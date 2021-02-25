” أليسون بيكر” حارس ليفربول الإنجليزي يتلقى خبراً حزيناً من البرازيل

تلقى حارس فريق ليفربول البرازيلي ” أليسون بيكر” 28 عاماً. خبر وفاة والده بعد العثور عليه غارقاً في النهر القريب من منزله جنوب دولة البرازيل.

وأوضحت الشرطة البرازيلية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إن ” والد الحارس أليسون بيكر البالغ من العمر 57 عاماً. كان يمارس السباحة في النهر القريب من منزله. أثناء قضاء أيام عطلاته مع عائلته، كما أنه كان يسبح بالقرب من سد داخل النهر. بعد ظهر يوم أمس الأربعاء. فيما استبعد الشرطة أن يكون هناك شبهات قتل في الحادث”.

العثور علي والد اللاعب اليسون بيكر حارس ليفربول غارقاً في نهر بالبرازيل بعد أن ذهب للغوص ولم يخرج. pic.twitter.com/NcfCcBJ4rG — Screen Mix (@ScreenMix) February 25, 2021

وقد تم العثور على جثة والد حارس مرمى فريق ليفربول ” الريدز” أليسون بيكر. في مجري النهر من قبل أفراد الحماية المدينة للبيئة. كما تم أخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة. من أجل تسليم الجثة إلى عائلته. مع تأكيد أفراد تلك الوحدة بأنه تم العثور عليه غريقاً داخل النهر. خلال جولة تفقدية لهم داخل النهر.

الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي

كما وانضم الحارس البرازيلي أليسون بيكر 28 عاماً، إلى صفوف نادي فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز” في عام 2018م. قادماً من فريق روما الإيطالي.

ونجح اللاعب البرازيلي أليسون، منذ قدومه إلى صفوف فريق ليفربول. من التتويج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019م الماضي. وكذلك الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

🚨 #عاجل

اختفاء والد اليسون بيكر حارس نادي ليفربول بعد الغوص في سد منطقة لافراس دول سول البرازيلية اثناء استجمامه في احد ممتلكات الاسرة عمليات البحث عن والد اليسون بيكر ما زالت مستمرة لحد اللحظة pic.twitter.com/7aa0U4CAC0 — E P L W O R L D (@EPLworld) February 25, 2021

كما تم حصل الحارس أليسون بيكر، على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم في عام 2019م. بعد النجاح والتألق الذي حققه اللاعب مع ليفربول. قبل تراجع مستواه الكارثي خلال منافسات مسابقات الدوري الحالي مع الفريق.

ليفربول وفوزه في أبطال أوروبا

ونجح النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً برفقة زميلة ماني من قيادة فريقه. وتحقيق الانتصار على منافسه القوي الألماني أربي ليبزيج في أولى مواجهاته في مباراة الذهاب ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بينما فشل الفريق المنافس الألماني من تحقيق الفوز على ميدانه وبين جمهوره الذي حضر المباراة بشكل محدود جداً. وفق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المنتشر في أرجاء دول العالم.

خسارة ليفربول الأخيرة

ودخل فريق ليفربول الإنجليزي المواجهة القوية أمام منافسه الألماني ليبزيج، بعد تعرضه للخسارة الثقيلة في الدوري ” البريميرليج” الممتاز أمام فريق ليستر سيتي ” الثعالب” بثلاثة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد لحامل اللقب السابق ليفربول المتراجع هذا الموسم.

حارس ليفربول والأخطاء الكارثية

وقد ارتكب حارس مرمى فريق ليفربول ” الريدز” البرازيلي أليسون بيكر 28 عاماً، للمرة الثانية في مواجهات منافسات الدوري الإنجليزي، بعد تقدم الحارس البرازيلي خارج منطقة الجزاء لقطع كرة عالية لكنه أخطأ في التصدي لها.

ليصطدم الحارس بزميله المدافع التركي “أوزان محمد كاباك” 20 عاماً. لتصل الكرة سهلة إلى الاعب الإنجليزي جيمي فاردي الذي سجل الهدف الثاني في المرمى الخالي بكل سهولة.

الشرطة البرازيلية كشفت غرق والد أليسون بيكر حارس #ليفربول في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل pic.twitter.com/KIkUecC18j — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 25, 2021

وقد ارتكب في المباراة السابقة خطائين أمام منافسه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” لتسبب في خسارة فريق ليفربول في تلك المباراة وتعميق نزيف نقاطه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد خسر فريق ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في دوري ” البريميرليج” الإنجليزي منذ عام 2014م، وللمرة الثالثة على التوالي.

ليثأر الفريق المنافس ليستر سيتي لهزيمه من فريق ليفربول ” الريدز” بثلاثية نظيفة دون رد في شهر نوفمبر الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب دوري البريميرليج

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 59 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وتساوى بذلك مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 49 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد45 نقطة.

يورغن كلوب عن جاهزية أليسون بيكر : "إنه على ما يرام." pic.twitter.com/cn5W0CYP7s — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) February 19, 2021

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 43 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع توتنهام وإيفرتون وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 40 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق ليذر برصيد 35 نقطة. وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ليذر برصيد 32 نقطة.

غياب اليسون بيكر وكيلهير و فابينهو عن تدريبات اليوم pic.twitter.com/fzPrwVfauZ — Liverpool Army (@ThisIsLFCArmy) February 18, 2021

كما جاء في مركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 30 نقطة، بينما في المركز الثالث عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل في المركز الرابع عشر فريق كريستال بالاس برصيد 29 نقطة متساوياً بعدد النقاط مع منافسه ساوثهامبتون، أما في المركز الخامس عشر فيحتل فريق بيرنلي برصيد 27 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المركز السادس عشر احتل فريق برايتون برصيد 26 نقطة، وفريق نيوكاسل يونايتد برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برايتون.

مع تراجع فريق فولهام الذي جاء في ترتيب المركز السابع عشر 19 نقطة. وفريق ويست برميتش في المركز ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وفي أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” فريق شيفليد يونايتد الذي يصارع من أجل البقاء في الترتيب برصيد 11 نقطة.

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