أتالاتنا يعلن عن وفاة أحد لاعبيه قبيل مواجهة ريال مدريد اليوم بدوري الأبطال

أعلنت إدارة فريق أتالاتنا الإيطالي مساء يوم الثلاثاء الماضي. عبر حسابه الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير”.

عن وفاة أحد لاعبيه وهو الاعب الإيفواري الشاب “ويلي براسيانو تا بي” على عمر يناهز 21 عاماً. بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

ونشر إدارة النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة ” توتير”، قائلة: “نأسف للوفاة المبكرة للاعبنا وبطل إيطاليا تحت 19 سنة ويلي براسيانو تا بي وبطل الفريق في عام 2019م”.

وأردف النادي، “نشارك عائلته وأحبائه حزنهم ومواساتهم. حلمك انتهى مبكراً. وداعاً ياويلي وارقد بسلام “.

رئيس النادي الإيطالي

من جهته، نشر فريق أتالاتنا الإيطالي بياناً رسمياً لرئيس النادي أنطونيو بريكاسي، قائلاً: ” مصير قاس جداً للحلم الذي بدأ باتداء قميص الفريق للمرة الأولى في حياته عام 2019م”.

واستكمل رئيس النادي الإيطالي، ” إنني حزين جداً بشأن وفاته. وكذلك عائلته أتالاتنا كلها حزينة على فقدانه للفقدان. بسبب الوفاة المفاجئة للاعب الإيفواري ويلي”.

وأشار النادي الإيطالي، إلى الدور البارز الذي تميز به المهاجم الإيفواري. ويلي في حسم لقب دوري الشباب تحت سن 19 عاماً. منذ قدومه إلى صفوف فريق النادي”.

الانضمام للفريق

وقد انضم اللاعب الإيفواري ويلي إلى صفوف فريق أتلانتا في عام 2019م. وساهم منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الإيطالي بلقب الدوري الإيطالي دون 19 عاماً في نفس العام.

منذ قدومه، قبل أن يصاب اللاعب بسرطان الكبد ويبدأ رحلة العلاج الطويل مع المرض.

ولعب اللاعب المهاجم ويلي مع منتخب بلاده ساحل العاج على مستوى الشباب. لكنه لم يظهر في أي منافسة مع أي فريق منذ إصابته في شهر يونيو عام 2019م، أي بعد الإعلان عن إصابته بالمرض الخبيث.

ميلاد الراحل الإيفواري ويلي

ولد اللاعب الشاب الإيفواري ويلي في شهر ديسمبر عام 1999م، في بلدة ديغو الواقعة في مدينة ساحل العاج الأفريقية. ويبلغ طول اللاعب 1.79 سنتمتر.

ويلعب الشاب في مركز الوسط وكذلك في خط هجوم الفريق الإيطالي أتالاتنا منذ انضمامه في عام 2019م.

توفيّ اللاعب ورحل عن عالم كرة القدم مبكراً. يوم الثلاثاء 23-فبراير-2021م. بمسقط رأسه ساحل العاج. بعد صراع مع المرض الذي أصيب به.

وسيخوض مساء اليوم الأربعاء فريق أتالانتا الإيطالي أمام منافسه القوي فريق ريال مدريد الإسباني. مواجهة صعبة على كلا الفريقين. في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق ” الملكي” الإسباني. في صفوف التشكيلة الأساسية للفريق.

سيتغيب عن تشكيلة الفريق أبرز نجوم الفريق كلاً من: “الإسباني سيرجو راموس، الفرنسي بنزيما، داني كرفخال، البلجيكي هازارد، البرازيلي فنيسيوس، مواطنه فالفيردي، ومارسيلو.

😍 يـوم آخــر مـن الـمـتـعـة يـنـتـظـرنـا! 🏆 📸 | إليكم مباريات يوم الأربعاء 24 فبراير من ذهاب دور ثمن النهائي لـ #دوري_أبطال_أوروبا 2020/21#UCL pic.twitter.com/Idp12cNnLA — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 23, 2021

عن التشكيلة الأساسية الدائمة للفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” لهذا الموسم 2020-2021م. في مباراة الذهاب لدور ال 16 من مسابقة الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيستضيف فريق أتالاتنا الإيطالي على ملعبه “جيويس”. منافسه الإسباني فريق ريال مدريد الإسباني. في مباراة الذهاب بين كلا الفريقين. والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء. حيث ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين. والكويت. وعمان. واليمن. والعراق.

كما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

كما ستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وكما بمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي على لقاء فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه المستضيف أتالاتنا الإيطالي. كما في مواجهة تحمل القوة والإثارة التي يحافظ عليها كلا الفريقين في منافسات الدوري المحلي.

خيارات زيدان البديلة

كما ويستعين المدرب زيدان وسط الإصابات الكثير في فريق ريال مدريد الإسباني. بالذهاب باللاعبين الناشئين في فريق الملكي الإسباني من الدرجة الثانية الشباب. حيث من المقرر أن يشارك كلاً: المدافع الإسباني فيكتور تشوست 20 عاماً.

👔 #زيدان: "نحن نعلم المباراة التي نواجهها غدًا، وأعتقد أننا نقوم بالأشياء بشكل جيد وما نريده هو لعب مباراة جيدة مرة أخرى غدًا. إنها مباراة مختلفة، إنه دوري الأبطال، ولكن بالنسبة لنا لا شيء يتغير. الديناميكية جيدة وعلينا أن نواصل ما نقوم به. كلنا تركيز والتزام لمباراة الغد."#UCL pic.twitter.com/famuhR9Y6S — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 23, 2021

وكذلك لاعب الظهير الأيسر ميجيل جوتييريز 19 عاماً، ولاعب الوسط الإسباني أنطونيو بلانكو 20 عاماً، وكذلك في نفس المركز الإسباني سيرخيو أريباس 19 عاماً. بالإضافة إلى المهاجم الإسباني هوجو دورو 21 عاماً.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أمام فريق أتالاتنا الإيطالي. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق أتالانتا

وسيلعب مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً بتشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي ريال مدريد الإسباني، حيث سيلعب في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

في مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب البرازيلي رافائيل تولوي، والسويسري بيرات ديمسيتي، والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو، كما بالإضافة إلى إشراك اللاعب الأرجنتنيني خوسيه لويس بالومينو.

بينما سيلعب في خط الوسط، كلاً من: السويسري ريمو فريلير، وكما سيلعب الهولندي مارتن دي رون، والألماني روبن جوسينس.

كما سيكون في خط هجوم الفريق، سيكون كلاً من: اللاب الأرجنتيني أليخاندرو جومير، والسلوفاكي جوسيب إيليشيش، كذلك إشراك اللاعب الكولومبي لويس مورييل.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري

وكما يحتل فريق الضيف الإسباني ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني في منافسات جدول الترتيب الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد. وقد خسر في مباراة الذهاب أمام فريق تشيلسي على أرضه بهدف نظيف دون رد.

كما وجاء فريق أتالاتنا الإيطالي المنافس والمستضيف لمواجهة اليوم في دوري الأبطال. كما في المركز الخامس من الترتيب برصيد 43 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر الانتر ميلان المتربع على الصدارة برصيد 53 نقطة.

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