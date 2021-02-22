ما الذي يمنح قطر أفضلية في الوساطة بين إيران وأمريكا

ما الذي يمنح قطر أفضلية الوساطة بين إيران وأمريكا ولهذا السبب شهية السلطان هيثم مقيدة

كشف معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة تفاصيل مهمة بشأن الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن قطر اختارت لنفسها مهمة شاقة بهذه الوساطة.

عملية سياسية ودبلوماسية

وأشار التقرير، الذي أعدته أليكس فاتانكا، إلى تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. في 10 فبراير/شباط بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الدوحة تعمل على خفض التصعيد من خلال عملية سياسية ودبلوماسية.

وأضاف تقرير المعهد: “من أجل هذه الغاية، تحدث الوزير القطري مؤخرًا إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان”. والممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران “روبرت مالي”.

وتابع التقرير: “بالنظر لحجم قطر الصغير، قد تبدو خيارًا مثيرًا للفضول، والمنافسون الكبار الآخرون على التوسط هم. إما دول لها ثقل دبلوماسي. مثل اليابان أو فرنسا. أو لديهم سجل حافل في هذا المجال، مثل عُمان، التي استضافت على مدار السنوات الأخيرة جولات متعددة من المحادثات الخلفية بين الولايات المتحدة وإيران”.

واستدرك التقرير: “لكن لدى القطريين أسباب وجيهة للقيام بذلك؛ حيث سيضع أي صراع مباشر بين إيران والولايات المتحدة. قطر في الخطوط الأمامية. بما إنها موطن لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

كما كان للقطريين أيضًا علاقات استخباراتية سرية مع نظرائهم الإيرانيين، على عكس العديد من الدول الأخرى. وهذه ميزة يمكن أن تكون ذات قيمة لكل من إيران والولايات المتحدة، وفق التقرير.

علاقة متعددة الأبعاد

وحسب الكاتبة، فإنه من المؤكد أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر متعددة الأبعاد بقدر ما هي علاقة اختبرها الزمن.

وأضافت: “في يونيو/حزيران 2017، فرضت الدول العربية المجاورة لقطر حصارًا على الدوحة، حيث قادت السعودية . والإمارات جهودًا لانتزاع تنازلات من قطر قبل رفع الحصار”.

وحسب التقرير، فقد كان من بين المطالب الـ13 التي تم تقديمها، أن تقلص الدوحة علاقاتها مع طهران وتقطع تعاونها. العسكري والاستخباراتي مع إيران.

واستدركت الكاتبة: “لكن قطر رفضت المطالب، بل إن علاقات قطر تعززت مع إيران في فترة الحصار، الذي انتهى رسميًا. في أوائل يناير/كانون الثاني”.

وأضافت: “أصبحت إيران مصدرًا للغذاء والإمدادات وفتحت مجالها الجوي وموانئها أمام المشغلين القطريين”.

وربما تكون إيران قد ظهرت كمنقذ لقطر في وقت الحاجة بالنسبة في أعين العالم الخارجي، لكن الدوحة ضمنت استمرار. دورها في مواجهة طهران، وفق الكاتبة.

مخاوف الدول العربية المجاورة

وأكملت: “هذا التردد لا علاقة له بتهدئة مخاوف الدول العربية المجاورة، بل كان الأمر يتعلق برغبة قطر في تحقيق. توازن دقيق بين حاجتها الفورية قصيرة المدى. إلى يد العون من إيران مقابل طموحها طويل الأمد في جعل واشنطن تضمن استقلال قطر وأمنها”.

واستكملت: “على سبيل المثال، ففي الوقت الذي أدى فيه الحصار إلى زيادة التجارة بين إيران وقطر خلال الفترة 2017-2020. كانت الدوحة لا تزال مترددة في السماح للبنوك الإيرانية بدخول سوقها. واشتكى رجال أعمال إيرانيون من عدم وجود تأشيرات”.

وأضافت: “كان من الواضح أن القطريين لا يريدون اتهامهم بخرق العقوبات الأمريكية على طهران، وأدت حملة “الضغط الأقصى”. التي شنها الرئيس “دونالد ترامب” إلى تقليص مساحة سياسة قطر تجاه إيران”.

مأزق قطر وأولوياتها

وأكملت: “تقبل الإيرانيون مأزق قطر وأولوياتها، وراقبت طهران الوضع بانزعاج ولكنها لم تتفاجأ عندما وافقت الدوحة. على إنفاق 1.8 مليارات دولار لتحديث القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. ودعمت لاحقًا الاقتراح الأمريكي في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران. إلى ما بعد أكتوبر/تشرين الأول 2020. وأكد كل هذا بالنسبة لإيران، إعطاء قطر الأولوية لمصالح واشنطن”.

وتابعت: “هناك حقيقتان لا يمكن إنكارهما بشأن العلاقات بين إيران وقطر. أولًا؛ على الرغم من أن العلاقات. لم تخلُ من المشاكل مطلقًا، فلا أحد من الجانبين مهتم بتحويل الآخر إلى خصم صريح”.

واستطردت: “وثانيًا، سعت الدوحة وطهران إلى السعي وراء تعاون متبادل المنفعة عندما سنحت الفرص، وقد تكون إدارة. “بايدن” التي تبحث عن طرق للتحدث مع طهران. بما في ذلك استخدام وسطاء طرف ثالث، إحدى هذه الفرص.

وأضاف: “سيجيبنا الزمن عما قصده وزير الخارجية القطري عندما قال إن الدوحة “تعمل على تهدئة” التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وتابعت: “قد يكون مقصودة شيئًا ببساطة توفير ملتقى للمحادثات الدبلوماسية، مثلما فعلت الدوحة ذلك بالفعل. في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وحركة طالبان”.

سلطنة عمان مشغولة

وحسب التقرير، فربما تكون سلطنة عمان التي وفرت مثل هذا الملتقى في وقت سابق مشغولة جدًا حاليًا بشؤونها الخاصة. حيث يصارع السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق جميع أنواع التحديات الاقتصادية في الداخل.

وتابع التقرير: “من المحتمل أن تكون شهيته ونطاقه في العمل كوسيط مقيدان بشكل كبير مقارنة بسلفه السلطان قابوس بن سعيد”.

وأكمل التقرير: “أما على النقيض من ذلك، فقطر التي تعد واحدة من أغنى البلدان في العالم، تمتلك قدرة مالية كبيرة. لتسهيل عملية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران”.

الدولة العميقة

وتابع: “هناك ميزة أخرى لقطر على عمان أو الوسطاء المحتملين الآخرين، حيث يُظهر التاريخ الحديث أن الدوحة. لديها علاقة نشطة ليس فقط مع وزارة الخارجية في طهران”.

واستدرك التقرير: “لكن أيضًا مع ما يسمى بـ”الدولة العميقة” الإيرانية، أيّ الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد دولة داخل دولة في إيران”.

وأضافت الكاتبة: “يسيطر الحرس الثوري على أجندة طهران الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وهما مجالان. تحرص إدارة بايدن على إدراجهما في المحادثات المستقبلية مع الإيرانيين”.

وأكملت: “تجلى مثال حديث على وصول الدوحة إلى الدولة العميقة لإيران في عام 2015 عندما تم اختطاف. مجموعة من 26 قطريًا في العراق من قبل رجال الميليشيات الموالية لإيران”.

واستكملت: “تطلب الأمر من قطر مفاوضات استمرت 16 شهرا قبل الإفراج عن القطريين، وشارك في المفاوضات . الحرس الثوري الإيراني وشخصيات مثل “قاسم سليماني”. قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، الذي اغتيل لاحقًا على يد الولايات المتحدة في العراق”.

وتابعت: “في النهاية، اضطر القطريون إلى دفع مئات الملايين من الدولارات كفدية للخاطفين وطُلب منهم الضغط. على مجموعات المعارضة السنية المدعومة من قطر في سوريا. والتي كانت في ذلك الوقت تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد المدعوم من إيران”.

أظهرت العلاقة المنافسة القطرية الإيرانية وأيضًا القدرة على إبرام الصفقات عند الضرورة، وفق التقرير الأمريكي.

وتابع: “لم يفت بالتأكيد على فريق بايدن هذا السجل القطري في إبرام الصفقات مع الدولة الإيرانية، بما في ذلك دولتها العميقة”.

وأكمل: “في الواقع، قد يكون هذا هو السبب وراء ذكر الدوحة كوسيط في مواجهة إيران والولايات المتحدة”.

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