كشفت صحيفة ” ماركا” الإسبانية، في خبر لها مساء اليوم الأربعاء. أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً هداف الدوري الإيطالي “الكالتشيو”. عن إرسال قطه النادر “بي بي”. بطائرته الخاصة.

من أجل تلقي العلاج في دولة إسبانيا. بعد تعرضه لحادث سير من قبل سيارة قامت بدهسه في مدينة تورينو الإيطالية. كما أفادت الصحيفة الإسبانية، بأن القط “بي بي”. هو القط الملل للاعب البرتغالي رونالدو. وهو من فصيلة سفينكس النادرة. الذي يربه الدون رونالدو داخل منزله منذ قدومه إلى إيطاليا.

🐱 Atropellan al gato de Cristiano y Georgina y la pareja lo manda a España para que se cure… ¡en jet privado! 💺😲 https://t.co/dVQeFpNndU — MARCA (@marca) February 24, 2021

فصيلة سينفنكس

كما ويعد هذ الفصيلة من سلالة القطط التي قد نشأت أو تهجنت. من خلال تربية انتقائية في الستينات، معروف عنه افتقاره للمعطف، على الرغم من أنه ليس أصلع حقا.

رونالدو يرسل قطته "باهظة الثمن" بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا قطة كريستيانو رونالدو البالغ قيمتها 2600 جنيه إسترليني تعرضت لحادث دهس في إيطاليا pic.twitter.com/91PAM6nZPn — سيّدي.نت (@SayidyNet) February 23, 2021

ويكون الجلد لتلك الفصيلة عبارة عن نسيج من الشامواه، كما أن لديها طبقة رقيقة من أسفل. قد تكون السوالف، إما كاملة أو مكسورة، أو قد تكون غائبة تماماً.

وعاش القط المدلل ” بي بي”. مع الدون رونالدو وعائلته. منذ أكثر من عامين من الآن. قبل إرساله اللاعب بعد تعرضه لحادث السير. إلى أخت صديقته عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا روديغيز” البالغة من العمر 27 عاماً. والتي تعرف عليها اللاعب البرتغالي عام 2018م.

كريستيانو رونالدو وقطه المدلل داخل منزله

رونالدو والسيارة النادرة

وبينت الصحيفة البريطانية منتصف الأسبوع الماضي، بأن سيارة رونالدو الجديدة ضمن 10 مركبات في دول العالم، يتم تصنيعها خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي يتعين عليه الانتظار حتى 2022 من أجل تسلمها من قبل الشركة المصنعة.

فيما بدأت شركة “بوغاتي” الفرنسية قد بدأت بالفعل إنتاج السيارة النادرة قبل أسابيع قليلة بعد شرائها من قبل اللاعب البرتغالي، وسيتم بيع جميع السيارات التي تقوم بتصنيعها قبل إتمام مراحل التصنيع لتلك السيارات الجديدة والنادرة في العالم.

التصنيع اليدوي للسيارة

وقد أكدت الصحيفة البريطانية نقلاً عن الشركة المصنعة لسيارة رونالدو الجديدة، قائلاً: ” السيارة بدأ تصنيعها يدوياً في بلدة “مولشيم” في دولة فرنسا، وتتميز بمحرك ضخم من 16 أسطوانة سعة 8 لترات”.

وتضيف الصحيفة، ” التصنيع لتلك السيارة جاءت في ضوء احتفالية الشركة الفرنسية بالفئة السابقة في التسعينات “إي بي 110″، إلى جانب تصميمها الرائع والجميل المستوحاة من التاريخ النموذجي للشركة”.

ميلاد الأسطورة رونالدو

وولد اللاعب البرتغالي في يوم الخامس من شهر فبراير /شباط من عام 1985م، في جزيرة ماديرا البرتغالية، من أسرة فقيرة، لكن عشقه لكرة القدم جعل من اللاعب أسطورة كروية في عالم كرة القدم العالمية كأمثال الراحل ماردونا وزيدن الدين زيدان ورونالدينو وبيليه وغيرهم من أساطير كرة القدم.

هوس عالم السيارات

ويملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطول من السيارات داخل منزله في دولة إيطاليا والمصنعة عدد منها من شركة “بوغاتي” الفرنسية، من فئة Veyron وChiron وLa Voiture Noire، حيث أنه اشترى قبل نحو عام سيارة نادرة من الشركة ذاتها بلغ قيمتها 11 مليون يورو.

جورجيا وسيارة المرسيدس

وقد أهدت صديقته الإسبانية وعارضة الأزياء ” جورجينا رودريغيز” سابقاً بمناسبة ميلاده الخامس والثلاثين العام الماضي سيارة من نوع مرسيدس G Wagon في مشهد حمل المفاجئة على وجه اللاعب البرتغالي رونالدو الذي يعشق ركوب السيارات الجديدة الفريدة في العالم.

وبالعودة إلى السيارة الجديدة، فقد تعد السيارات التي تقوم شركة “بوغاتي سينتوديتشي” الفرنسية هي الأفضل على الإطلاق في عالم صناعة السيارات، حيث أنها ستخضع لاختبارات الرياح خلال الأسابيع القليلة القادمة، من قبل المهندسين المشرفين على صناعتها ليتناسب ذلك مع سعرها.

ومن المقرر أن اللاعب البرتغالي قد يستلم تلك السيارة الجديدة في بداية عام 2020م، بشكل رسمي من قبل إدارة الشركة الفرنسية المصنعة لتلك السيارة التي تعد أحد عشر سيارات موجودة في العالم.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التس تعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

بعد هدفه ضد كروتوني يكون الأسطورة كريستيانو رونالدو قد سجل على كل فرق الدوري الإيطالي .. ❤🐐 pic.twitter.com/8jvZhipk6q — 🇴🇲 S A L T ⓭㉞ (@alsalt_99) February 22, 2021

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

هداف الدوري الإيطالي

كما أنه يحتل صدار ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم مع فريقه حامل اللقب السابق يوفنتوس الإيطالي برصيد 18 هدفاً، بفارق هدف وحيد مع النجم البلجيكي المتألق مع فريق جاره الانتر ميلان الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره، حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

بعض المهاجمين لا يكسرون حاجز الـ25 هدفًا في الموسم ومع ذلك هم هدافون البعض يفعل ذلك لموسم أو اثنين أو ثلاثة على أكثر تقدير 💪 وهناك كريستيانو رونالدو الذي سجل 25+ هدفًا في آخر 14 موسم 🤯🤷‍♂️🐐🇵🇹 pic.twitter.com/XhJQ80hSbx — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 22, 2021

ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفةً: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

وأضافت الصحيفة، قائلاً: عقد جديد لرونالدو سيكون إدارة اليوفي خلال الأيام القادمة، بعد نجاحه بقيادة الفريق والفوز بهدفي على انتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا في مباراة الذهاب الذي غاب عنها النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب عقوبة الإيقاف.

وتسجيله هدفين في ذلك اللقاء، إلى جانب الدعم المعنوي الذي يساهم به الدون رونالدو في دعم وتشجيع الفريق من أجل الفوز وتحقيق الألقاب لفريق السيدة العجوز”.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان بعد تحقيق الفوز على جاره الميلان اليوم في مباراة قمة الأسبوع ال 24 من منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل الصدارة برصيد 53 نقطة.

كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 49 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

زيدان🗣 "يمكننا جلب أي لاعب إلى ريال مدريد، لكنهم لن يحققوا أبدًا ما تمكن كريستيانو من تحقيقه. أبداً. أبدا."😓 "المشكلة هي أن رونالدو لاعب لا يمكن استبداله".😱 خير الكلام ما قل ودل يا زيدان. ❤️ pic.twitter.com/M9LMNH78nT — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 19, 2021

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 45 نقطة. بفارق نقطة وحيدة مع فريق روما الذي يحتل في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

مع صعود فريق أتالانتا المجتهد على نفسه هذا الموسم. في المركز الخامس برصيد 43. الذي يحتل في المركز الخامس. وجاء فريق لاتسيو الإيطالي في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق أتالاتنا.

كما يحتل فريق ناولي الإيطالي في المركز السابع برصيد 40 نقطة. أما في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. وفي المركز التاسع هيلاس فيرونا برصيد 34 نقطة. كما جاء في المركز العاشر سامبدوريا برصيد 30 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

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