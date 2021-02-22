شمس الكويتية تُحقّر “العرب” وتثير جدلاً بما قالته عنهم في تصريحٍ غريب!

في تصريح جديد مثير للجدل، هاجمت الفنانة شمس الكويتية المجتمعات العربية، زاعمة “أنهم لا يقدمون شيئاً للعالم”. ما فجر موجة غضب ضدها من النشطاء.

وقالت شمس في تصريحها الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بموجة انتقادات لاذعة لها من قبل المغردين، بأن “الشعب العربي فارغ ولا يضيف شيء لكوكب الأرض”.

وتابعت شمس في حديثها حول الموضوع: ” أنا أمشي في أوروبا وأمريكا ما أشوف أحد ماسك جواله”.

ردود

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تصريحات الفنانة الكويتية المثيرة للجدل.

وأطلق المغردون ردود أفعال غاضبة ومنها ساخرة ضدها. منتقدين ما وصفوه بتحقير الفنانة الكويتية الدائم للمجتمعات العربية التي تنحدر هي شخصياً منها.

وقال أحد المغردين معلقاً بسخرية حول تصريح شمس: ” بعد مشاهدة هذه التغريدة تمنيت لو كنت قُندسً. في احد انهار الميسيسيبي اقضي حياتي بين البر والبحر متغذياً على سمك الشبوط والسلمون همي الوحيد قطع أغصان الشجر بأسناني القوية لبناء منزل احتضن فيه زوجتي القندوسة لبى قلبه”.

بعد مشاهدة هذه التغريدة تمنيت لو كنت قُندسً في احد انهار الميسيسيبي اقضي حياتي بين البر والبحر متغذياً على سمك الشبوط والسلمون همي الوحيد قطع اغصان الشجر باسناني القوية لبناء منزل احتضن فيه زوجتي القندوسة لبى قلبها — AweeS (@03Wedha) February 22, 2021

فيما ذهبت مغردة أخرى للنيل من شمس وتوبيخها بعد هذا التصريح.

وعلقت عليه قائلة: “شفناك أضفتي شي للعالم بأغانيك الهابطة اشطح ومن على شاكلتها، للأسف أن اللي مثلك يعتبر مشهور عندنا هذا أتفه شي حصل”.

شفناك اضفتي شي للعالم بااغانيك الهابطه اشطح ومن على شاكليتها للاسف ان اللي مثلك يعتبر مشهور عندنا هذا اتفهه شي حصل — خديجة-كود نايس ون AM8 (@shfc_kz) February 22, 2021

وكتب ناشط آخر ما نصه: “جوالي اللي ماسكته بيدي أضاف لي شخصيا وانتبهت لأمر الحمد لله دائمًا. و أنا اقرأ كلام شمس، الحمد لله، لأن الدونية والإستنقاص مرض وابتلاء وشمس فارغة غاربة و أوروبا و أمريكا دائما غائمة”.

جوالي الي ماسكته بيدي أضاف لي شخصيا وانتبهت لأمر الحمدلله دائمًا وانا اقرأ كلام شمس ؛ الحمدلله لأن الدونية والإستنقاص مرض وابتلاء وشمس فارغة غاربه واوروبا وامريكا دائما غائمة — السلوى عناد ابن غنيم الجهني 🇸🇦 (@sllwa_e) February 22, 2021

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني المنصرم، وصفت الفنانة الكويتية شمس مجتمعها الذي تعيش فيه “الكويت”، أنه مجتمع ذكوري، وأن ليس كل ذكر رجل. على حد قولها.

وقالت الفنانة الكويتية خلال مقابلة تلفزيونية لها لقت رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها (وطن): “المجتمع العربي كله ذكوري، مو رجولي، الرجولة قليلة، والرجولة مو بس للرجل، بل للمرأة أيضاً، الرجولة هي الارتجالية بالمواقف المهمة العميقة”.

وتابعت الفنانة الكويتية في حديثها: “في لها مواصفات كثيرة، واقتبست “يأتونك رجالاً من كل فجّ عميق”، فليس معناها بس مقصود فيها الرجال الذكور”.

كما زادت شمس في حديثها: “في يجيك رجال، وفي يجيك ذكر بس بالبطاقة. واللي مرّ علي يوم رجل ويوم ذكر، وأنا أعتبر نفسي يوم أنثى ويوم مرأة، يوم غبية وتافهة ويوم لأ مرأة راجحة عقل وسند وشديدة. وأرجل من مليون رجل، ويوم سخيفة، مثل الحين، عشان شاعرة أني مو أنا”.

شمس تحصد جوائز “شيزوفيرينيا”

ويشار إلى أنه قبل أيام ترشحت الفنانة شمس الكويتية لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى، بسبب أجدد أغنياتها المصورة “شيزوفرينيا”.

واستغرق العمل على كليب “شيزوفرينيا” بحسب مواقع فنية حوالي 6 أشهر، بين وضع فكرة العمل وتصور شمس للكليب نفسه.

وتم إنتاجه بميزانية كبيرة واستعانت بالمخرج دان حداد الذي أخرج إعلانات أشهر الماركات العالمية مثل “ديور” و”شانيل”.

وعبرت شمس عن سعادتها بهذه التكريمات.

وقالت: “أشكر كل شخص اشترك في صناعة هذا الإنجاز، وسعيدة بالتتويج المستحق للكليب وفوزه بثماني جوائز عالمية”.

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