“شاهد ” الأهلي المصري يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف لا يصد في أبطال أفريقيا

في أولى خسارته في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020-2021م. تلقى حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام منافسه العنيد والبطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد. ليتصدر مجموعته في البطولة. خلال المباراة التي جمعت البطلين على ميدان الأخير.

الهدف الصاروخي التنزاني

وسجل هدف اللقاء الرائع في شباك حارس مرمى فريق الأهلي المصري ” محمد الشناوي” 32 عاماً. المهاجم الموزامبيق ” لويس ميكويسوني” 25 عاماً في فريق المستضيف سيمبا التنزاني. بتسديدة قوية جاءت في زاوية صعبة على الفريق الضيف المصري في الدقيقة ال 31 من المباراة.

ملخص المباراة: 🎥 سيمبا يحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام بطل #TotalCAFCL، فوز ثاني للفريق التنزاني في دور المجموعات. 🇹🇿🆚🇪🇬#TotalCAFCL | #SSCASC pic.twitter.com/LP9TXhY4Wy — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 23, 2021

ليتصدر بذلك الهدف صدارة مجموعته المنافسة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. بست نقاط ثمينة، ليحل من بعده الفريق الخاسر الأهلي المصري. وفيتا كلوب الكونغولي. بثلاث نقاط، ثم يأتي البطل السوداني المريخ في أدنى ترتيب المجموعة.

الأداء الباهت للأهلي

كما لم يقدم البطل المصري السابق الأهلي. الأداء الجيد أمام منافسه في المباراة أمام منافسه سيمبا التنزاني. طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين. في الدورة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا. مع الرتم البطيئ الذي خيم على صفوف فريق الأهلي المصري داخل المعلب.

وكذلك لم يصنع فريق الأهلي المصري. أي هجمات جماعية خطيرة أمام الفريق المستضيف التنزاني. كما أن الهدف الوحيد جاء نتيجة التمركز الخاطئ للصفوف خط الوسط في الميدان. الذي نجح فيها هداف الفريق المنافس من تسديد الهدف من مسافة بعيدة على حارس مرمى الأهلي المصري.

الفوز على المريخ

كما ونجح فريق الأهلي المصري في تحقيق الفوز الأول في أولى مواجهاته أمام بطل الدوري السوداني المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م. منتصف الأسبوع الماضي.

خالي من الأهداف

كما وخيم التعادل السلبي بين كلا البطلين بين السيطرة والضغط الكبير الذي شهده الشوط الأول على دفاع فريق الضيف المريخ السوداني، وسط صموده حتى نهاية أخر دقيقة الشوط الأول بين كلا المنافسين.

وحاول فريق الأهلي المصري تسديد عدد من الفرص باتجاه مرمى فريق الضيف المريخ السوداني دون جدوى في ذلك، مع براعة الحارس المصري الشناوي في التصدي في أكثر من فرصة لفريق المريخ. لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الأهلي يقلب الموازين

وشهد مجريات أحداث الشوط الثاني السيطرة الكاملة لأصحاب الأرض الأهلي المصري الذي نجح في إحراز أولى أهدافه عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة 24 عاماً في الدقيقة ال 57 من المباراة.

كما وجاء الهدف الثاني بواسطة محمود عبد المنعم الشهير ب ” محمود كهربا” 26 عاماً في الدقيقة ال 63 بتسديدة قوية في شباك الضيف المريخ السوداني.

وسدد الهدف القاتل وصدارة المجموعة لصالح فريق الأهلي المصري في الدقيقة ال 71 عن طريق المهاجم الزامبي “والتر بواليا” 25 عاماً عبر تمريرة رائعة ليسجلها في شباك حارس مرمى المريخ السوادني.

فريق الأهلي المصري

كما ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الدوري التنزاني سيمبا بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

كما جاء في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

سيمبا والأهلي : خسارة منطقية لتحفظ موسيماني "الزائد"

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الأهلي هاجم بشراسة في آخر 10 دقائق فأثبت خطأ بيتسو

الحرارة والرطوبة "لها دور " لكن اللعب الدفاعي "أضاعنا " pic.twitter.com/qi1TuwOvjc — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) February 23, 2021

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما غاب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق المصري البورسعيدي في ثاني ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة. كما يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة مع تأجيل مبارياته بسبب منافساته الخارجية. في دوري أبطال أفريقا وكذلك كأس العالم للأندية.

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع فريق الجونة المصري الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط.

وكذلك فريق إنبي وسموحة في المركزين الثامن والتاسع بنفس النقاط برصيد 18 نقطة. كما جاء في المركز العاشر أسوان الصاعد في التريب برصيد 17 نقطة.

فريق سيمبا في الدوري

ويحتل الفريق المنافس لبطل القارة السمراء الأهلي المصري “القرن”. في ثاني ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر، فريق يانغ أفريكانز الذي يتربع على قائمة الترتيب برصيد 49 نقطة.

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