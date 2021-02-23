فجر السعيد تصف إليسا بـ البطلة الحقيقية
فجر السعيد تصف إليسا بـ البطلة الحقيقية
حياتنا

فجر السعيد تصف إليسا بـ البطلة الحقيقية” بعد تصريحات منسوبة لها عن إسرائيل!

كتب وطن
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أثارت تصريحات منسوبة للفنانة اللبنانية ، حول ، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكبر كذبة نعيشها

جاء ذلك بعدما نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصريحاً قالت إنه يعود للفنانة إليسا. كانت قد صرحته على قناة “إم تي في”، وقالت خلاله: “أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”.

وعلق حساب ““إسرائيل تتكلم بالعربية” على تصريح إليسا: “كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان”.

المغردون يتفاعلون

وفجر التصريح المنسوب لفنانة اليسا جدلاً واسعاً بين المغردين، فمنهم من شكك في صحته، ومنهم من هاجم الفنانة اللبنانية، فكتب. أحدهم: “بس هي كانت تقصد عدو لبنان هو حزب الله مو انتو .. ماكانت تقصد ترفع لكم”.

بينما هاجمها آخر قائلاً: “إليسا عامله فيها حقوقية تدافع عن النساء وإمبورينغ ويمنغ و ويمينغ رايتز، “أكبر كذبه كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”. ماذا عن نساء فلسطين المحتله! ماذا عن الأطفال الذين تقتلهم إسرائيل يومياً، ماذا عن الإحتلال!؟ المبادئ الكاذبة أقبح مافي الارض.”.

وعلق آخر: “أعدائي هم من لا يعادوكم ياقتلة”.

واعتبر آخر أن التطبيع بدأ يصل الوسط الفني، وكتب: “جاري التطبيع… حان وقت الوسط الفني!”.

وطالبت إحدى المغردات إليسا بالرد على التصريح المنسوب إليها، وكتبت: “كمحبين لإليسا وكشعب عربي واحد، نطالب إليسا. بالرد وتكذيب هذا الخبر وإخراس العدو”.

وذكر آخرون بمواقف إليسا، فأعاد مغرد نشر أحد تصريحاتها وكتب: “للتذكير، ما تحاولو تكذبو، أكثر فنانة دافعت عن القضية. هي اليسا شكلو نسي المتحدث الكذاب تبعكم البلوك”.

وأعاد آخر نشر عبارتها الشهيرة، وعلق: “محتل وقح مبارح واليوم وبكرة”.

ووافقه الرأي آخر وكتب: “محتل وقح،  نفس جوابها في كل مرة كلاكيت تالت مرة”.

بينما اتهمها آخر بالسعي إلى الإقامة الذهبية في الإمارات، وعلق: “هيك رح يعطوها الإمارات الإقامة الذهبية”.

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تشيد بالفنانة إليسا

وأثنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، بإليسا واعتبرت أن تصريحها حقيقياً، وكتبت: “كل يوم يمر أزداد إحتراماً وتقديراً لهذه الفنانة. لم أر نجمة تقول رأيها بحرية دون خوف من ردة فعل الجمهور مثلها”.

وتابعت السعيد: “بطلة في زمن من لايهاب إرهاب السوشيال ميديا واللجان الالكترونية ويصرح برأيه بحرية هو #البطل الحقيقي”.

بينما شككت الإعلامية اللبنانية إيمان ابراهيم بصحة التصريح، وكتبت: “في أي سياق جاءت كلمة إليسا عن إسرائيل؟. لأني لا أصدق حرفاً مما تتناقله هذه الصفحة”.

مدير أعمال إليسا يرد

وبينما التزمت إليسا الصمت، نفى مدير أعمالها أمين أبي ياغي، هذا التصريح .

وقال ياغي في تصريحات صحفية: “إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا”.

وأشار ياغي إلى أن إليسا لم تجر أي مقابلة في الفترة الأخيرة أو ربما قاموا بتحوير كلامها في المقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاماً. على مسيرتها الفنية أي قبل ثلاثة أشهر، نافياً نفيا قاطعا أن تقوم إليسا بهكذا تصريح.

إليسا وتطبيع الإمارات

وسبق أن رفضت إليسا التعليق على اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي على اعتبار أن هذا الحدث لا يعنيها.

وكشفت إليسا عن موقفها تجاه اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بعدما ذكرها أحد مُتابعيها بتغريدتها الرافضة لصفقة القرن. والتي كانت قد كتبت فيها: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

وتحول رأي إليسا تماماً، وقالت إنها مُحايدة الآن ولا دخل لها بالشأن الإماراتي، فكتبت: “ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور عا ذوقو. اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن. ولما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو”.

وهاجم المغردون آنذاك إليسا بعد هذه التغريدة، واتهموها أنها مُتناقضة، وتركض خلف مصالحها، وتغير مواقفها على حسب “مصدر رزقها”.

محتل وقح

وعبر جمهور إليسا حينها عن صدمتهم منها، خاصة أنها عُرفت بمواقفها الوطنية الداعمة لفلسطين ضد إسرائيل، وذكروها بخلافاتها العلنية. مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي والتي انتهت بعملها “بلوك” له وانتشار جملتها الشهيرة “محتل وقح”.

وكانت إليسا قد انتقدت سياسية إسرائيل تجاه الفلسطينيين في التغريدة التي رد عليها أفيخاي، وكتبت فيها: “أرض فلسطين تضيع ببطء. ونحن متفرجون أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب”؟

وجاء رد لـ«أدرعي» على إليسا قال فيها إن حماس هي المسؤولة عن هذا الوضع المؤلم، مؤكدا أنها تدفع قطاع غزة نحو مزيد من العنف.

وبعد ذلك حجبت إليسا حساب “أدرعي” قائلة: «هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك» قبل أن تنشر هاشتاج بعنوان «#محتل_وقح».

إليسا والطبيب النفسي

ومؤخراً، كشفت إليسا أنها منذ 15 سنة وهي تقوم بزيارة طبيب نفسي، ما ساعدها على تخطي العديد من المشاكل، والشعور بالاستقرار الذهني، والحصول على التوازن النفسي.

وأشارت خلال الحلقة الثانية من “بودكاست” إلى أن الصحة النفسية لعبت دورا أساسيا في حياتها، لذلك أحبت تسليط الضوء على هذا الموضوع كونها تدرك قيمته ودوره العلمي.

وتابعت : “الحديث عن الصحة النفسية محرم بخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، لا زالوا يعتبرون أن المجنون فقط يذهب إلى طبيب نفسي”.

وأضافت: “هذا ما يحتم علينا كسر هذا الحاجز، وتحصين مناعتنا النفسية، لأن اليوم أكثر من أي وقت نواجه ضغوطات كبيرة. لم نكن مهيئين لها لا صحيا ولا نفسيا بخاصة في مجتمعنا اللبناني سواء بسبب الأزمة الاقتصادية، المالية، وصولا إلى وباء كورونا التي جعلت الجميع سواسية”.

ورأت الفنانة اللبنانية أن “العصبية” هي السبب المباشر لكل الأمراض التي تظهر في جسم الإنسان، مؤكدة أنه على كل من يرغب بتأسيس. عائلة التواصل مع طبيب نفسي أو مختصين في هذا الموضوع لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل ما يهيئ له حياة طبيعية وسليمة.

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