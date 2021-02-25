السبب الحقيقي لوفاة الفنان الكويتي مشاري البلام كشفه الدكتور أحمد العمار

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

رحم الله #مشاري_البلام رحمة واسعة اللهم ارحمه وثقل ميزانه ، ويمن كتابه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/mrOr9v38h4 — عبدالإله السناني (@aa_alsinani) February 25, 2021

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته اليوم.

اطفئوا التلفزيون لم يعد يستحق المشاهدة ..📺💔 لاحول ولا قوة الا بالله

وانا لله وانا إليه راجعون رحلوا من كانوا صانعين للإبتسامة…💛#مشاري_البلام pic.twitter.com/3SlBnwkzFT — أم يـوُنس💛 (@UmYounis2005) February 25, 2021

وبعد الجدل الواسع الذي انتشر حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته.

أكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.

رحم الله الفنان مشاري البلام والله يجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه ورفعة في درجاته. + الإصابة لم تكن بسبب اللقاح، بل لكون المناعة لم تكتمل. هنا مراحل تكوّن المناعة بعد أخذ اللقاح 👇🏻 pic.twitter.com/xjuQWF29pL — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) February 25, 2021

وتصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.

اللهم لا اعتراض على حكمك 😭💔

الله يرحمه ويغفر له 😭😭😭💔#مشاري_البلام pic.twitter.com/ZMaGpLZhhL — 𝚃𝚒𝚗𝚊 シ︎! (@1pWrTrS8rpbcm0U) February 25, 2021

#مشاري_البلام ثم انقضت تلك السنون وأهلها

فكأنها وكأنهم أحلام 😔💛 pic.twitter.com/pxnzIRGb9K — 💛 (@wwrrddhh10) February 25, 2021

وعبّر المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها.

#مشاري_البلام

إنا لله وإنا إليه راجعون..

أسأل الله أن يرحمه وأن يبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ثبته عند السؤال pic.twitter.com/HOMEI2zTGR — سعيد الغيثي (@Alghithi25) February 25, 2021

#مشاري_البلام الله يرحمه ويغفر له .. والله يصبر أهله

نصيحته قبل مايتوفى الله يرحمه : أخذوا اللّقاح إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/ddgTWORomV — خالد المرزوقي (@kmarzooqi) February 25, 2021

وقال الإعلامي العماني عادل الكاسبي:”آلمني جدا جدا خبر وفاة الفنان الرائع #مشاري_البلام.”

آلمني جدا جدا خبر وفاة الفنان الرائع #مشاري_البلام ، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا الرحيم الكريم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، فيا رب الرحمة والكرم ، أكرم عبدك مشاري وأدخله فسيح جناتك . pic.twitter.com/oQ3nMTAPJq — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 25, 2021

وتابع:”ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا الرحيم الكريم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، فيا رب الرحمة والكرم ، أكرم عبدك مشاري. وأدخله فسيح جناتك .”

من جانبه كتب الفنان الإماراتي حسين الجسمي:”الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه”

الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه #مشاري_البلام pic.twitter.com/XIaGvDCKGU — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) February 25, 2021

مي العيدان تتهم فنانة بنقل كورونا لمشاري البلام

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اتهمت إحدى الفنانات، بالتسبب بإصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

“فنانة قصيرة تسببت بمرض مشاري”

وقالت مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الناس تعتقد أن مشاري البلام أصيب بفيروس كورونا حين ذهب. لتلقي اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن الفيروس انتقل له من فنانة قصيرة لا تظهر من القاع”.

وتابعت مي العيدان دون أن توضح هوية الفنانة بشكل صريح: “الأخت مصابة واستمرت بالتصوير معه بشكل عادي. ولم تبلغ أحد أنها مصابة بكورونا، أريد أن أسألها الآن هل ضميرك مرتاح؟”.

رسالة لوزير الإعلام

وأعادت مي نشر تغريدتها عبر “انستجرام” وعلقت: “هذه هي الحقيقة المرة، هل ضميرك الآن مرتاح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة”.

كما وجهت مي العيدان رسالة إلى وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، قالت فيها: “معالي وزير الاعلام نتمنى إيقاف تصوير. المسلسلات خاصة بهذه الفترة وخاصة بعد ازدياد الإصابات”.

وتابعت العيدان: “المصابين لا يوجد مكان لهم بالعنايات المركزة خاصه بعد إصابة مشاري البلام بسبب ممثلة مصابة بالفايروس. للأسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية والفلوس والمدخول”.

وذكر الناشطون أن مي العيدان تقصد الفنانة الكويتية غدير السبتي، ما دعا الأخيرة للخروج والرد بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”.

غدير السبتي تنفعل بسبب مي العيدان

وقالت غدير السبتي بالفيديو: “كلن يرى الناس بعين طبعه، لست معدومة الضمير، ومن يتحدث عني سأقوم ببهدلته، أنا مسالمة. ولكن لن أسمح لأحد بالتعدي علي”.

وقامت غدير السبت بالاتصال بمي العيدان، وقالت: “ها أنا أحاول الاتصال بها منذ وقت طويل، لسانها طويل فقط خلف الهاتف. هل فحصتيني يا مي وتبين لك أنني مصابة بكورونا؟”.

وتابعت: “للعلم أن مشاري البلام هاتفني وأخبرني أنه مصاب بكورونا وطلب مني أن أذهب لإجراء الفحص، وأتمنى من الله أن يشفيه. وسواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو العكس، فهذا أمر عادي، هذا مرض وليس من المعروف من سيعدي من”.

ووجهت غدير السبتي رسالتها إلى مي العيدان قائلة: “إذا كان قلمك قلم الحقيقة فعلاً، قومي بالرد على اتصالي، لكنك مجرد جبانة”.

مي العيدان لا تقصد غدير

لكن مي العيدان نفت أن قصدها بحديثها غدير السبتي.

وردت على أحد التغريدات التي ذكرت ذلك بالقول: ” اللي أقصدها ليست غدير. مشاري البلام كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعه أكثر من 4 فنانات كلهم قصار، لكن واحدة منهم نقلت له الفيروس”.

وتابعت: “الأخت تسرح وتمرح لا أعلم أين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين هو اللي يحاسب”.

مشاري البلام في مستشفى جابر

وكان الفنان الكويتي مشاري البلام قد أُدخل قبل أيام إلى قسم العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لنقص حاد في الأوكسجين بسبب. مضاعفات فيروس كورونا .

ونشرت مي العيدان صورةً لمشاري البلام عبر حسابها في “انستجرام”، وكتبت: “دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام. تم إدخاله. إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

أصيب بعد 5 أيام من اللقاح

وكان البلام قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ووثق ذلك بالفيديو، ثم أعلن بعد خمسة أيام عن إصابته. بفيروس كورونا. أثناء تلقيه اللقاح.

وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال. وما حصل أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات”.

هذا وقد بدأت الكويت بالتطعيم وفقاً لقوائم الأسماء الموجودة لديها، حيث تكون الأولوية لكبار السن والطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة. بعد وصول 150 ألف “من لقاح فايزر بيونتيك” إلى الكويت منتصف شهر ديسمبر الماضي.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت في عالم الفن الكويتي.

كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه، وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة.

إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة

وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من السعودية، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.

ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك