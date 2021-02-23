بعد إغلاق مطعمه .. شاهد الشيف التركي بوراك يتعرض لموقف محرج في دبي!

رغم اشتهاره بخفة حركته أثناء إعداد وقلب الطعام، إلا أن الشيف التركي بوراك أوزدمير تعرض لموقف محرج في فرع مطعمه الجديد في مدينة دبي.

بوراك يفشل في حركته الشهيرة

وذلك بعدما ظهر الشيف بوراك أوزدمير بفيديو يوثق فشله لأول مرة في قلب أحد أطباق الأطعمة الكبيرة أمام الكاميرات. وهي الحركة التي يشتهر بها أمام متابعيه وضيوفه.

وظهر بوراك أوزدمير وهو يستعد لقلب طبق الطعام، وينظر إلى الكاميرا مبتسماً، وما أن حمله، حتى أعاده مرة أخرى. واختلفت ملامح وجهه بعدما شعر بثقل وزن الطبق.

ثم عاد بوراك أوزدمير إلى حمل الطبق ليحاول قلبه مرة أخرى، لكنه سقط من يده وكاد ينسكب على الأرض. لولا تدخل الموجودين بجواره والذين سارعوا لالتقاطه وإنقاذ الموقف المُحرج.

لاعب الفنون القتالية الروسي ينقذ بوراك

وكان لاعب الفنون القتالية الروسي حبيب نورمحمدوف، من بين الحضور الذين كانوا يشاهدون الشيف بوراك. والذي سارع ليحمل معه الطبق وينقذه من الموقف.

وأعاد بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، نورمحمدوف، نشر الفيديو على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”. معلقاً: “إذا كنت لا تعرف، فأنت تعلم الآن”.

يُشار إلى أن الشيف بوراك أوزدمير افتتح مطعما في إمارة دبي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، واستقبل فيه عدداً من المشاهير العرب. والعالميين مثل الفنان المصري محمد رمضان، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ويل سميث، وغيرهم.

بوراك يتحدى السلطات الإماراتية

وتحدى الشيف بوراك أوزدمير، السلطات الإماراتية التي أصدرت في وقت سابق، قرارا بإغلاق مطعمه الجديد بدبي. ونشر صور ومقاطع فيديو حديثه لزيارة نجم هوليوود ويل سميث لمطعمه.

ونشر الشيف بوراك، صوراً ومقاطع فيديو عبر حساب مطعمه في دبي في موقع ”إنستغرام“، جمعته بنجم هوليوود ويل سميث.

ويبدو أن ”سميث“ على غرار مشاهير كثيرين قرر زيارة مطعم الشيف، الذي حصد شهرة عالمية بفضل مقاطع فيديو اعتاد توثيقها. لطرق إعداده الطعام بأساليب مبتكرة.

ويل سميث وبقلاوة بوراك

وكتب بوراك في تعليق بالتركية على صورة نشرها إلى جانب ويل سميث، وهو يحمل قطعة خبز كبيرة اسم نجم هوليوود: “أهلا أخي”.

كما شارك مقطع فيديو أثناء تذوق ويل سميث للبقلاوة التركية، مرفقة بذات التعليق.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل إغلاق السلطات الإماراتية لمطعم الشيف “بوراك بعد أسابيع فقط من الافتتاح.

وقالت صحيفة “زمان” التركية، نقلاً عن مكتب دبي الإعلامي، إن السلطات الإماراتية أغلقت فرع مطعم الشيف التركي. الشهير بوراك أوزدمير بدبي بزعم “انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا”.

ولم يعلق الشيف التركي حينها على إغلاق المطعم الخاص به في دبي، المعروف باسم “CZN Burak”.

تجدر الإشارة إلى أن مطعم الشيف بوراك لقي نجاحاً كبيراً في دبي بالرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة.

وكان ذلك بالتحديد بعد ترحيب برج “خليفة” بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات. وكان من أفضل الإعلانات للمطعم، وفق الصحيفة التركية.

واستضاف مطعم الشيف بوراك العديد من المشاهير حول العالم، من بينهم لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

“سقوط بوراك”

وفي وقت سابق أثار فيديو سقوط الشيف التركي، بوراك أوزدمير، على الصخور أمام البحر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الشيف التركي الشهير بوراك الفيديو عبر تطبيق “انستغرام”.

وقال بوراك معلقا على المقطع المصور: “في بعض الأحيان حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها نقضي أياما من العمل، بالطبع نتعرض أيضا لحوادث بسيطة”.

كما حصد الفيديو تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نال ما يقارب من مليون و400 ألف مشاهدة. خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

بوراك يستقبل ولي عهد أبوظبي

وكان الشيف الشهير قد استقبل ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطريقة مميزة. بمناسبة حضور الأخير افتتاح فرع لمطعمه في إمارة دبي.

كما نشر بوراك مقطع فيديو يضم لقطات من إعداده وليمة ضخمة لولي عهد دبي، وسط حشد من الأشخاص. وذلك في اليوم الأول من افتتاح أول فرع لمطعمه في إمارة دبي.

وشارك الشيف التركي صورة له مع ولي عهد دبي، وعلق عليها: “شرفنا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور في يوم افتتاح المطعم”.

من هو الشيف بوراك؟

الشيف التركي بوراك أوزدمير هو طباخ تركي من أصول عربية وله شهرة عالمية وعربية يتابعه الملايين عبر منصات السوشيال ميديا ويزوره المشاهير لتناول طعامه الشهي.

كما ينشر بوراك مقاطع فيديو على الإنترنت بأسلوب احترافي واستعراضي مبهر وأنيق، ويتميز بمهارة وخفة حركة في إعداد الطعام بطريقة لافتة للانتباه.

وهو شاب مبتكر يحرص على تقديم أطباق جديدة وبطريقة تقديم مبتكرة، وهو من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عاماً.

وبوراك من عائلة طباخين، ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

مطعم المدينة

كما يعد مطعم المدينة من أحد أشهر مطاعم تركيا، يقصده المشاهير من الفنانين والساسة والسياح العرب والأجانب، وقد زاره الرئيس التركي. والأمير القطري وكبار الفنانين والمشاهير.

وبوراك هو تركي من أصول عربية ويتحدث التركية والعربية، فهو من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية. وبها أغلبية عربية.

بوراك لا يقدم وصفات كما في برامج الطهي المعروفة، وإنما يستعرض مهاراته بأسلوب مبتكر في طريقة الطهي والتقديم.

يقدم الشيف بوراك الطهي في أطباق كبيرة جداً ويحضر المقادير بكميات كبيرة، ويقوم بعملية الإعداد والطبخ بمهارة فائقة وإعجاب جذب الملايين لمشاهدته.

كما تميز الشيف بخفة دم ووجه بشوش مبتسم وأسلوب متقدم في الطهي والعرض واستقبال الزوار والترحيب بهم.

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