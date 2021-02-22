ماذا غرد نجوم عالم كرة القدم بعد وفاة والدة الأسطورة البرازيلي “رونالدينيو” ؟!

غرد نجوم عالم كرة قدم عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد وفاة والدة الأسطورة البرازيلية الشهير “رونالدينيو” على عمر يناهز 71 عاماً. الذي اعتزل مسيرته الكروية في عالم 2018م. في مفاجأة إلى كل جماهيره وعشاقه في كافة دول العالم.

وقد عبر نجوم البارزين في عالم كرة القدم. عن حزنهم الشديد، بعد سماع خبر وفاة والدة اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” عبر حساباتهم الشخصية. والتي قد توفيت مساء يوم الأحد الماضي. متأثرة بمضاعفات وباء فيروس كورونا، التي أصيبت به نهاية العام الماضي. قبل الإعلان عن وفاتها الأسبوع الجاري.

🚨- وفاة والدة رونالدينهو بعد صراع مع فيروس كورونا 😷 أنا فخورة أن أقول إني كنت الحارس الأول الذي سجل رونالدينيو هدفًا في مرماه، عندما كان صغيرًا قضيت ساعات طويلة أمام باب المرآب أحاول صد الكرات —والدة رونالدينهو بعد فوز ابنها بالكرة الذهبية في عام 2005 pic.twitter.com/yU0RSXRv9H — AMSPORT7 | ⚽❤️ (@amsport_7) February 21, 2021

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كما وكتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33عاماً. الزميل السابق للبرازيلي “رونالدينيو” في صفوف فريق برشلونة الإسباني. في تغريده له على حسابه في تعزية صديقه ومعلمه. قائلاً: ” روني (رونالدينيو)، ليس لديّ الكثير من الكلمات. أنا لا أصدق ذلك. لكني أرسل لك ولعائلتك التعازي، أنا أسف ..!! لترقد والدتك في سلام”.

الأسطورة ميسي يعزي رونالدينهو بوفاة والدته : روني ليس لدي كلمات، لا أستطيع أن أصدق ذلك. فقط أرسل لك الكثير من القوة وعناق كبير لك وللعائلة بأكملها. أنا آسف جداً لخسارتك، لترقد بسلام 😔🙏 pic.twitter.com/Yq92fwtpUO — FCB World (@FCBW_A7) February 21, 2021

لاعب السامبا نيمار

وغرد نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب السابق في صفوف فريق برشلونة الإسباني ” نيمار جونيور” 29 عاماً، عبر حسابه على منصة ” الانستغرام” عبر قصصي. بتناول صورة والدة مواطنه الأسطورة ” رونالدينيو”، معقباً عليها. بقوله: ” كن قوياً يا روني. أنا أسف جداً لهذا الخبر الحزين”.

نيمار عبر ستوري IG يعزي رونالدينهو في وفاة والدته : " الكثير من القوة روني .. مشاعري لك 🖤😢🙏 pic.twitter.com/aYQFzPYP5S — نيمار بالعربي | neymararabic (@neymararabe10) February 21, 2021

لاعب الريال فينيسيوس

كما وشارك اللاعب المهاري في فريق ريال مدريد المصاب في الفترة الحالية ” فينيسيوس جونيور” 20 عاماً. بصورة عبر حسابه على منصة الانستغرام، تجمعه مع البرازيلي “رونالدينيو”. يدعم فيها اللاعب ويقدم التعازي له بعد وفاة والدته.

فينيسيوس جونيور عبر ستوري أنستغرام يدعم رونالدينهو لوفاة والدته. pic.twitter.com/g33RUtSXVV — Insider Real (@StuffRMC) February 21, 2021

نادي برشلونة الإسباني

وغرد الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني. عبر منصة “توتير”. كما شارك فيها صورة للاعب البرازيلي الأسطوري ” رونالدينيو ” الذي صنع الإنجازات الفردية له وللفريق بداخله. برفقة والدته المتوفية، مقدماً التعازي والمواساة له.

وفاة والدة الأسطورة البرازيلية رونالدينهو بعد إصابتها بفيروس كورونا.#برشلونة pic.twitter.com/UwtCoN9QjE — ڜــبــڬــۃ بــڔڜــڷــۄنۨــۃ Barcelona (@hkgjDNg8KDWz6re) February 21, 2021

باريس سان جيرمان

كما وغرد نادي باريس سان جيرمان الذي لعب فيه البرازيلي ” رونالدينيو” خلال مسيرته الكروية قبل اعتزال عالم كرة القدم. من خلال منشور يقدم فيه التعازي والدعم للاعب. مع مشاركة صورة له وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان ويقدم التحية إلى جمهور وعشاق النادي. في أحد المباريات التي شارك فيها مع الفريق الفرنسي.

O Paris Saint-Germain envia suas mais profundas condolências a Ronaldinho e seu irmão Roberto, após o falecimento de sua mãe. 🙏 Todo nosso apoio neste triste momento. ❤️💙 @10Ronaldinho pic.twitter.com/GpEJuiPVKM — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) February 21, 2021

تغريده رونالدينيو

وقد كتب الأسطورة البرازيلية ” رونالدينيو”. منشوراً في حسابه الشخصي على منصة ” توتير”. في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الثاني مع نهاية عام 2020م. يؤكد فيه إصابة والدته بوباء فيروس كورونا. وأنها ترقد في العناية المركزة داخل المشفى. مطالباً من عشاقه ومتابعيه الدعاء والشفاء لها من هذا المرض.

كما وتفاعل جماهيره وعشاقه. باللايكات الحزينة في وقتها. مع اللاعب البرازيلي. متمنيين لوالدته بالشفاء والتعافي من وباء فيروس كورونا. من خلال التعليق على منشوره الذي تجاوز 34 ألف تعليق عليه.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

فيما لم ينشر اللاعب البرازيلي خبر وفاة والدته. رغم نشر ذلك وكما تداول ذلك عبر وسائل الإعلام والصحف البرازيلية. يوم الأحد الماضي. بتأكيد وفاة والدة ” رونالدينيو” على عمر يناهز 71 عاماً. متأثر بإصابتها بوباء فيروس كورونا.

قرار الاعتزال

كما وتفاجئ جماهير وعشاق اللاعب البرازيلي “رونالدينيو”. خبر إعلانه التوقف عن مواصلة مسيرته الاحترافية في سن السابعة والثلاثين أنذاك في عام 2018م، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والألقاب للنوادي التي لعب فيها من أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة والميلان الايطالي وغيرها من النوادي.

وقد شهد اللاعب مع تقدمه في السن وعدم التزامه بالمستوى المطلوب له. ليقرر الإعتزال لعالم كرة القدم. على عكس من النجمين كريستيانو رونالدو والسلطان السويدي ” إبرا هيمو فيتش” اللذان يقدمان الأداء الجيد لهما.

رغم التقدم في العمر لكلا اللاعبين. وكذلك الحارس الإيطالي بوفون الذي يبلغ من العمر 43عاماً. حارس فريق يوفنتوس الإيطالي.

بوفون ورونالدو

كما لم يقرر الاعتزال. رغم الألام التي يعانيها اللاعب في ظهره. لكنه ما زال يتألق في عالم كرة القدم إلى يومنا هذا. مع خبرته الطويلة. وكذلك قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس منقذ الفريق الملكي. الذي يعاني من الإصابة في الوقت الحالي. كما وغيبته عن الملاعب في منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقد قال شقيق النجم البرازيلي ووكيل أعماله روبرتو، في تصريح صحفي نشره في وقتها موقع “أو غلوبو” البرازيلي”. قائلاً: ” لقد قرر التوقف، كما لا يريد اللعب مجددا على الصعيد الاحترافي”.

أولى النوادي التي ودعته

وكما وكان فريقا برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي أول من ودع النجم البرازيلي، إذ كتب الأول على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “ساحر الكامب نو الضاحك دائماً.

كما وشكراً لكل ما قدمته”، وتبعه “الروسونيري” بتغريدة “اعتزل الشخص الذي أبهر سان سيرو وكل مشجع لكرة القدم”. إلى جانب العديد من النوادي الأوروبية الأخرى.

Eu era um garoto com um grande sonho – assim como você! Você consegue! Inscreva-se agora no @Football_FMS >> https://t.co/AXJIZJkBG9 pic.twitter.com/diq1XcJ0xx — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) January 26, 2021

حصد الألقاب

وكما قد حصد اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” العديد من الألقاب على مدار مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم مع النوادي والفرق التي لعب في صفوف فريقها. وكما منها كوبا أميركا في عام 1999 وكأس العالم في 2002 ودوري أبطال أوروبا 2006 م.

– وفاة والدة الاسطوري رونالدينهو بسبب مضاعفات COVID 19 ، الجميع يتذكر احتفاله بالكرة الذهبية 2006 مع والدته وسط الكامب نو ، كانت لحظات مؤثرة بالنسبة له بروفايل @10Ronaldinho pic.twitter.com/bnTA02iN5P — EL PRESIDENT (@EL_President_) February 21, 2021

وكما وحصد كوبا ليبرتادوريس 2013 وريكوبا سود أميركانا 2014. بينما حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2005 خلال فترة لعبه مع برشلونة الإسباني.

ليبدأ مسيرته الإحترافية بالإنخفاض شيئاً فشيئاً. كما يأتي بعدها قرار الإعتزال لكرة القدم. ليتلحق بأساطير الكرة القدم. الراحلين عن الملاعب رونالدو البرازيلي. كما ومواطنه بيليه. وكذلك الراحل والأسطورة الكروية الأجنتينية ماردونا.

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