صاروخ ماديرا “رونالدو” يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع يوفنتوس بعد الفوز على كروتوني

واصل النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. في تحطيم الأرقام القياسية مع حامل اللقب السابق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، بعد إحراز اللاعب هدفين في شباك منافسه وعلى ميدانه كروتوني الإيطالي.

كما ونجح الدون رونالدو من هز شباك جميع فرق الدوري الإيطالي التي واجها اللاعب خلا الموسم الجاري 18/18، ليقترب بذلك من زميله السلطان السويدي ” زلاتان إبراهيوفيتش” الذي فعل ذلك. مع فريق الميلان الإيطالي.

اهداف لقاء || يوفنتوس 3-0 كروتوني || pic.twitter.com/M9rBXDbkKv — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 22, 2021

وبعد الهدفين الذي أحرزهما اللاعب البرتغالي رونالدو، فقد أصبح في صدارة ترتيب هدافي الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي خلال منافسات الدوري الجاري برصيد 18هدفاً.

بفارق هدف وحيد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو. مهاجم فريق الانتر ميلان. كما واستطاع رونالدو من تسجيل 25 هدفاً في ال 14 موسم بشكل متتالي.

هدفي رونالدو

كما وسجل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي اللقاء برأسية محكمة ومن نفس المكان، جاء في الدقيقتين ال 38 وال 45. والتي عانقت شباك الفريق المستضيف ” كروتوني”، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب “إليانز ستاديوم”. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق اليوفي بهدفين نظيفين دون رد.

الهدف القاتل

وأحرز لاعب الوسط الأمريكي “وستون مكيني” 22 عاماً، المعار من فريق شالكه الألماني. هدف حسم المباراة مع مجريات أحداث الشوط الثاني في الدقيقة ال 66. بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، جاءت على يسار حارس مرمى فريق كروتوني.

الضحية رقم 78

كما وأصبح فريق كروتوني الإيطالي رقم 78. الذي سجل في شباكها المهاجم البرتغالي رونالدو، في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

إلى جانب تسجيله كل فريق إيطالي واجهه. حتى الآن، في منافسات الموسم الجاري بالدوري ” الكالتشيو” الإيطالي.

📊| كروتوني هو الفريق رقم 78 الذي يهز شباكه رونالدو في الخمس الدوريات الكبرى ، فقط ابراهيموفيتش سجل على اندية أكثر منذ العام 2000 .. و بتسجيله ضد كروتوني اصبح رونالدو مسجل ضد جميع فرق الدوري الايطالي المتواجدة هذا الموسم (18/18) pic.twitter.com/kDzeTLSLNx — Curva Juventus (@CurvaJ) February 22, 2021

السويدي إبراهيوفيتش

كما ونشرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصاءات يوم أمس الإثنين، بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم فريق الميلان الإيطالي. الذي يتفوق على رونالدو في هذا الأمر من خلال التسجيل في 79 ضحية. مختلف منذ عام 2000م.

فيما وصل رونالدو إلى رقم 133 هدف سجلها اللاعب من الكرات الرأسية. خلال مسيرته الكروية. مع صفوف النوادي والفرق التي لعب في صفوفها اللاعب.

العطاء والأداء

وقد عاصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً المهاجم في فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، جيلين مختلفين من اللاعبين، لكن هذه الأسطورة الكروية ما يزال يحافظ على تقديم العطاء والأداء، فقد واجه اللاعب المهاري المعتزل الإسباني “كارليس بويول” 42 عاماً قائد فريق برشلونة السابق.

ولعب كذلك بجوار اللاعب الإنجليزي بول سكولز 46 عاماً والويلزي “راين غيغز” 47 عاماً عندما كان في صفوف فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” الإنجليزي.

كما واجه الديك الفرنسي “كيليان مبابي” 21 عاماً في دوري أبطال أوروبا المهاجم المهاري في فريق باريس سان جيرمان الذي يعتبر الأسطورة البرتغالية رونالدو مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 18 هدفاً، متساوياً بذلك مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” بنفس عدد الأهداف خلال الموسم الجاري.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

🎙️| بيرلو:

انتصار مهم بالنظر إلى الغيابات الكثيرة. ربما كانت البداية مع إغلاق كروتوني قد جعلتك متوترة قليلاً.

"بدأنا متوترين بعض الشيء ، ربما كانت الهزيمتان الأخيرتان قد أصابتنا ببعض التوتر وعدم الوضوح خاصة في التعامل مع الكرة. ثم بالتأكيد ساعدنا الهدفان .. pic.twitter.com/7qt3IUcAKJ — Curva Juventus (@CurvaJ) February 22, 2021

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

بينما يأتي في المركز الخامس. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 13 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان بعد تحقيق الفوز على جاره الميلان اليوم في مباراة قمة الأسبوع ال24 من منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل الصدارة برصيد 53 نقطة.

كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 49 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” برصيد 45 نقطة. وكما سيلعب مباراته النارية مع فريق أتالانتا في نهائي منافسات كأس إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري. ليحتل المركز الرابع. بفارق وحيدة عن منافسه روما. ليحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

مع صعود فريق أتالانتا المجتهد على نفسه هذا الموسم. في المركز الخامس برصيد 43. بفارق نقطة واحدة عن فريق روما الإيطالي.

تراجع نابولي

كما جاء في سادس ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق لاتسيو برصيد 43 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق أتالانتا الإيطالي في الدوري. وفي المركز السابع جاء فريق نابولي برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. بينما جاء في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 34 نقطة. وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابق.

كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 30 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز.

فريق كروتوني الإيطالي

وعقب هذه الخسارة. أصبح فريق كروتوني في أدنى ترتيب قائمة الترتيب للدوري الإيطالي للدرجة الممتازة. والمهدد من الخروج من قائمة منافسات الترتيب بعد الأداء السيئ. الذي يقدمه خلال الموسم الجاري. برصيد 12 نقطة.

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