الفنانة مها محمد تكشف لأول مرة سبب توتر علاقتها بالمتقلب ريان جيلر

خرجت الفنانة الكويتية مها محمد عن صمتها لأول مرة، وكشفت سر توتر علاقتها بنجم السوشيال ميديا السعودي ريان جيلر.

علاقة سطحية فقط

وقالت مها محمد أثناء استضافتها على برنامج “ع السيف” عبر فضائية atv الكويتية: “فضلت أن تكون علاقتي بريان جيلر سطحية. لأنه شخص يغير كلامه كثيراً، وسبق أن ورطني بتصريحات حول هوية والدته”.

وتابعت مها محمد: “الحقيقة ضاعت وأنا شخصية عاطفية واندفاعية جدًا في تصريحاتي، لذلك قررت الابتعاد عن مثل هذه الموضوعات الحساسة”.

هكذا قابلت مها ريان جيلر أول مرة

وحول تعارفها بريان جيلر، قالت مها محمد: “كان يكلمني على الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، والتقيت به في أحد الحفلات في الكويت. وجلس بجانبي، وحين رأيته على الطبيعة شعرت بالشفقة عليه”.

وتابعت: “بدأ لوحده يخبرني عن والدته وعائلته، ولا أعلم هل يكذب أم لا، ولكن لماذا سيكذب؟ وأنا أعتبره أحداً من أولادي”.

وأشارت مها محمد إلى أن سبب ابتعادها عن الأعمال الدرامية مؤخراً هو ابنتها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية دائمة. منوهةً إلى رفضها الكثير من العروض للتفرغ لذلك.

زراعة كلى وفيروس كورونا معاً!

وكانت مها محمد قد أعلنت قبل أشهر عن إصابة ابنها بفيروس كورونا، وطالبت الجمهور حينها بالدعاء له.

وقالت مها محمد عبر فيديو نشرته على “سناب شات”: “أحبائي، ادعوا لابني فيصل، لديه كورونا، وقد زرع كلى سابقاً، لا تنسونا من دعائكم. اللهم إنني استودعتكَ ولدي فيصل، يا من لا تضيع ودائعك”.

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في وقت سابق، عن مصالحته مها محمد وزوجها بمبادرة منه.

أزمة مها محمد وصالح الجسمي

جاء ذلك بعد احتدام الخلافات بين الجسمي ومها بسبب تعاطف الأخيرة مع الفنانة المغربية مريم حسين. وأوضح الجسمي حينها أنه اكتشف أن هناك إحدى المحاميات قامت بإثارة الفتن بينهما وهو ما جعل الموضوع يصل إلى هذا الحد.

من ناحيتها علقت مها محمد آنذاك برسالة عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” قالت فيها: “بما أن رمضان على الأبواب، والتسامح من شيمنا. تم الصلح بيني وبين الأخ صالح الجسمي، واتضح أن هنالك سوء فهم، وهنالك عناصر خفية أثارت الفتنة بيننا، وتصافت النفوس والكل على نياته، ونحن خليجيون لا نقف في وجه بعض. شكرًا للناس الذين يحبون الخير، وعلى نياتكم ترزقون”.

مها محمد والدة ريان جيلر

وأثارت علاقة مها محمد بريان جيلر، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو قبل عامين لهما، ألمح بسببه البعض أن المشهور. السعودي يرغب في مهاجمة الإعلامية السعودية لجين عمران بطريقة غير مباشرة، خاصة بعدما نفت علاقتها به جملة وتفصيلاً أمام الجماهير.

وظهر ريان جيلر بالفيديو مع مها محمد وهو يقول إنه اتخذها أمه الثانية ويسألها عن رأيها في الأمر، فترد عليه الفنانة الكويتية قائلة. إنه شاب مهذب ورائع وإنه حقاً ولدها ولا تجد أي غضاضة في أن تكون والدته الثانية.

كما ظهر ريان جيلر بمقطع آخر وهو يقول لمها محمد والتي كانت حاملاً بطفلتها، إنها طالما تمنت أن يكون ولدها فلماذا لا تسمي طفلها القادم. باسم “ريان”، فتجيب عليه بأنها حامل في فتاة، ليقول لها: “تبقي ريانة” وضحكا سوياً.

استفزاز لجين عمران

ورأى الناشطون حينها أن ريان جيلر أراد استفزاز لجين عمران وأراد إيصال رسالة لها بأنه فتى تتمنى أي سيدة أن يكون ولدها. وذلك بعد أن أحرجته أمام الجمهور، وأكدت أنها لا تعرفه.

وكان ريان جيلر قد أثار ضجة بتصريحاته عبر “سناب شات” التي ادعى فيها أن لجين عمران والدته، وخرجت حينها شقيقتها الفنانة. أسيل عمران ونفت الأمر.

ثم نفته لجين عمران بنفسها حين طُرح عليها السؤال، فأجابت بشكر الله على أنها لا تعرفه من “قريب أو بعيد”.

شماتة ريان جيلر بالموت

وفي نوفمبر الماضي، أثار ريان جيلر غضباً واسعاً بعدما أبدى شماتةً بموت بدر الماص طليق الفنانة الكويتية شوق الهادي .

وعلق ريان جيلر على وفاة بدر الماص حينها قائلاً: “بدر الماص في ذمة الله غير مسامح ولا محلل ديا وآخرة اتهمني بشرفي وقال عني ولد حرام”.

وما إن نشر السعودي ريان جيلر تلك الكلمات، حتى انهالت التعليقات التي تهاجمه وتستنكر موقفه بعد وفاة “الماص”، وتعتبر. ما يقوله شماتة بالموت.

وصدمت الفنانة الكويتية شوق الهادي، بخبر وفاة طليقها وكتبت” تغريدة رثته بها: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

طليق روان بن حسين يتحرش بريان!

واعترف ريان جيلر بتعرّضه للتحرش الجنسي وهو طفل، كاشفاً عن أنّ طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين رجل الأعمال الليبي. يوسف المقيرفي تحرش به وأرسل له صوراً فاضحة.

وكتب جيلر عبر “سناب شات”: “تضامنا مع حملة فضح المتحرشين راح أشارككم قصتي اللي عانيت منها من الطفولة إلى بلوغي سن الرشد. كوني شخصية يعتبرها البعض إني وسيم”.

وقال:” للأسف غالبية نظرة المجتمع للشخص الجميل إنه شخص متجرد من جميع مبادئه وعاداته وتقاليده وما أخاف إني أقولها اليوم”.

وأضاف: “تعرضت للتحرش والتنمر من ناس حتى من الأهل وأنا في سن الطفولة إلى الآن لولا خوفي من خرب علاقة عائلتي. معاهم كنت فضحتهم وبالصور لإن هذا أقل ما يمكنني فعله في حق هالمجرم ومازلت أعرض لهالشيء وجا اليوم اللي أحط فيه حد”.

وأردف جيلر: “أي متحرش سوف يلقى عقابه وآخر ما وصلني هو تحرش.. طليق الفاشينيستا الكويتية الليبي الذي أرسل لي صور أجزاء من جسمه والكثير”.

واختتم رسالته بنصيحة قائلًا: “أنا أشجع أي شخص يتعرض لهالشي ما يسكت ويحرر نفسه من قيود الخوف ويصرخ بأعلى صوت عنده. لأخذ حقه لا تخافوا لا تستحوا لا تسكتوا”.

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