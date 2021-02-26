حقائق صادمة لصديقة لاعب البايرن ميونيخ المنتحرة “بواتينغ” شاهد ماذا فعل بها ؟!

في التحقيقيات الأولية من قبل الشرطة الألمانية، مع مدافع البايرن ميونيخ الألماني الموقوف على خلفية انتحار صديقته عارضة الأزياء البولندية كاسيا لينهارت 25 عاماً. والعثور على جثتها ملقاة داخل منزلها بالعاصمة الألمانية “برلين”.

فقد تحدثت تقارير ألمانية صحفية. أن اللاعب الألماني “بواتينغ”. قبل انفصاله على صديقته عارضة الأزياء البولندية ” لينهارت” في الثاني من شهر فبراير من الشهر الجاري. بعد صداقة دامت لمدة تتراوح 15 شهراً بينهما. وسط الاتهام بالخيانة والابتزاز. ليتم العثور عليها جثة هامدة داخل منزلها في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

جيروم بواتينغ ترك بعثة بايرن ميونخ في قطر وعاد لألمانيا بعد العثور على صديقته السابقة ميتة في شقتها. بواتينغ (32 عام) انفصل عن صديقته عارضة الأزياء البولندية كاسيا (25) قبل إسبوع فقط والشرطة تعتقد أنها حالة إنتحار. يُذكر أن كاسيا تملك وشم على إسم بواتينغ في جسدها. pic.twitter.com/2pr3z7GYUJ — E P L W O R L D (@EPLworld) February 10, 2021

التحقيق مع لاعب البايرن

كما وفتحت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين مع نجم بايرن ميونيخ الألماني المدافع “جيروم بواتينغ” 32 عاماً، بقضية تعود إلى عام 2019م الماضي. بشأن تعرض صديقته إلى العنف من اللاعب الألماني. والتي تعرضت لسوء المعاملة السيئة لصديقة السابقة. والتي انتحرت قبل أسبوعين داخل منزلها.

مدرب بايرن ميونيخ هانسي فليك يؤكد عودة جيروم بواتينغ لصفوف الفريق في مواجهة آينتراخت فرانكفورت، بعد تجاوزه صدمة انتحار صديقته السابقة. pic.twitter.com/xwManFAOCV — ラシッド🇸🇦🇰🇼 (@HIL_R_) February 20, 2021

وتشير التقارير الألمانية، بأن اللاعب قام بقطع أذنها بسبب العنف الذي تعرضن له عارضة الأزياء السابقة لمدافع البايرن الألماني. يحسب الأدلة التي توصلت إليها التحقيقات الأولية الجديدة والجارية حالياً، التي تم الكشف عنها. بعد وفاة عارضة الأزياء البولندية ” لينهارت” منتحرة.

اتهامات اللاعب “بواتينغ”

ورد اللاعب الألماني “جيروم بواتينغ” بشأن تلك الاتهامات الموجه له. قبل وفاة صديقته السابقة البولندية وتعرضها للعنف من قبله. ليقول: ” إنها قامت بتخريب علاقتي بوالدة أطفالي. قبل بداية العلاقة معها”.

وقد عثرت الشرطة الألمانية على جثة عارضة الأزياء البولندية كاسيا لينهارت 25 عاماً، الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونيخ الألماني “جيروم بواتينغ” 32 عاماً، ملقاه داخل منزلها بالعاصمة الألمانية “برلين”.

وكيل أعمال لاعب بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ يكشف أن المدافع الألماني يرغب ببدء المفاوضات لتجديد عقده مع بطل أوروبا pic.twitter.com/fHDF3XGMX7 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 4, 2020

وسط ترجيحات والتحقيقات بأن الضحية قد أقدمت على الانتحار، نتيجة أزمتها الأخيرة والتي انتهت بالانفصال عن مدافع البايرن ميونيخ.

وقد كشفت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الخبر، بأن الشرطة وجدت صديقة اللاعب الألماني السابقة لينهارت جثة هامدة داخل منزلها، يوم الثلاثاء الماضي.

كما وأردفت الصحيفة نقلاً عن مصدر في شرطة برلين، ” أنه لا توجد مؤشرات على وجود جريمة قتل، مرجحة أن تكون العارضة البولندية الأصل قد أقدمت على الانتحار”.

الانفصال العلني

وقد أثارت صديقة اللاعب في فريق البايرن ميونيخ “جيروم بواتينغ” الذي تغيب عن منافسات كأس العالم التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة على إثر تلك الحادثة التي أوت بحياة صديقته السابقة وعارضة الأزياء “لينهارت”.

جيروم بواتينغ يغادر #قطر في اتجاه ألمانيا ولن يكون حاضرا في نهائي مونديال الأندية والسبب، هو وجود صديقته ميتة في شقتها وذلك بعد أسبوع من انفصالهما ‼️😮 pic.twitter.com/g4jftJTjNM — WinWin (@WinWinAllSports) February 10, 2021

الضجة الكبيرة في العاصمة الألمانية خلال الأسبوعين الماضين، بعد إعلان اللاعب الألماني “بواتينغ” بشكل رسمي انفصاله عن صديقته السابقة “لينهارت، بعد علاقة استمرت عام وثلاثة شهور تقريبا، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تبادل التهم والخيانة

ونشر المدافع الألماني في فريق البايرن ميونيخ الألماني “بواتينغ” أحد نجوم فريق بلاده ألمانيا الذي توج بالكأس العالم عام 2014م، عقب الانفصال عن صديقته عارضة الأزياء البولندية لينهارت عبر الانستغرام، قائلا: “إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي”.

وأردف اللاعب الألماني، ” أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا”، مضيفاً أن لينهارت ابتزته مراراً للبقاء معها”.

وصفته بالشيطان

وقد ردت صديقته البولندية ” لينهارت” بمنشور على حسابها الخاص ” الانستغرام” قبل قدومها على الانتحار، قائلة: ” أنهت العلاقة بسبب الأكاذيب والخيانة الدائمة من صديقي بواتينغ، الذي وصفته بالشيطان”.

عاجل // تم العثور على صديقة جيروم بواتينغ ميتة ( انىىتحرت ) .. انفصلوا عن بعض من اسبوع ⚠️🚨🚨🚨 pic.twitter.com/BJB4RuPc3n — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 10, 2021

الغياب عن كأس العالم للأندية

ولم يسافر اللاعب الألماني “بواتينغ” مع فريقه حامل لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” والمتربع على عشر صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة.

بفارق خمس نقاط عن أقرب المنافسين له ” لايبزيج” الألماني في جدول الترتيب والذي يستعد لمواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب السابق في دوي البريميرليج فريق ليفربول الإنجليزي.

من أجل المشاركة مع الفريق في منافسات كأس العالم للأندية عام 2020-2021م، ليغيب عن التشكيلة الأساسية للفريق البافاري الألماني ” البايرن ميونيخ” على إثر تلك الحادثة التي شكلت صدمة على المدافع الألماني “بواتينغ”.

التتويج باللقب للمرة الثانية

كما وتوج فريق البايرن ميونيخ بالميدالية الذهبية والمركز الأول في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بينما حصد الميدالية الفضية منافسه على اللقب البطل المكسيكي “تايجرز أونال” الذي قاتلة بشرف أمام البافاري الألماني طيلة المباراة حتى النفس الأخيرة من المباراة.

وقد سجل اللاعب الفرنسي ” بنجامين بافارد” 24 عاماً هدف التتويج باللقب بعد تمريرة عرضية رائعة من هداف الفريق اللاعب الهولندي روبرت ليفدوفسكي 28 عاماً، في شباك المنافس المكسيكي “تايجرز أونال” في الدقيقة ال 59.

جيروم بواتينغ عن ذكرى مراوغة ميسي وهدفه :

سأحضر بعض الفشار هذه الأثناء .. ومشاهدة نهائي كأس العالم 2014 ( فوز المانيا على الارجنتين ) 🔴 pic.twitter.com/hQKtYAoV2N — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 7, 2020

وجاء الهدف بعد رفع الحكم المساعد الأول للحكم الراية. معلناً التسلل للهدف، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار أحتسب حكم اللقاء الهدف الوحيد في المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

جائزة أفضل لاعب في البطولة

وقد تُوج اللاعب الهولندي جائزة أفصل لاعب في كأس العالم للأندية لهذا العام 2020م، بعد تألقه الملفت في منافسات دوري كأس العالم للأندية. أمام منافسه الأهلي المصري وكذلك المكسيكي تايجرز أونال.

البايرن ميونيخ والفوز بدوري الأبطال

كما وحقق فريق البايرن ميونيخ الألماني في أولى مواجهاته في دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور ال 16. فوزاً كبيراً على منافسه لاتسيو الإيطالي. بأربع أهداف مقابل هدف وحيد. مع تألق ملفت للبولندي ليفدوفسكي الذي سجل رقم قياساً له في المباراة. وكذلك زميله الألماني جمال موسيالا.

ليضع بذلك حامل اللقب السابق ” البايرن ميونيخ” قدماً كبيراً في التأهل إلى الدور القادم بعد تلك النتيجة. قبل مواجهة مباراة العودة. والتي ستقام على أرضه في السابع عشر من شهر مارس المقبل.

ومن الجدير بالذكر تعد البولندية كاسيا لينهارت المنتحرة من أبرز عارضات الأزياء في دولة ألمانيا في عام 2012م. كما أنها كانت تظهر عبر الوسائل والبرامج الإعلامية الألمانية الشهيرة قبل وفاتها.

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