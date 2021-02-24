الفنانة الكويتية سعاد سليمان تفاجئ جمهورها بما فعلته في هذا الفيديو بعد خروجها من عند الطبيب!

فاجأت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، والمعروفة في الوسط الفني باسم “سعودة”، جمهورها بإعلانها ارتداء الحجاب رسمياً.

تحجبت رسمياً

ونشرت “سعودة” فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، ظهرت خلاله وهي ترتدي الحجاب. وقالت: “كنت أمر بوعكة صحية، وخرجت للتو من عند الطبيب وأردت أن أخبركم أنني تحجبت رسمياً، الحمدلله دائماً وأبداً”.

وتابعت “سعودة”: “أردت أن أطمئنكم على حالتي، وأنني لم أكن أصور الأيام الماضية بسبب مرضي، ولكنني الآن بخير وسأعود”.

وقبل أسابيع، كشفت “سعودة” للمرة الأولى عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له منذ 7 سنوات. مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، وأن آثار الحرق الذي أصاب يدها موجود حتى الآن.

تفاصيل تعرض سعودة لانفجار

وقالت “سعودة” حينها في لقاء مصور عبر قناة atv: “من قبل كنت أضع مساحيق التجميل لكي أخفي آثار الحروق من يدي. لكن الآن أصبحت متعايشة معه، وأنا رفضت عمل عمليات تجميل لأنه كان لدي شعور أنني سأصبح أفضل. أنا دخلت العناية المركزة 5 أيام وخرجت على مسؤوليتي”.

وتابعت “سعودة”: “سبب الحادث هو انفجار الغاز داخل السيارة، وتمنيت حينها أن أصرح للناس الحقيقة لأنهم سألوني كثيراً ماذا حدث ليدك؟. وقتها كنت مذيعة في قناة الشاهد وتعايشت مع الوضع والحمد لله الآن أصبحت ممثلة وانتهت القصة. ولم يعد يسألني أحد عن يدي”.

سر عدم استكمال سعودة دراستها

وحول عدم استكمالها دراستها حتى الآن بالرغم من أن عمرها وصل إلى 28 سنة حاليا، قالت “سعودة”: “الدراسة بالنسبة لي مجرد ورقة، وكل ما أريد أن أفعله، أقوم به، وكنت أريد أن أكون معلمة علم نفس، ها أنا أقرأ كتب علم نفس وأطور نفسي، وكنت أريد أن أكون مذيعة وصرت مذيعة، وكنت أريد أن أكون ممثلة وصرت ممثلة، والآن أريد أن أكون مخرجة وإن شاء الله قريبا سأكون مخرجة”.

وتابعت سعودة: “رغم إني أرى أن الدراسة مجرد ورقة لكنها مهمة في هذا الزمن؛ حتى يحصل الشخص على وظيفة، ولن أسمح لأطفالي بالمستقبل أن يفكروا بترك دراستهم كما فعلت أنا”.

وسبق أن انهارتْ والدة “سعودة”، الفنّانة الكويتيّة، مي البلوشي، من البكاء على الهواء، بعد أنْ تذكّرت الحادث الأليم، الذي تعرّضت له ابنتها، ووصفت تلك الأيام، بأنّها أسوأ ما مرّ عليها في حياتها.

وقالت مي البلوشي حينها في تصريحات تلفزيونية: “لا أعلم ما إذا كان ظهورها معي قد أصابها بالعين، كنا سعيدين جداً بها والأنظار كلها عليها”.

وتابعتْ مي البلوشي: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وكنا جميعاً معها ونساندها، وشقيقتها شيماء لم تفارقها لثانية واحدة”.

من هي سعودة؟

وكانت سعودة قد تعرّضتْ لحادث أليم أثناء مشاركتها لوالدتها مي البلوشي، في تقديم أحد برامج المسابقات على التّلفزيون الكويتيّ.

الجدير أن سعودة ولدت في عائلة فنية، فوالدتها الفنانة مي البلوشي، وهي ابنة أخت الفنانات مرام وهند البلوشي وشقيقتها هي المغنية شيماء.

وبدأت سعودة حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج «كاش مو بلاش» على قناة الشاهد بمشاركة والدتها مي البلوشي، ثم اتجهت للتمثيل وقدمت أكثر من عمل خلال فترة، وحققت نجاح بهم ما جعلها تستمر بالتمثيل.

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