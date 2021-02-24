بطل التنس” دجوكوفيتش” يتعرض لموقف غريب من سيدة حامل واللاعب يلبي طلبها!

أثناء احتفال اللاعب الصربي الشهير “نوفاك دجوكوفيتش”. بتتوج بلقب بطولة التنس على مستوى العالم لعام 2020-2021م. خلال منافسات مسابقة أستراليا المفتوحة. في بداية الشهر الجاري. تعرض لاعب التنس لموقف نادر ومحرج في نفس الوقت. بعد تجمع العديد من المعجبين والمعجبات لالتقاط الصور معه.

😍 Новак Джокович во время традиционной фотосессии с трофеем Открытого чемпионата Австралии оставил автограф на животе беременной женщины. Возможно, она теперь родит будущего многократного победителя турниров «Большого шлема».😊 pic.twitter.com/D9ozeVRu8R — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 22, 2021

حيث طلب عدد منهم التوقيع على القميص. وكما طلب منه التوقيع على مجلة كان يحملها أحد المعجبين به. لكن من بين المعجبين حول لاعب التنس العالمي إمرأة حامل في أشهرها الأخيرة .

طلبت منه طلباً غريباً، من اللاعب الصربي “دجوكوفيتش”. حيث قامت بالكشف عن بطنها طلبة من بطل التنس، التوقيع على بطنها. وهذا ما لاباه اللاعب على الفور دون تردد منه.

رسم قلب للمولود الجديد

كما وقام لاعب التنس الشهير “دجوكوفيتش”. مبتسماً من ذلك. حيث أنه رسم على بطنها قلب حب للطفل. وبجانبه توقيعه الخاص. فيما لاقت تلك الصورة وتوقيع اللاعب على بطن تلك السيدة الحامل. انتشاراً واسعاً عبر شبكات ومنصات التواصل الإجتماعي. والتي أرفقت بالتعليقات الطريفة لتلك لمعجبة التي لم يعرفة هويتها.

Within touching distance 💥@DjokerNole finds himself one set away from another Grand Slam title, taking the second set against Daniil Medvedev 6-2.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/wcK43ShTda — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021

وقد تمنى المعلقين السلامة لها. وكان أحد المعلقين قد علق قائلاً لها: ” نأمل أن يكون بطلاً عالمياً مثل النجم الصربي. بعد هذا الدعم المعنوي الكبير الذي أخذته من لاعب التنس الشهير “دجوكوفيتش” لوالدته.

التوييج بلقب التنس

كما وتوج اللاعب الصربي “دجوكوفيتش” للمرة التاسعة على التولي. بعد حصوله تصنيف المركز الأول عالمياً في تلك المسابقة المفتوحة في دولة أستراليا الشهر الماضي. بعد تحقيقه الفوز في المباراة النهائية من البطولة العاليمة لكرة المضرب ” التنس” على منافسه الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة. مع أداء باهت للمنافس.

فيما لم يجد اللاعب الصربي أي صعوبة تذكر خلال تلك المواجهة ضد منافسه الروسي “مدفيديف”. في نهائي كأس العالم للمضرب ” التنس” والتي أقيمت في دولة أستراليا.

وسط إجراءات وقائية مشددة من قبل السلطات الحكومية. من أجل الحد ومكافحة فيروس كورونا. كما وصل الأمر إلى أن المشاركين في تلك المنافسين كانوا يتلقون التدريبات من مدريبهم داخل غرفهم في الفنادق. دون الخروج إلى الملاعب في البلد المستضيفة لتلك البطولة هذا العام.

نتيجة اللقاء النهائي

كما وحقق بطل التنس العالمي الفوز على الروسي في ثلاث مجموعات. بواقع 6-7 و 6-2 وبنفس النتيجة في المجموعة الثالثة 6-2. ليتويج بتلك النتيجة بلقب كأس العالم لكرة المضرب على مستوى دول العالم.

ويعد هذا الفوز الخامس على التوالي للاعب التنس الصربي “دجوكوفيتش”. على منافسه الروسي “مدفيديف”. من أصل 8 مواجهات جمعت كلا البطلين في المسابقات الدولية لرياضة كرة المضرب ” التنس.

التصنيف الرابع عالمياً

كما وحمل البطل الروسي “دانييل مدفيديف” التصنيف الرابع عالمياً. في قائمة ترتيب أفضل لاعبي كرة المضرب في العالم. مع فشله في التتويج بلقبه الأول خلال مسيرته الاحترافية في رياضة التنس في البطولات الأربع المفتوحة في دولة أستراليا.

دون السير على خطى مواطنيه. البطل الروسي “يفغيني كافيلنيكوف” الذي توج بلقب رولان غاروس عام 1996م. وكذلك في بطولة أستراليا لكرة المضرب “التنس” عام 1999م.

كما ويضاف إليه اللاعب الروسي “مارات سافين”. الذي حقق التتويج ببطولة فلاشينغ ميدوز عام 2000م. كما وتوج في بطولة أستراليا عام 2005م. وهما اللاعبان الوحيدان حتى الآن اللذان حصلا على المركز الأول في المسابقات الدولية لكرة المضرب “التنس” من روسيا.

على العكس من منافسه الصربي ” دجوكوفيتش” الذي يبلغ من العمر 33 عاماً. والذي حطم رقمه القياسي بالتويج للمرة التاسعة في المسابقات الدولية لكرة التنس. في المنافسات النهاسة التي خاضها اللاعب أمام منافسه.

كما ورفع رصيد من عدد الألقاب في البطولات الأربعة. إلى 18 لقباً. ليقترب بذلك من اللاعبين الإسباني “رافائيل نادال” وكذلك السويسري “روجر فيدرر”. محطمين الأرقام القياسية خلال مسيرتهم الاحترافية في عالم رياضة كرة المضرب ” التنس” على مستوى العالم برصيد 20 لقباً لكلا اللاعبين. خلال مشاركتهم في المسابقات الدولية.

بطولة التنس للسيدات

ونجحت اللاعبة اليابانية ” نعومي أوساكا” 23 عاماً. من التتويج بلقب بطولة التنس للسيدات. في منافسات أستراليا لكرة المضرب ” التنس”. بعد تمكنها من الفوز على منافستها الأمريكية ” جينيغر برادي”.

كما تغلبت اليابانية أوساكا. المنصف في الترتيب الثالث على مستوى العالم في عالم كرة المضرب ” التنس”. على منافستها الأمريكية “برادي” صاحب ترتيب المركز 22 على مستوى العالم.

وحققت اللاعبة أوساكا الفوز في مجموعتين دون رد من المنافسة الأمريكية. بواقع 4-6 و 3-6 في المباراة النهائية التي جمعت كلا المنافستين في بطولة كأس العالم لكرة التنس للسيدات في دولة أستراليا.

المرة الثانية

كما ويعد اللقب الثاني للاعبة اليابانية أوساكا. بتلك البطولة بعد عام 2019م. وكذلك توج اللاعبة لمرتين في بطولة ” فلاشينغ ميدوز” الأمريكية في عامي 2018م. وكذلك في عام 2020 م. الماضيين.

وقد أصبحت اليابانية ” أوساكا”. أول لاعبة. بعد اللاعبة الأمريكية ” مونيكا سيليش”. تحقق الفوز في أربع مباريات نهائية. خلال المنافسات التي شاركت فيها.

في بطولات الغراند سلام”. كما ستوضع اللاعبة ضمن تصنيف المركز الثاني في رابطة لاعبات التنس المحترفات. على مستوى العالم.

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