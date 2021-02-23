فجر السعيد تصف إليسا بـ البطلة الحقيقية” بعد تصريحات منسوبة لها عن إسرائيل!

أثارت تصريحات منسوبة للفنانة اللبنانية إليسا، حول إسرائيل، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكبر كذبة نعيشها

جاء ذلك بعدما نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصريحاً قالت إنه يعود للفنانة إليسا. كانت قد صرحته على قناة “إم تي في”، وقالت خلاله: “أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”.

وعلق حساب ““إسرائيل تتكلم بالعربية” على تصريح إليسا: “كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان”.

كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان. pic.twitter.com/osWrked77w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2021

المغردون يتفاعلون

وفجر التصريح المنسوب لفنانة اليسا جدلاً واسعاً بين المغردين، فمنهم من شكك في صحته، ومنهم من هاجم الفنانة اللبنانية، فكتب. أحدهم: “بس هي كانت تقصد عدو لبنان هو حزب الله مو انتو .. ماكانت تقصد ترفع لكم”.

بس هي كانت تقصد عدو لبنان هو حزب الله مو انتو .. ماكانت تقصد ترفع لكم 😂 https://t.co/gKdkoLA8fX — Ahmed Abdulla 🇦🇪 (@houseofahmed) February 23, 2021

بينما هاجمها آخر قائلاً: “إليسا عامله فيها حقوقية تدافع عن النساء وإمبورينغ ويمنغ و ويمينغ رايتز، “أكبر كذبه كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”. ماذا عن نساء فلسطين المحتله! ماذا عن الأطفال الذين تقتلهم إسرائيل يومياً، ماذا عن الإحتلال!؟ المبادئ الكاذبة أقبح مافي الارض.”.

إليسا عامله فيها حقوقية تدافع عن النساء وإمبورينغ ويمنغ و ويمينغ رايتز، "أكبر كذبه كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا" ماذا عن نساء فلسطين المحتله! ماذا عن الأطفال الذين تقتلهم إسرائيل يومياً، ماذا عن الإحتلال!؟ المبادئ الكاذبة أقبح مافي الارض. https://t.co/bgdsPOsjKx — Kamal bn Badi (@kimo_badi) February 23, 2021

وعلق آخر: “أعدائي هم من لا يعادوكم ياقتلة”.

واعتبر آخر أن التطبيع بدأ يصل الوسط الفني، وكتب: “جاري التطبيع… حان وقت الوسط الفني!”.

جاري التطبيع…

حان وقت الوسط الفني! https://t.co/Wp4237ByJP — محمد أمين الجعشني (@MdAmeenAd) February 22, 2021

وطالبت إحدى المغردات إليسا بالرد على التصريح المنسوب إليها، وكتبت: “كمحبين لإليسا وكشعب عربي واحد، نطالب إليسا. بالرد وتكذيب هذا الخبر وإخراس العدو”.

كمحبين لاليسا وكشعب عربي واحد بنطالب اليسا بالرد وتكذيب هذا الخبر واخراس العدو https://t.co/mW1RhQu0lL — اليــن (@ellen16822388) February 22, 2021

وذكر آخرون بمواقف إليسا، فأعاد مغرد نشر أحد تصريحاتها وكتب: “للتذكير، ما تحاولو تكذبو، أكثر فنانة دافعت عن القضية. هي اليسا شكلو نسي المتحدث الكذاب تبعكم البلوك”.

للتذكير😉😉

ما تحاولو تكذبو اكثر فنانة دافعت عن القضية فهي اليسا شكلو نسي المتحدث الكذاب تبعكم بخعة البلوك اللي شبقتو ياه بنص خلقتو😉@elissakh لا فيو يو https://t.co/RzSLSHNrEz pic.twitter.com/zs2jNwu5sm — Bahaa El Din (@BahaaElDin45) February 22, 2021

وأعاد آخر نشر عبارتها الشهيرة، وعلق: “محتل وقح مبارح واليوم وبكرة”.

ووافقه الرأي آخر وكتب: “محتل وقح، نفس جوابها في كل مرة كلاكيت تالت مرة”.

محتل وقح .. نفس جوابها فكل مره

كلاكيت تالت مرة 😕 https://t.co/1VYyJ2ocf0 — ᎬᏁᎶᎽ ᎷᎯᎶᎠ ᎬᏞᎠᎥᏁ (@EngyMagdeldin) February 22, 2021

بينما اتهمها آخر بالسعي إلى الإقامة الذهبية في الإمارات، وعلق: “هيك رح يعطوها الإمارات الإقامة الذهبية”.

هيك رح يعطوها الإمارات الإقامة الذهبية https://t.co/DLXooZblx3 — براء 🇯🇴 (@Bara_Alsadi) February 22, 2021

فجر السعيد تشيد بالفنانة إليسا

وأثنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، بإليسا واعتبرت أن تصريحها حقيقياً، وكتبت: “كل يوم يمر أزداد إحتراماً وتقديراً لهذه الفنانة. لم أر نجمة تقول رأيها بحرية دون خوف من ردة فعل الجمهور مثلها”.

وتابعت السعيد: “بطلة في زمن من لايهاب إرهاب السوشيال ميديا واللجان الالكترونية ويصرح برأيه بحرية هو #البطل الحقيقي”.

كل يوم يمر أزداد إحتراماً وتقديراً لهذه الفنانه … لم أر #نجمه تقول رايها بحريه دون خوف من ردة فعل الجمهور مثلها 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #بطله في زمن من لايهاب ارهاب السوشيال ميديا واللجان الالكترونيه ويصرح برأيه بحريه هو #البطل الحقيقي https://t.co/GXnnyLaHAB — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 23, 2021

بينما شككت الإعلامية اللبنانية إيمان ابراهيم بصحة التصريح، وكتبت: “في أي سياق جاءت كلمة إليسا عن إسرائيل؟. لأني لا أصدق حرفاً مما تتناقله هذه الصفحة”.

في أي سياق جاءت كلمة إليسا عن إسرائيل؟

لأني لا أصدق حرفاً مما تتناقله هذه الصفحة pic.twitter.com/LkRlgMjCJW — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) February 22, 2021

مدير أعمال إليسا يرد

وبينما التزمت إليسا الصمت، نفى مدير أعمالها أمين أبي ياغي، هذا التصريح .

وقال ياغي في تصريحات صحفية: “إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا”.

وأشار ياغي إلى أن إليسا لم تجر أي مقابلة في الفترة الأخيرة أو ربما قاموا بتحوير كلامها في المقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاماً. على مسيرتها الفنية أي قبل ثلاثة أشهر، نافياً نفيا قاطعا أن تقوم إليسا بهكذا تصريح.

إليسا وتطبيع الإمارات

وسبق أن رفضت إليسا التعليق على اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي على اعتبار أن هذا الحدث لا يعنيها.

وكشفت إليسا عن موقفها تجاه اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بعدما ذكرها أحد مُتابعيها بتغريدتها الرافضة لصفقة القرن. والتي كانت قد كتبت فيها: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام ❤و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين — Elissa (@elissakh) January 28, 2020

وتحول رأي إليسا تماماً، وقالت إنها مُحايدة الآن ولا دخل لها بالشأن الإماراتي، فكتبت: “ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور عا ذوقو. اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن. ولما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو”.

ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور عا ذوقو. اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن. ولما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو https://t.co/CrESa8lpsf — Elissa (@elissakh) August 14, 2020

وهاجم المغردون آنذاك إليسا بعد هذه التغريدة، واتهموها أنها مُتناقضة، وتركض خلف مصالحها، وتغير مواقفها على حسب “مصدر رزقها”.

محتل وقح

وعبر جمهور إليسا حينها عن صدمتهم منها، خاصة أنها عُرفت بمواقفها الوطنية الداعمة لفلسطين ضد إسرائيل، وذكروها بخلافاتها العلنية. مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي والتي انتهت بعملها “بلوك” له وانتشار جملتها الشهيرة “محتل وقح”.

وكانت إليسا قد انتقدت سياسية إسرائيل تجاه الفلسطينيين في التغريدة التي رد عليها أفيخاي، وكتبت فيها: “أرض فلسطين تضيع ببطء. ونحن متفرجون أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب”؟

وجاء رد لـ«أدرعي» على إليسا قال فيها إن حماس هي المسؤولة عن هذا الوضع المؤلم، مؤكدا أنها تدفع قطاع غزة نحو مزيد من العنف.

وبعد ذلك حجبت إليسا حساب “أدرعي” قائلة: «هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك» قبل أن تنشر هاشتاج بعنوان «#محتل_وقح».

إليسا والطبيب النفسي

ومؤخراً، كشفت إليسا أنها منذ 15 سنة وهي تقوم بزيارة طبيب نفسي، ما ساعدها على تخطي العديد من المشاكل، والشعور بالاستقرار الذهني، والحصول على التوازن النفسي.

وأشارت خلال الحلقة الثانية من “بودكاست” إلى أن الصحة النفسية لعبت دورا أساسيا في حياتها، لذلك أحبت تسليط الضوء على هذا الموضوع كونها تدرك قيمته ودوره العلمي.

وتابعت : “الحديث عن الصحة النفسية محرم بخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، لا زالوا يعتبرون أن المجنون فقط يذهب إلى طبيب نفسي”.

وأضافت: “هذا ما يحتم علينا كسر هذا الحاجز، وتحصين مناعتنا النفسية، لأن اليوم أكثر من أي وقت نواجه ضغوطات كبيرة. لم نكن مهيئين لها لا صحيا ولا نفسيا بخاصة في مجتمعنا اللبناني سواء بسبب الأزمة الاقتصادية، المالية، وصولا إلى وباء كورونا التي جعلت الجميع سواسية”.

ورأت الفنانة اللبنانية أن “العصبية” هي السبب المباشر لكل الأمراض التي تظهر في جسم الإنسان، مؤكدة أنه على كل من يرغب بتأسيس. عائلة التواصل مع طبيب نفسي أو مختصين في هذا الموضوع لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل ما يهيئ له حياة طبيعية وسليمة.

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