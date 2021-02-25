هاجمت الفنانة المصرية رجاء حسين، مواطنها الفنان محمد رمضان بسبب إطلاقه لقب “نمبر وان” على نفسه.

محمد رمضان غير واثق بنفسه

وقالت رجاء حسين خلال لقاءها عبر برنامج “اسألني” على فضائية CBC: “حين يسمي محمد رمضان نفسه نمبر وان، فهذه عدم ثقة بنفسه. لأن البلطجة لم تكن أبداً في حياتنا رقم واحد”.

وتابعت رجاء حسين: “من المعيب أن أطلق ألقاباً على نفسي، أنا أدع الجمهور والمشاهدين يطلقون علي اللقب، مثل لقب سيدة الشاشة. فاتن حمامة جاء من الجماهير وهي لم تُطلق اللقب على نفسها”.

وحول استعراض بعض النجوم لثرواتهم وممتلكاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ قالت رجاء حسين: “هذا استفزاز للجماهير، أتمنى من الله أن يزيدك من نعيمه ويعطيك المزيد، ولكن بدون استفزاز”.

لا يوجد مطرب حقيقي

وما إذا كان هناك مطرب يذكرها بعظمة مطربي الزمن الجميل، قالت رجاء: “لا يوجد أحد، وأنا أعتذر لكن أين الطرب؟ أين الكلمة؟. وأين اللحن؟ أين الأداء؟ وأين الإحترام؟”.

وتابعت: “من منهم وصل إلى مكانة أم كلثوم؟ لا أحد للأسف الشديد”.

طلاق بعد 51 عاماً

وفي سياق آخر، فاجأت رجاء حسين الجمهور قبل أيام بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، حيث كشفت أن الانفصال. حدث بعد وفاة ابنهما كريم قبل 7 سنوات وذلك بعد 51 عاما من الزاوج.

وقالت رجاء حسين خلال ظهورها في برنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا” على قناة CBC: “تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من متاعب. وصعوبات لمدة 51 عاماً، وما كنت أخاف عليه، ذهب للأبد”، مؤكدة أنها تحملت كل شيء من أجل أولادها لأن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها بحسب تعبيرها.

وشددت رجاء حسين على أن علاقتها بطلقيها جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، مضيفة: “حتى عندما تزوج امرأة أخرى. فأنا على تواصل معها ومقربة لها”.

وأشارت رجاء حسين إلى أن سيف لم ينجب إلا أولادهما الشهيد كريم وأمل، والشاب الذى توفي قبل فترة قصيرة هو أحمد ابن زوجته. حيث أوضحت ذلك بعدما اختلط الأمر على الجمهور بأن الذى توقف مؤخرا هو ابنها.

وتزوجت رجاء حسين وسيف عبدالرحمن بعد قصة حب جمعتهما على خشبة المسرح حيث تعرفت عليه عندما أتت به الفنانة سناء جميل. لتعرف المتواجدين عليه كفنان صاعد، وبعدها اعترف لها بإعجابه بها من قبل أن يلتقيا، وتزوجا وأنجبا طفليهما كريم وأمل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال رجاء حسين كان عام 2017، حين شاركت في مسلسل “واحة الغروب” مع خالد النبوي ومنة شلبي.

طلاق محمد رمضان

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي ضجت بخبر طلاق الفنان المصري محمد رمضان، وانفصاله عن زوجته نسرين. حيث نقلت العديد من المواقع هذا الخبر قبل أن يخرج “نمبر وان” وينفيه ما أحدث ضجة كبيرة.

وخلال وقت قياسي كان اسم محمد رمضان تريند كعادته وأثار الجدل قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعة، في تصريحات لعدة مواقع.

ويشار إلى أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبد الفتاح، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى في 2012

ونفي رمضان لعدة مواقع منها “المصري اليوم” هذه الشائعة، وقال إنه لا يعرف من أطلقها. مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار. العلاقة بينه وبين زوجته نسرين.

وتابع محمد رمضان في تصريحاته أنه الآن متواجد في دبي منذ يومان، للانتهاء من تصوير أغنيته الجديدة versace.

وسيستمر التصوير ليومين أخرين، وبعدها سيعود إلى مصر لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل (موسي) الذي سيعرض بشهر رمضان.

من هي زوجة محمد رمضان ؟

شهرتها نسرين أبو النجا، وظهرت مع رمضان في مناسبات كثيرة سابقة.

واضطر محمد رمضان للزواج بها في احتفال هادئ وعقد قران بأحد المساجد بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في 2012

ولا يخفي محمد رمضان حبه لزوجته حيث قال عنها ذات مرة ” هي كل حياتي .. هي أمي ومراتي وحبيبتي وبنتي”.

من أطلق شائعة الطلاق؟

البداية كانت بنشر إحدى المنصات الفنية تفاصيلا عن الانفصال من خلال مصادر مُجهلة. مع البناء على عدم ظهور زوجة محمد رمضان معه منذ فترة.

وهي معلومات غير كافية، حسبما ذكر معقبون.

الاستفهامات أيضا طرحها معلقون على الأخبار المتناثرة بالنفي وتساءلوا: هل هي خدعة جديدة لركوب التريند من جديد أو الترويج لأغنية محمد رمضان الجديدة.

بينما علق قائل: الوسط الفني هو الوسط الوحيد الذي ينتشر فيه الدخان بدون نار”.

ومع انتشار أخبار النفي وظهور محمد رمضان في التريند، اتهمت بعض الجماهير محمد رمضان وفريق عمله بمحاولة الدعاية بشكل عكسي قبل طرح أغنيته الجديدة خلال أيام.

مسلسل موسى

يذكر أن محمد رمضان يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل ”موسى“.

وذلك مع كوكبة من النجوم، أبرزهم فريدة سيف النصر وجوري بكر وتارا عماد وعمرو عبد الجليل ومحمد عز، وغيرهم.

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