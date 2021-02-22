رونالدينيو ووالدته والاحتفال بالكرة الذهبية في عام 2006م
رونالدينيو ووالدته والاحتفال بالكرة الذهبية في عام 2006م
Imageرياضة

ماذا غرد نجوم عالم كرة القدم بعد وفاة والدة الأسطورة البرازيلي “رونالدينيو” ؟!

كتب وطن
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غرد نجوم عالم كرة قدم عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد وفاة والدة الشهير “رونالدينيو” على عمر يناهز 71 عاماً. الذي اعتزل مسيرته الكروية في عالم 2018م. في مفاجأة إلى كل جماهيره وعشاقه في كافة دول العالم.

وقد عبر نجوم البارزين في عالم كرة القدم. عن حزنهم الشديد، بعد سماع خبر وفاة والدة اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” عبر حساباتهم الشخصية. والتي قد توفيت مساء يوم الأحد الماضي. متأثرة بمضاعفات وباء ، التي أصيبت به نهاية العام الماضي. قبل الإعلان عن وفاتها الأسبوع الجاري.

الأرجنتيني ليونيل

كما وكتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33عاماً. الزميل السابق للبرازيلي “رونالدينيو” في صفوف فريق الإسباني. في تغريده له على حسابه في تعزية صديقه ومعلمه. قائلاً: ” روني (رونالدينيو)، ليس لديّ الكثير من الكلمات. أنا لا أصدق ذلك. لكني أرسل لك ولعائلتك التعازي، أنا أسف ..!! لترقد والدتك في سلام”.

لاعب السامبا

وغرد نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب السابق في صفوف فريق برشلونة الإسباني ” نيمار جونيور” 29 عاماً، عبر حسابه على منصة ” الانستغرام” عبر قصصي. بتناول صورة والدة مواطنه الأسطورة ” رونالدينيو”، معقباً عليها. بقوله: ” كن قوياً يا روني. أنا أسف جداً لهذا الخبر الحزين”.

لاعب الريال فينيسيوس

كما وشارك اللاعب المهاري في فريق ريال مدريد المصاب في الفترة الحالية ” ” 20 عاماً. بصورة عبر حسابه على منصة الانستغرام، تجمعه مع البرازيلي “رونالدينيو”. يدعم فيها اللاعب ويقدم التعازي له بعد وفاة والدته.

نادي برشلونة الإسباني

وغرد الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني. عبر منصة “توتير”. كما شارك فيها صورة للاعب البرازيلي الأسطوري ” رونالدينيو ” الذي صنع الإنجازات الفردية له وللفريق بداخله. برفقة والدته المتوفية، مقدماً التعازي والمواساة له.

باريس سان جيرمان

كما وغرد نادي باريس سان جيرمان الذي لعب فيه البرازيلي ” رونالدينيو” خلال مسيرته الكروية قبل اعتزال عالم كرة القدم. من خلال منشور يقدم فيه التعازي والدعم للاعب. مع مشاركة صورة له وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان ويقدم التحية إلى جمهور وعشاق النادي. في أحد المباريات التي شارك فيها مع الفريق الفرنسي.

تغريده رونالدينيو

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وقد كتب الأسطورة البرازيلية ” رونالدينيو”. منشوراً في حسابه الشخصي على منصة ” توتير”. في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الثاني مع نهاية عام 2020م. يؤكد فيه إصابة والدته بوباء فيروس كورونا. وأنها ترقد في العناية المركزة داخل المشفى. مطالباً من عشاقه ومتابعيه الدعاء والشفاء لها من هذا المرض.

كما وتفاعل جماهيره وعشاقه. باللايكات الحزينة في وقتها. مع اللاعب البرازيلي. متمنيين لوالدته بالشفاء والتعافي من وباء فيروس كورونا. من خلال التعليق على منشوره الذي تجاوز 34 ألف تعليق عليه.

فيما لم ينشر اللاعب البرازيلي خبر وفاة والدته. رغم نشر ذلك وكما تداول ذلك عبر وسائل الإعلام والصحف البرازيلية. يوم الأحد الماضي. بتأكيد وفاة والدة ” رونالدينيو” على عمر يناهز 71 عاماً. متأثر بإصابتها بوباء فيروس كورونا.

قرار الاعتزال

كما وتفاجئ جماهير وعشاق اللاعب البرازيلي “رونالدينيو”.  خبر إعلانه التوقف عن مواصلة مسيرته الاحترافية في سن السابعة والثلاثين أنذاك في عام 2018م، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والألقاب للنوادي التي لعب فيها من أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة والميلان الايطالي وغيرها من النوادي.

وقد شهد اللاعب مع تقدمه في السن وعدم التزامه بالمستوى المطلوب له. ليقرر الإعتزال لعالم كرة القدم. على عكس من النجمين كريستيانو رونالدو والسلطان السويدي ” إبرا هيمو فيتش” اللذان يقدمان الأداء الجيد لهما.

رغم التقدم في العمر لكلا اللاعبين. وكذلك الحارس الإيطالي بوفون الذي يبلغ من العمر 43عاماً. حارس فريق يوفنتوس الإيطالي.

بوفون ورونالدو

كما لم يقرر الاعتزال. رغم الألام التي يعانيها اللاعب في ظهره. لكنه ما زال يتألق في عالم كرة القدم إلى يومنا هذا. مع خبرته الطويلة. وكذلك قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس منقذ الفريق الملكي. الذي يعاني من الإصابة في الوقت الحالي. كما وغيبته عن الملاعب في منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقد قال شقيق النجم البرازيلي ووكيل أعماله روبرتو، في تصريح صحفي نشره في وقتها موقع “أو غلوبو” البرازيلي”. قائلاً: ” لقد قرر التوقف،  كما لا يريد اللعب مجددا على الصعيد الاحترافي”.

أولى النوادي التي ودعته

وكما وكان فريقا برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي أول من ودع النجم البرازيلي، إذ كتب الأول على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “ساحر الكامب نو الضاحك دائماً.

كما وشكراً لكل ما قدمته”، وتبعه “الروسونيري” بتغريدة “اعتزل الشخص الذي أبهر سان سيرو وكل مشجع لكرة القدم”. إلى جانب العديد من النوادي الأوروبية الأخرى.

حصد الألقاب

وكما قد حصد اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” العديد من الألقاب على مدار مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم مع النوادي والفرق التي لعب في صفوف فريقها. وكما منها كوبا أميركا في عام 1999 وكأس العالم في 2002 ودوري أبطال أوروبا 2006 م.

وكما وحصد كوبا ليبرتادوريس 2013 وريكوبا سود أميركانا 2014. بينما حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2005 خلال فترة لعبه مع برشلونة الإسباني.

ليبدأ مسيرته الإحترافية بالإنخفاض شيئاً فشيئاً.  كما يأتي بعدها قرار الإعتزال لكرة القدم. ليتلحق بأساطير الكرة القدم. الراحلين عن الملاعب رونالدو البرازيلي.  كما ومواطنه بيليه. وكذلك الراحل والأسطورة الكروية الأجنتينية ماردونا.

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