في أمر غريب على لاعب كرة القدم وأحد نجومها أن يتحول إلى الغناء. وسط زحمة المباريات التي يواجهها فريقه، من خلال ترك التدريبات الجماعية مع الفريق. للمشاركة لأربع أيام متتالية. ضمن مهرجان موسيقى على الهواء مباشرة، برفقة زوجته. وهذا ما سيحدث الأسبوع المقبل.

كما من المقرر أن يصعد نجم فريق الميلان الإيطالي. حيث سيصعد على المسرح من أجل الغناء على المسرح، في بلدة سانريمو الإيطالية شمال البلاد.

ضيف الشرف في المهرجان

حيث سيشارك النجم السويدي ” زلاتان إبراهيمو فيتش” 39 عاماً. كضيف شرف في هذا المهرجان المقرر إقامته الأسبوع القادم. كما سيقوم في الثاني إلى السادس من شهر أذار/ مارس المقبل، كما وتصدر خبر مشاركة مهاجم الميلان إبراهيموفيتش ” السلطان”.

🔴⚫ تكريم زلاتان ابراهيموفيتش في مهرجان سان ريمو مهرجان سان ريمو لمن لا يعرفه

هو مهرجان موسيقي فني كبير شهير في ايطاليا يقام في مدينة سان ريمو باقليم ليغوريا يحضره اكبر فناني ايطاليا و فنانون اجانب يتم من خلاله تكريم شخصيات بارزه

👇 pic.twitter.com/xJ4jGYtlY4 — ايوب الرقعي AYOUB AL RAGIE (@AYOUBSPORT1) February 24, 2021

مع الانتقادات اللاذعة لقرار اللاعب الذهاب. وسط الجدول المكدس من المباريات أمام الفرق المنافسة، التي سيوجهها في الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” الأسبوع القادم. بعد تراجع الفريق عن التربع على قائمة صدارة الترتيب. ونجاح جاره الانتر ميلان في لقاء الديربي معه من الفوز عليه. كما وانتزع منه صدارة الترتيب.

مغني سيئ

وأفادت التقارير الإيطالية، أن النجم السويدي إبراهيموفيتش. سيشارك “سينيشا ميهايلوفيتش” مدرب بولونيا الغناء مع “إبراهيموفيتش”. كما وسبق أن وصف المهاجم السويدي بأنه “مغن سيء” على سبيل المزاح الأسبوع الماضي.

انتقاد المدربين الإيطاليين

كما وصرح المدرب الإيطالي “فابيو كابيلو” 74 عاماً. في لقاء له عبر قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية الأسبوع الماضي. قائلاً: ” أراد اللاعب إبراهيموفيتش المشاركة لكن يجب أن يتعامل بجدية والتزام خلال التدريبات مع فريقه. وهذا هو النقيض في رأيي”.

بعد هز شباك ميلان.

روميلو لوكاكو (صفع على صدره) ونظر إلى زلاتان إبراهيموفيتش. البلجيكي كان يصرخ: "أنا الأفضل… قلت لك، أنا، أنا". (سكاي سبورت)#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/3i0zCKLAKr — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) February 22, 2021

وشاركه في الرأي المدرب السابق لفريق الميلان الإيطالي “أريجو ساكي” 74 عاماً. بإلقاء اللوم على النجم السويدي إبراهيموفيتش مهاجم فريق الميلان الإيطالي الحالي. رغم أن اللاعب وقع على عقد ظهوره في مهرجان سانريمو قبل تجديد عقده. مع إدارة الميلان الإيطالي الصيف الماضي.

وأردف المدرب الإيطالي، قائلاً: ” الفريق يأتي في الإهتمام أولاً وكان يجب على إبراهيموفيتش أن يرفض الظهور في هذا المهرجان. في ظل المباريات المكدسة مع فريقه الإيطالي في منافسات الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”. وفق ما أفادت به صحيفة ” لاغازيا ديلو سبورت” الإيطالية.

تعجب رئيس الميلان السابق

كما وتعجب رئيس ميلان السابق الإيطالي “سيلفيو برلسكوني” في موقف إدارة فريق النادي حول الموافقة على قرار اللاعب بالكشاركة في هذا المهرجان وترك التدريبات الجماعية للفريق وكذلك التغيب عن منافسات الدوري الأسبوع المقبل.

كما وأردف الإيطالي برلسكوني، قائلاً: ” من الواضح أن إبراهيموفيتش يحتاج للراحة وبدون هذه الاحتمالية لا يمكنني فهم كيف وافق ميلان على طلب من هذا النوع”.

الخسارة أمام الانتر ميلان

وقد خسر فريق الميلان الإيطالي للمرة الثانية أما جاره ومنافسه على صدارة ترتيب الكاليتشيو ” الإيطالي”. بعد نجاح فريق الانتر من إقصاء الفريق المنافس له من دور النصف النهائي من دوري كأس السوبر الإيطالي. بهدفين مقابل هدف وحيد.

هدفي مارتينيز

كما ونجح المهاجم الأرجنتيني في فريق الانتر ميلان من تسجيله هدفي خلال اللقاء الذي جمع كلا العملاقين المنافسين على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي” الكالتشيو” في الدقيقتين ال 5 وال 57. من أحداث مجريات اللقاء بين الفريقين.

زلاتان ابراهيموفيتش تسلم جائزة الخنزير الذهبي للمره الثانية بنفس الشهر ( تسلمها في فبراير 2020 ) pic.twitter.com/7yukTXvfVs — قووول (@GooolMx) February 24, 2021

مع محاولة فريق الميلان من الضغط على المنافس. بعد تلقيه تلك الأهداف من الاقتراب من مناطق شباك الخصم، ومحاولته من التسجيل. لكنه أهدر العديد من التسديدات باتجاه المرمى. دون جدوى من ذلك. في أحداث الشوطين الأول والثاني، في قمة الرابعة والعشرين في قمة الدوري الإيطالي.

الهدف القاتل للبلجيكي لوكاكو

كما واستطاع المهاجم البلجيكي ” روميلو لوكاكو” 27 عاماً. في فريق الانتر ميلان من قتل قمة الديربي الإيطالي. مع منافسه الميلان، من تسديد الهدف الثالث في مباراة القمة في الدقيقة ال66. لينتهي المباراة بثلاثية نظيفة دون رد.

رد فعل زلاتان إبراهيموفيتش بعد هدف لوكاكو في #ديربي_الغضب pic.twitter.com/kA8hrMnL4Y — إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2021

ليحسم الانتر ميلان ديربي ميلانو، أمام مضيفه ميلان بتلك النتيجة الثقيلة بين العملاقين. ويبتعد في الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي.

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 18 هدفاً، بفارق هدف وحيد مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 17 هدفاً.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

كريستيانورونالدو سجل ضد ( 78 نادي ) في أفضل الدوريات الخمس الكبرى – فقط يتفوق عليه هو زلاتان إبراهيموفيتش (79 نادي ) 🔥🔥✅ pic.twitter.com/NKdQKzHo3u — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 22, 2021

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

بينما يأتي في المركز الخامس. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 13 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان بعد تحقيق الفوز على جاره الميلان اليوم في مباراة قمة الأسبوع ال 24 من منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل الصدارة برصيد 53 نقطة.

كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 49 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

butler & chef guy came by yesterday – he's putting on an anti-homeless rally — Adam Rugel (@Adam) March 23, 2006

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 45 نقطة. بفارق نقطة وحيدة مع فريق روما الذي يحتل في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

مع صعود فريق أتالانتا المجتهد على نفسه هذا الموسم. في المركز الخامس برصيد 43. الذي يحتل في المركز الخامس. وجاء فريق لاتسيو الإيطالي في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق أتالاتنا.

كما يحتل فريق ناولي الإيطالي في المركز السابع برصيد 40 نقطة. أما في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. وفي المركز التاسع هيلاس فيرونا برصيد 34 نقطة. كما جاء في المركز العاشر سامبدوريا برصيد 30 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

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