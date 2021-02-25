انبرى عدد من الأمراء والمسؤولين الحكوميين في السعودية، على استجداء رضى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد إجراءه عملية جراحية للزائدة الدودية أمس الأربعاء.

فور الإعلان انهالت التهاني والتبريكات لولي العهد على نجاح العملية، وتحول “تويتر” في المملكة إلى ساحة للدعاء لمحمد بن سلمان، خاصة من الأمراء والوزراء والمسؤولين في المملكة.

وزير المؤخرات

أول أولئك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الذي قال: “الحمد لله أولاً. وآخراً وظاهراً وباطناً على ما منّ به على سمو ولي العهد القائد المُلهَم الأمير محمد بن سلمان من الشفاء والعافية”.

وأضاف آل الشيخ: “فهنيئا لنا جميعا بتكلل عمليته بالنجاح وخروجه من المستشفى سليما معافى، أسأل الله تعالى. في هذه الساعة أن يسبغ على سموه لباس الصحة والعافية وأن يحفظه بحفظه”.

الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما منّ به على سمو ولي العهد القائد المُلهَم الأمير محمد بن سلمان من الشفاء والعافية

فهنيئا لنا جميعا بتكلل عمليته بالنجاح وخروجه من المستشفى سليما معافى

أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يسبغ على سموه لباس الصحة والعافية وأن يحفظه بحفظه . — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) February 25, 2021

فيصل بن فرحان

وفي السياق، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: “نحمد الله على سلامة سيدي سمو ولي العهد. الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وأضاف: “نشكر الله عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى. ألبسه الله ثوب الصحة والعافية”.

نحمد الله على سلامة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ونشكر الله عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى، ألبسه الله ثوب الصحة والعافية — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) February 25, 2021

ونقل حساب منطقة “الباحة” على “تويتر”، أن أميرها حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، هنأ ولي العهد بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى.

سمو أمير #الباحة ..

يهنئ سمو #ولي_العهد بمناسبة خروجه من المستشفى سالماً معافى وقال سموه :

"يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لكم التهنئة ، ولكل الوطن بكافة أرجائه ، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، سائلاً الله تعالى لسموكم طول العمر وتمام الصحة والعافية“ pic.twitter.com/LnpBXpSxNs — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) February 24, 2021

اثر اجراء سمو #ولي_العهد عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح .. سمو #أمير_القصيم يهنئ سمو ولي العهد حفظه الله بالسلامة ويدعو الله لسموه الكريم بدوام الصحة والعافية. pic.twitter.com/WQ6rjHxv8r — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) February 24, 2021

اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا و لبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه https://t.co/uBgOsAZlyL — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 24, 2021

طهور ونور والله يجعلك دايم بخير سيدي يا حبيب المملكة وذخرنا وعزنا اليوم ودوم ..#ولي_العهد pic.twitter.com/Onamxj3grx — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) February 24, 2021

ضاحي خلفان

وانساق وراء هؤلاء، نائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، وقال في تغريدة: “حمدا لله على سلامة ولي العهد السعودي صاحب السمو الامير الملكي محمد بن سلمان، ربي يحفظه ويمتعه بالصحة والسعادة”.

حمدا لله على سلامة ولي العهد السعودي صاحب السمو الامير الملكي محمد بن سلمان …ربي يحفظه ويمتعه بالصحة والسعادة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 25, 2021

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدات واعتبروا أن ذلك يأتي محاولة منهم لاسترضاء ولي العهد السعودي وكسب وده.

لقد بدأ ولي نعمتكم في التخبط لإرضاء الغرب على حسابكم أدامه الله على رقابكم. — بكار بن محمد لمين (@BacarGiya) February 25, 2021

وسيسقى كل ساق بما سقى وما من ظالم الا سيبلى باءظلم — sam wise (@samwise11111) February 25, 2021

نسأل الله أن يعامله بعدله لا برحمته — ثائر (@noor556556) February 25, 2021

المنشار قاتل المسلمين وعدوهم — Ali Hegazy (@AliHega52634322) February 25, 2021

ايش العملية هذه الي ماجت الا وقت تصريح الامريكي — … (@tttq14) February 25, 2021

عملية جراحية

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، إجراء ولي العهد محمد بن سلمان، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية. وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي، إن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، أمس الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

وأضاف الديوان: “هذه العملية تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية”.

وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو رصدته “وطن”، للأمير محمد بن سلمان، حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية.

#عاجل

سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

ماذا يعني استئصال الزائدة الدودية بالمنظار؟

هي واحدة من العمليات التي تُجرى غالبًا تحت ظروف طارئة نتيجة ألم حادٍ، وتقع الزائدة الدودية على يمين البطن عند بداية الأمعاء الغليظة.

ما يجعلها عرضة لتراكم البكتيريا والفضلات التي قد تتسبب بتكوُّن القيح داخلها والتهابها.

كما تعد عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار من الجراحات الناجحة والتي غالبًا ما تكون الخيار الأول عند التحقق من التهاب الزائدة الدودية وإصابتها.

وتتم بإجراء شقوق صغيرة في البطن، وإدخال الأدوات الجراحية (المنظار وأدوات أخرى)، واستئصال الزائدة الدودية وإخراجها عبر أحد الشقوق.

ابن سلمان والوزن الزائد

ويبلغ الأمير محمد بن سلمان من العمر 35 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وكان السعوديون قد لاحظوا، منذ العام الماضي، أنه تمكن من إنقاص وزنه بشكل واضح.

وهو ما يعني أنه -على الأرجح- يمارس التمارين الرياضية، ويتمتع بصحة جيدة.

ولي العهد امر بقتل خاشقجي

وخلال الساعات الأخيرة، خلُص تقرير استخباري أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي. وفق ٣ مسؤولين اميركيين لقناة NBC الأمريكية

طائرات لولي العهد نقلت فريق الاغتيال

وكشفت وثائق في غاية السرية ضمن دعوى قضائية إن الفريق الذي قام بتصفية خاشقجينقل عبر طائرتين تعودان لشركة يسيطر عليها ولي العهد، محمد بن سلمان.

جاء ذلك بحسب خبر نشره، الأربعاء، الموقع الإخباري الأمريكي “سي إن إن”، استنادًا كما تقول إلى وثائق جديدة قدمت لمحكمة منطقة واشنطن تحت عنوان “سري للغاية”.

كما أوضح الخبر أن الطائرتين اللتين أحضرتا فريق اغتيال خاشقجي المكون من 15 عنصرًا لتركيا يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2018 تعودان ملكيتهما لشركة تسمى “Sky Prime Aviation”، وأن هذه الشركة تم نقلها في ديسمبر/كانون أول 2017 لصندوق الثروة السيادي بالمملكة الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار.

ولفت الخبر إلى أن الأدلة الموجودة بالوثيقة ذات الصلة وضحت مسارًا جديدًا بخصوص صلة بن سلمان بمقتل الصحفي خاشقجي.

الوثائق من دعوى سعد الجابري

كما أشار المصدر أن تلك الوثائق قدمت إلى المحكمة المذكورة كجزء من دعوى رفعها في أغسطس/آب الماضي ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجابري الموجود بكندا، ضد ولي العهد بن سلمان.

وكان الجابري الذي يعتقد أنه يقيم حاليًا بتورنتو الكندية، قد اتهم ولي العهد السعودي في وقت سابق بإرسال فريق إلى كندا لقتله بنفس طريقة خاشقجي.

التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي قريبا

كما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن التقرير الأمريكي المرفوعة عنه السرية بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، سيصدر قريبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي.

وقالت المتحدثة إنه يتم الترتيب لاتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن، والملك السعودي سلمان، وسيجري قريبا.

كما أضافت أن التقرير (الاستخباراتي) الأمريكي المرفوعة عنه السرية حول مقتل خاشقجي يتم تجهيزه للنشر وسيصدر قريبا.

مساءلة قانونية

هذا وتستعد الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن توجيه صفعة جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي.

على جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن التقرير الخاص بمقتل خاشقجي الذي. سترسله إدارة الرئيس بايدن إلى الكونغرس سيشتمل على كيفية ضمان وجود مساءلة قانونية عن تلك الجريمة.

كما أضاف: “أصدر الكونغرس قانونًا يفرض فعليًا على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن القتل الوحشي. والمروع لجمال خاشقجي. نعتزم الامتثال لذلك، ونعتزم القيام به قريبا”.

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