكينة صرافة في جدة بالسعودية.

فيديو متداول لشاب وسيم تعرض للتحرش من شخصين امام صرافة بعدما قال له احدهم "بكم ليلتك؟" وهكذا كان رد فعل الشاب .. pic.twitter.com/h6R0dwgsVo — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة ذهاب الشاب إلى ماكينة الصرافة، فيقترب منه شابان يسأله أحدهما: “بكم ليلتك”. ليفقد أعصابه ويقوم بطرحه أرضاً ويضربه بقوة.

ويأتي الشاب الآخر لمحاولة إنقاذ صديقه، فيقوم أيضاً الشاب الذي تم التحرش به بضربه، ما دفعه إلى الهروب، بينما بقى الشاب الأول. عاجزاً عن الحركة.

وذكر المغردون أن أحد الشباب المتحرشين أصيب بكسر في الفك إثر الاعتداء عليه.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المغردين، فمنهم من شكك في صحته ومنهم من انتقد ظاهرة التحرش والشذوذ الجنسي في المملكة.

وبينما لا يمكن التثبت من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة على الواقعة.

شاب يشتكي من التحرش!

وشهدت المملكة حادثةً مشابهة قبل أيام حين تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يكشف تعرضه للتحرش على يد ثلاثة رجال.

مقطع متداول لشاب يشتكي من التحرش بتطبيق كلوب هاوس pic.twitter.com/iAPX3vGwkv — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 17, 2021

كما وقال الشاب في محادثة جماعية عبر تطبيق “كلوب هاوس” إنه تعرض للتحرش على يد ثلاثة من الشباب منهم اثنان من أقاربه. مؤكدا أن الرجال أيضًا يتعرضون للتحرش مثل الفتيات.

وقال الشاب: “لمن يقول أن التحرش مقتصر على الفتيات فقط، أنا شاب وتحرش بي ثلاثة، نجل عمي ونجل خالي وأحد الجيران. أي أن التحرش ليس للفتيات فقط، فأنا ذكر وتحرشوا بي وبسببهم غيرت ميولي الجنسية”.

تحرش بفتاة داخل سيارتها

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بطريقة مُقززة. pic.twitter.com/kGNg5ny9VJ — WHR (@whrumor) January 29, 2021

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية.

شرطة القصيم تقبض على المتحرش

وأعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر. لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء. بالقرب من مركبة تستقلها امرأة. ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وقبل أسابيع قليلة، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه. في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد. بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في السعودية.

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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