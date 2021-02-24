زوجة السلطان عهد البوسعيدية حديث العمانيين في يوم المعلم.. ما الذي قالته؟

وجهت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، رسالة تهنئة إلى المعلم العماني، في ذكرى يوم المعلم. التي توافق اليوم 24 شباط/فبراير من كل عام، في السلطنة.

وقالت حرم السلطان العماني في رسالتها التي رصدتها “وطن”: “إن الامتنان للعلم وأهله لهو غاية المأمول وسبيل المعرفة والتقدم للأمم.”

#الوصال|"وإننا لنسعد في يومنا هذا ونحن ننعم بالخير في وطننا عُمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطاءه."

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم – حفظها الله ورعاها- بمناسبة #يوم_المعلم pic.twitter.com/P8Ab263yRT — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) February 24, 2021

وتابعت:”وإننا لنسعد في يومنا هذا، يوم معلمنا، ونحن ننعم بالخير في وطننا عمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب. علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطائه”.

وأضافت زوجة السلطان هيثم: ” فقد بددتم جهلاً وأنرتم طريقاً، ورفعتم قدراً، لأولئك الشاكرين لأفضالكم في وطننا العزيز وللأمة أجمع. فكل عام وأنتم ترفلون بأوشحة الوقار”.

السيدة الجليلة تتصدر الترنيد في سلطنة عمان

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع تهنئة حرم السلطان العماني.

ودشن المغردون وسماً بعنوان “السيدة_الجليلة” تصدر ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

💕 #السيده_الجليله حاضرة في وجدان كل مناسبة مجتمعية ومتابعة لكل حدث وطني وإجتماعي وإنساني وتشعرنا دائما بأنها قريبة من المواطن بكل شرائحه💕 #يوم_المعلم_العماني #يوم_المعلم pic.twitter.com/pPFQ6rC8Mg — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) February 24, 2021

وغردوا خلاله بتغريدات في مديح حرم السلطان العماني.

صباح الفخر لكل معلم ومعلمه تحية شكر وعرفان لكل معلم ومعلمه على أرض عمان المجد والعز كل عام وأنتم في تألق وتميز#يوم_المعلم#هيثم_العهد_السعيد#السيده_الجليله#قابوس_ستبقي_خالدا_فينا pic.twitter.com/J790X42F5z — يعقوب المحروقي (@AbuQusay7117) February 24, 2021

وعن لقب “السيدة الجليلة” الخاص بزوجة السلطان هيثم، قال أحد المغردين حول الوسم: “هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى. الذي يستخدم في بعض الدول”

#السيدة_الجليلة

هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى الذي يستخدم في بعض الدول ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في #عُمان

كان أخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية هي والدة السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه. pic.twitter.com/X1cmizEtgQ — أمل البريكيه (@amalalbraikia) February 24, 2021

وأوضح:”ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في عمان”.

وتابع: “كان أخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية هي والدة السلطان قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه”.

وكتبت مغردة أخرى حول الوسم: “كنتــــم و لا زلتـــم “الرقـــم الصعــب” في تفانيكم للعمل و إخلاصكم للوطن بكل ما تملكونه من “ذائقة الشعور”. في الجد و الاجتهاد و العزيمة و الإصرار جل التقدير لكم”.

كنتــــم و لا زلتـــم

"الرقـــم الصعــب" في تفانيكم للعمل و إخلاصكم للوطن بكل ما تملكونه من

"ذائقة الشـــعور"

في

الجد و الاجتهاد و العزيمة و الإصرار جل التقدير لكم 🌹🌹 #يوم_المعلم#السيدة_الجليلة pic.twitter.com/MCl301rZl0 — ‏‎тαιƒ 🌸 (@3shahd4) February 24, 2021

كما نشر احد المغردين عبر الوسم تغريدة فيها صورة توثق رسالة موقعة باسم السيدة الجليلة، تهنئ صاحب الهاتف الذي على ما يبدو. يعمل كمعلم، في هذه الذكرى.

وقال معلقاً على الصورة بعد نشرها: “(بادرة عظيمة ولأول مرة في تاريخ عمُـان المعاصر) شكراً السيده الجليله على التهنئة الكريمة والتي. بلا شك وسام فخر واعتزاز لنا في”.

(بادرة عظيمة ولأول مرة في تاريخ عمُـان المعاصر) شكراً #السيده_الجليله على التهنئة الكريمة والتي بلا شك وسام فخر واعتزاز لنا في #يوم_المعلم pic.twitter.com/DqFjGSNLtj — د. إدريـس الفليتـي (@alflaite7777) February 24, 2021

وتفاعل آخر عبر الوسم بالقول: “شُكرًا للمعلم الأول في السلطنة والذي كان له الدور الأبرز في انتشال عُمان من ظلمات الجهل إلى النور وبناء نهضتها المباركة”.

يوم المعلم والسلطان قابوس

وأمس واليوم يتفاعل العمانيين مع وسم يوم المعلم، وغرد المتفاعلون عبر الوسم بتغريدات عديدة حول قدسية ومنزلة المعلم لدى المجتمع. العماني ولدى كافة المجتمعات البشرية.

لكن أبرز ما جاء خلال الوسم كان استدعاء العمانيين ذكريات للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي وصفوه بـ”المعلم الأول”. الذي مهد السبل وذلل الصعاب لنمو وازدهار الشعب العماني.

وكتبت إحدى المغردات في هذا السياق حول الوسم قائلة: “رحل معلمنا الأول الذي مهد كافة السبل وذلل كل الصعاب لننعم بالتعليم المتقدم.”

وتابعت مترحمة على السلطان قابوس بن سعيد:”رحمك الله يا من أنرت عمان بنور العلم قابوس بن سعيد لروحك السلام. ولا أنسى كل معلمة ساندتني في مسيرة التعليم من المرحلة الأولى إلى الآن.. شكرا لكن”.

فيما كتب مغرد آخر في مديح وحب السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وقال عبر الوسم المتصدر: ” 24 فبراير من كل عام تحتفل السلطنه. بـ يوم المعلم العماني شكراً لـ معلمنا الأول وغفر الله لك وأسكنك الفردوس الأعلى .”

ودون أحد النشطاء ما نصه:”لك يا مربي الأجيال ، يا صاحب العطاء الفيَّاض،لك كلمة شكر صادقة تنشر طَيَّ الامتنان والتقدير. فأنت الأساس الذي تستقيم عليه الأمم”.

يوم المعلم في سلطنة عمان

هذا وتحتفل المديريّة العامة للتربية والتعليم في مختلف محافظات ومدن السلطنة ممثلةً عن الدولة. في اليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير. من كلّ عام بيومِ المعلم.

حيث يكرم فيه التربويون بجميع فئاتهم، من المدراء، والمساعدين، والمعلمين، والقائمين على الوظائف المساندة للهيئتين التدريسية. والإدارية من الجنسين.

كما يتم تخصيص مكانٍ لهذا التكريم مثل: المسارح، وبحضور وإشراف شيوخِ السلطنة، ويأتي هذا اليوم تأكيداً على الرعاية التي يحظى. بها كل منتسب إلى وزارة التعليم في عمان.

كيفية التكريم

ويبدأ عادة التكريم بالترحيب الذي يشمل على لوحات ومعزوفات موسيقية تتم بشكل فردي وجماعي، ويشارك في هذا القسم. جملة من طلاب مدارس البلاد.

وبعد ذلك يقوم عريف الحفل بتنسيقِ الحفل؛ حيث يقدم مجموعة من الأشخاص الذين يودون إرسال كلمة شكر للمعلم، لما له من فضل. كبيرٍ في تربية أجيال الوطن.

وفي نهاية الحفل يمنح المشاركون في الحفل جوائز شكر وتقدير، وخاصة لأولئك المعلمين الذين تمكنوا من وضع خطة برامجية مستحدثة.

باعتبار أن هذه الخطة تلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الطلاب، وتنمية قدراتهم.

وبالطبع هذه الأجواء الاحتفالية لن تحدث هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية، وقرارات الدولة بمنع التجمع بسبب تفشي وباء كورونا.

مديحة الشيبانية تهنأ العاملين في الحقل التربوي

وبهذه المناسبة هنأت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم التربويين العاملين في الحقل التربوي.

كما قالت الشيباينة في كلمة لها نقلتها صحيفة “الشبيبة” المحلية: يطيب لي ونحن نحتفي في الرابع والعشرين من فبراير بيوم المعلم أن أتقدم. إليكم بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة، مثمنة جهودكم الطيبة، وتفانيكم في أداء رسالتكم التربوية السامية، ودوركم في تنشئة أبنائكم الطلبة التنشئة السليمة، وإعدادهم لغد أفضل. ومستقبل أكثر إشراقَا لهم ولهذا الوطن العزيز، فكل عام وأنتم بخير.

حلول وطرائق مبتكرة لتوفير الخدمة التعليمية

وأضافت وزيرة التعليم العمانية: إن التحديات التي تواجه العالم اليوم جرّاء انتشار فيروس كورونا كوفيد19 ليست بخافية على أحد. فقد كان لهذه الجائحة تأثيرها البالغ في شتى مجالات الحياة. وألقت بظلالها على قطاع التعليم بشكل مباشر.”

ولفتت الوزيرة العمانية إلى أن هذه الظروف دفعت المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم إلى إيجاد حلول. وطرائق مبتكرة لتوفير الخدمة التعليمية.

وذلك بما يكفل سلامة المتعلمين والقائمين على العمل التربوي في آن واحد، ويقدم تعليما يتسم بالجودة والاستدامة من ناحية أخرى. وذلك من خلال الاعتماد على التقنية والتعليم الإلكتروني عن بعد، عبر منصات تعليمية تفاعلية أنشئت لهذا الغرض.

عام استثنائي

كما تحدثت الشيبانية عن التعليم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة قائلة:”يحظى التعليم في السلطنة باهتمام كبير ومتابعة حثيثة. من السلطان هيثم بن طارق لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة”

وأكملت:”لذلك اعتمدت اللجنة العليا المكلفة ببحت آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تطبيق منهج التعليم. المدمج مع التركيز على التعليم عن بعد.”

وأوضحت أن ذلك جاء ترجمة لاهتمام السلطان هيثم بالعملية التعليمية، وتلقي الطلبة والطالبات تعليمهم بكل سهولة ويسر،على نحو يكفل. الحفاظ على سلامتهم ويحقق الأهداف التعليمية.

وبناء على ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بوضع الأسس والضوابط اللازمة لتطبيق التعليم المدمج. وتفعيل التعليم الإلكتروني كمكون محوري في العملية التعليمية.

كما اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تراعي سلامة المعلم والطالب والبيئة المدرسية، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات العالمية. في التعليم خلال هذه الجائحة.

وأضافت الوزيرة العمانية أنه بفضل جهود العاملين بها والعطاءات المخلصة للمعلمين والمعلمات، فقد تمكنت الوزارة من اعتماد منصتين تعليميتين. : منصة منظرة لصفوف الحلقة الأولى من(1-4)، ومنصة Google classroom لصفوف الحلقة الثانية وصفوف التعليم ما بعد الأساسي.

ثناء وشكر

كما أشادت مديحة الشيباينة بما قدمه ويقدمه المعلمون من تضحيات في سبيل تعليم الطلبة منذ بداية الجائحة.

وتابعت:” لاسيما دوركم المشهود في توعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية، وتفاعلكم الإيجابي مع المنصات التعليمية الإلكترونية. وجهدكم الكبير في إنتاج المحتوى التعليمي. وتقديم الدروس عبر القنوات التلفزيونية المختلفة، والمشاركة في البرامج التدريبية عن بعد.

وفي رسالة أخيرة من الوزيرة العمانية للمعلمين قالت إن المرحلة القادمة تتطلب “منكم مواصلة المسيرة التربوية بكل كفاءة واقتدار. كما عهدناكم دوما، والمحافظة على تلك المكتسبات. والبناء عليها من خلال مضاعفة الجهود في تجويد الممارسات التعليمية وابتكار أساليب متطورة لترسيخ. مبادئ التعلم الذاتي لدى الطلاب وغرس قيم المواطنة في نفوسهم”

مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة

واختتمت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم كلمتها بمناسبة يوم المعلم قائلة:”إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا كبيرة. والأمانة عظيمة، وإننا لعلى يقين من أنكم جديرون بحملها. وقادرون على أدائها، عاقدين العزم على مواصلة العمل الجاد المخلص، ومضاعفة الجهود من أجل تعليم أبنائكم الطلبة، وغرس القيم الحميدة في نفوسهم.”

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