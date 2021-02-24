رجل أعمال إماراتي شهير يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية

كشف حساب إماراتي تفاصيل طلب رجل أعمال إماراتي الحصول بشكل رسمي على الجنسية الإسرائيلية.

وقال الحساب أسرار اماراتية المعارض، وفق ما رصدت “وطن”: “رجل أعمال إماراتي شهير يتقدم بطلب رسمي للحصول على الجنسية الإسرائيلية”.

وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن ذلك يأتي في إطار التطبيع والتقارب بين الإمارات وإسرائيل خلال الوقت الراهن.

يأتي ذلك، بعد أيام من إثارة ناشط قطري جدلاً واسعاً بشأن مصير رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. الذي قال إنه أصبح من المغضوب عليهم. من قبل حكام الإمارات خاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

رجل الأعمال حديث الصحافة

“بوغانم” فاجأ الجميع بتغريدة رصدتها وطن ، قال فيها : “يبدو بأن الصحف مستقبلاً ستتحدث عن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار . حيث أصبح من المغضوب عليهم “، خاتماً تغريدته بكلمة “للحفظ”.

التغريدة أثارت الكثير من التساؤلات وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي . خاصة وأن بوغانم معروف عنه كشف تسريبات ومعلومات مهمة بشأن الإمارات والسعودية.

يبدو بإن الصحف مستقبلا" ستتحدث عن

رجل الاعمال الاماراتي ..( محمد العبار )

حيث اصبح من المغضوب عليهم .. للحفظ — بوغانم (@abughanim73) February 17, 2021

من هو محمد العبار؟

محمد العبار هو رجل أعمال إماراتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عدة شركات عقارية هامة.

ويعد محمد العبار واحدا من أهم رجال الأعمال في مجال البناء والتشييد في العالم ، وهو أحد أهم المؤثرين في اقتصاد دولة الإمارات.

وعلى الرغم من بداياته المتواضعة؛ إلا أنه حصل على منحة دراسية في أمريكا ثم عاد ليبني إرثًا معماريًا حضاريًا ضخمًا في دبي.

ولاسم محمد معان ودلالات عديدة، يمكنك التعرف عليها من خلال: معنى اسم محمد.

بدايات العبار

ولد محمد العبار في الإمارات في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1956 ، لعائلة عصامية حيث عمل والده قبطانًا بحريًا وكان يتاجر في دول أفريقية مثل الصومال.

التحق العبار بجامعة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل منها على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1981.

كما حصل على الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات من جامعته الأم عام 2007، وكان ضمن مجلس أمناء الجامعة.

ثم بعودته إلى دبي تولى العديد من المناصب الإدارية والتي فتحت له أبواب الفرص والقوة لبناء امبراطوريته. في مجال الإعمار والتشييد، حيث بدأ بتأسيس شركاته الخاصة وتنفيذ مشاريع معمارية هامة.

إنجازات العبار

يشغل العبار منصب مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة Eagle Hills

كما أنه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة إعمار العقارية وهي واحدةٌ من أهم شركات التطوير العقاري في العالم. والتي كان أهم أعمالها تطوير برج خليفة أعلى برج في العالم. ومول دبي أكبر مركز تسوق في العالم.

بالإضافة إلى برج خور دبي والذي برتفع لأكثر من 3000 قدم، وأوبرا دبي بـ 2000 مقعد وأيضًا بناء مارينا دبي أكبر مارينا. صناعية في العالم، إلى جانب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

أيضًا يشغل العبار منصب كبير مستشاري حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات ورئيس وزراءها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وعمل في السابق كمدير عام مؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ويقود العبار مجموعات استثمارية ضخمة، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة موارد أفريقيا الشرق الأوسط.

وهو المؤسس وأحد كبار المساهمين في شركة RSH المختصة في بيع منتجات الموضة في سنغافورة، وتملك أكثر . من 700 متجر في آسيا والشرق الأوسط.

اشترت مجموعات العبار الاستثمارية مجموعة أمريكانا والتي تمتلك سلسلة وجبات سريعة في الشرق الأوسط. ودجاج كنتاكي وبيتزا هت، من صاحب أغلبية الأسهم فيها مقابل 2.36 مليار دولار عام 2016.

أسس العبار منصة نون.كوم لينافس فيها منصة علي بابا وأمازون، وكان بإحدى شركاته من أحد المنافسين لشراء سوق دوت كوم. الصفقة التي حصلت عليها أمازون في النهاية.

كما أن العبار هو عضو مجلس دبي التنفيذي ومجلس دبي الاقتصادي، وساهم في نمو القطاع غير النفطي. في بلاده كما عمل نائبًا لرئيس مركز دبي التجاري العالمي ورئيسًا لشركة دبي للكابلات.

العبار والتطبيع

وفي وقت سابق، تفاعل ناشطون خليجيون مع تصريحات رئيس شركة إعمار العقارية الإماراتية، محمد العبار . خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي، الذي عقد على هامش مؤتمر”جيتكس”.

وقال العبار في كلمته خلال المؤتمر إنه يبحث عن علاقات عائلية قبل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض.

الاستقالة من شركة إعمار

ونهاية العام الماضي، ستقال محمد العبار من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” ليتفرغ بدلاً من ذلك لأمور الإدارة. التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة. التي أسسها في 1997، في منصب المدير العام.

وفي مذكرة لسوق دبي المالي، استشهدت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بقاعدة تنظيمية .تحظر “الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة”.

وقالت المذكرة إن القرار جاء بناء على طلب العبار، حيث سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة “إعمار” الآن جمال بن ثنيه . بينما سيشغل أحمد جاوه منصب نائب الرئيس.

ويأتي هذا بعد أن صرح العبار في مطلع الأسبوع الماضي، أن “إعمار”، وهي أكبر شركة تطوير عقاري في دبي. أوقفت أعمال البناء الجديدة بعد أن أدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة إلى زيادة المعروض في المدينة. بحسب ما ذكره تقرير لبلومبرغ.

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