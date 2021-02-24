ميندي يمنح ريال مدريد فوزا في الدقائق الأخيرة من المباراة على منافسه أتالانتا

نجح لاعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي 25 عاماً في الدقيقة ال86 من نهاية اللقاء، من تحقيق الفوز على الفريق المستضيف أتالانتا الإيطالي. في مواجهة دور الذهاب ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

في مباراة شهدت الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللقاء، لفريق الضيف لفريق ” الملكي” الإسباني مع العقم التهديفي له في شباك الخصم. الذي نجح خط دفاعه من الصمود طيلة المباراة.

🏆 | دوري أبطال أوروبا 🇪🇺

⚽️ | ريال مدريد 1 × 0 أتالانتا

⚠️ | أهداف المباراة . pic.twitter.com/3kYia5bRZM — Abo Khalid 271 (@271_abo) February 24, 2021

لتنتهي المباراة بين كلا الفريقين، بفوز فريق ريال مدريد الإسباني. بهدف نظيف دون رد، في ظل الغيابات التي يتعرض لها الفريق وغياب عدد كبير من نجومه في التشكيلة الأساسية ومنهم: قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس الذي سيعود في مباراة العودة مع الفريق في بيان نشره موقع ريال مدريد الإسباني.

كما وغاب عن المواجهة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي هازارد. ولاعب السامبا البرازيلي مارسيلو، ومواطنه فالفيردي. والإسباني داني كرفخال. عن التشكيلة الأساسية الدائمة للفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” لهذا الموسم 2020-2021م. في مباراة الذهاب لدور ال 16 من مسابقة الدوري.

خيارات زيدان البديلة

كما واستعان المدرب زيدان وسط الإصابات الكثير في فريق ريال مدريد الإسباني. بالذهاب باللاعبين الناشئين في فريق الملكي الإسباني من الدرجة الثانية الشباب. حيث من المقرر أن يشارك كلاً: المدافع الإسباني فيكتور تشوست 20 عاماً.

وكذلك لاعب الظهير الأيسر ميجيل جوتييريز 19 عاماً، ولاعب الوسط الإسباني أنطونيو بلانكو 20 عاماً، وكذلك في نفس المركز الإسباني سيرخيو أريباس 19 عاماً. بالإضافة إلى المهاجم الإسباني هوجو دورو 21 عاماً.

تشكيلة فريق ريال مدريد

واعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أما فريق أتالاتنا الإيطالي. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

💪⚽ اتخذنا خطوة إلى الأمام في ثمن النهائي بفضل هدف @ferland_mendy! 📰 تقرير اللقاء | 📸 الصور | 📽️ الفيديو 👇#UCL | #هلا_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 25, 2021

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما ويأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق أتالانتا

ويلعب مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً بتشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي ريال مدريد الإسباني، حيث سيلعب في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

في مركز خط الدفاع يأتي كلاً من: اللاعب البرازيلي رافائيل تولوي، والسويسري بيرات ديمسيتي، والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الأرجنتنيني خوسيه لويس بالومينو.

بينما يلعب في خط الوسط، كلاً من: السويسري ريمو فريلير، واللاعب الهولندي مارتن دي رون، والألماني روبن جوسينس.

كما لعب في خط هجوم الفريق، يكون كلاً من: اللاب الأرجنتيني أليخاندرو جومير، والسلوفاكي جوسيب إيليشيش، كذلك إشراك اللاعب الكولومبي لويس مورييل.

مباراة الإياب بين كلا الفريقين

كما سيخوض كلا المنافسين مباراة العودة. على قلعة نادي فريق ريال مدريد الإسباني” سانتياغو بيرنابيو”، في دور الإياب ال16 من دوري أبطال أوروبا. يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أذار/ مارس القادم.

هدافي الليغا الإسبانية

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 18 هدفاً. متساوياً بذلك مع زميله السابق الأوروغواياني لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

ترتيب الدوري الإسباني

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة. بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل برشلونة بعد فوزه على إلتشي برصيد 50 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الإسباني المتراجع في المنافسة هذا الموسم في انتزاع الصدارة برصيد 48 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

ترتيب أتالانتا في الدوري “الكالتشيو”

كما وجاء فريق أتالاتنا الإيطالي منافس في دوري الأبطال. في المركز الخامس من الترتيب برصيد 43 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر الانتر ميلان المتربع على الصدارة برصيد 53 نقطة.

وكذلك سيواجه فريق أتالانتا الإيطالي في الأيام القليلة القادمة مواجهة من العيار الثقيل أمام يوفنتوس ” السيد العجوز” في نهائي كأس ملك إيطاليا. بعد تأهل كلا المنافسين.

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