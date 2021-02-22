في ليلة مفاجئة لعشاق وجماهير باريس سان جيرمان الفرنسي “البي أس جي”. تلقى الفريق الموجعة له في الدوري الفرنسي، أمام فريق موناكو. بهدفين نظيفين في الأسبوع ال26 من منافسات الدوري الممتاز.

على الرغم من الأداء الذي أصاب الجميع بالدهشة والرائع له في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، أمام فريق برشلونة الإسباني. وتألق ملفت لنجم الفريق مبابي.

في ظل غياب النجمين البرزيلي نيمار وزميله الأرجنتيني دي ماريا. ونجاح الفريق من تسجيل أربعة أهداف مقابل هدف وحيد. قبل مباراة العودة على أرضه الأسبوع القادم.

هدفي موناكو

ونجح اللاعب الفرنسي سفيان ديوب 20 عاماً. من تسجيل هدف التقدم مبكراً. جاء ذلك في الدقيقة السادسة من انطلاق المباراة في قمة الجولة النارية التي جمعت كلا الفريقين. على يسار شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان “كيلور نافاس”.

وحاول فريق ” البي أس جي” الفرنسي من العودة إلى المباراة من جديد. من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك الخصم موناكو. الذي قدم أداءً رائعاً في المباراة أمام حامل اللقب السابق باريس سان جيرمان. الذي لم ينجح طيلة المباراة رغم المحاولات، من تسجيل أي أهداف. بسبب اصطدامه بدفاع قوي، كان صامد أمام هجماته طوال زمن المباراة.

كما وجاء هدف قتل المباراة في الدقيقة ال 51. من مجريات أحداث الشوط الثاني، بواسطة اللاعب ” جريزمو مورفيان” بتسديدة رائعة سكنت في شباك المستضيف باريس سان جيرمان.

غياب البرازيلي نيمار

وكما أعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، والذي غاب عن ذهاب فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا. مع الاحتمال العودة في مباراة الإياب على أرضه.

الغياب عن مباريات هامة

وسيغيب النجم البرازيلي بسبب الإصابة عن مباراة الكلاسيكو الفرنسي لفريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز.

تشكيل مباراة #باريس_موناكو بالجولة 26 بعد قليل! 📋👇 شاركونا توقعاتكم لنتيجة المباراة! 👀 pic.twitter.com/SPmf0Qic14 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) February 21, 2021

مع الاحتمال الضيف بعودته إلى صفوف فريقه ” البي أس جي” الفرنسي في مباراة العودة ” الإياب” التي من الممكن المشاركة فيها لاعب البرازيلي بعد تعافيه من الإصابة العضلية، المقرر عقدها على ميدانه ” بارك دي برنس” في العاشر من شهر آذار/ مارس القادم.

ضربة الجزاء لميسي

وكما افتتح اللقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً. في مباراة الذهاب على أرضه. هدف التقدم بعد حصول الفريق على ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة ال 27 من زمن المباراة. ليسجلها اللاعب بطريقة رائعة داخل شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس.

هاتريك الفرنسي مبابي

وسجل اللاعب الفرنسي مبابي الذي حصل على جائزة نجم المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف على ميدانه ” حديقة الأمراء”. وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال32 بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب على يسار مرمى فريق برشلونة الإسباني.

وجاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي في الدقيقة ال65 بتسديدة قوية جاء على يمين حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني. كما وسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة سجلها اللاعب في الدقيقة ال85 جاءت على يمن حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

كما وسجل الهدف الثالث في المباراة المهاجم الإيطالي “مويس كين” 20 عاماً في الدقيقة ال70 بعد تمرير رائعة من مسجل الهاتريك الذي قدم أداءً جديداً. في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار عن المباراة بسبب الإصابة. ليسجلها اللاعب برأسه على زاوية صعبة داخل شباك فريق الضيف برشلونة.

مبابي ونيمار

وبين نجم السامبا البرازيلية نيمار، أنه يريد من الديك الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع الفريق أيضاً، خصوصاً بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي مبابي بفريق نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً واحتمال نقله محتمل، وهذا يحتاج وقت للتفكير بهذا الأمر.

وقد انتقل النجم البرازيلي نيمار بصفقة تعد الأغلى في العالم من فريقه السابق برشلونة الإسباني، من أجل اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، وقد بلغت قيمتها 222 مليون يورو في عام 2017م.

الفتى الذهبي

وأشار اللاعب البرازيلي نيمار عن زميله في الفريق الفرنسي مبابي، قائلاً: ” لدينا علاقة كالأخوة أنا ومبابي 22 عاماً، أنا الأكبر سناً، ونحن أن نلعب معاً كثيراً، مردفاً أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه، وقد أسميته الفتى الذهبي، لأنه ذهبي حقاً ولديه قلب كبير حتى في خارج الملعب هو رائع”.

وقد أحرز اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في كافة المسابقات 16 هدفاً، بينما سجل زميله البرازيلي نيمار رغم غيابه عن الفريق بسبب الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب والمشاركة نحو 13 هدفاً هذا الموسم مع فريق البي أس جي الفرنسي.

ويحتل صدارة الدوري فريق ليل بعد خسارة فريق باريس سان جيرمان في مباراته الأخيرة أمام لوريان برصيد 58 نقطة، ويأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق أولمبيك ليون برصيد55 نقطة.

بينما يحتل المركز الثالث فريق باريس سان جيرمان الذي فقد صدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة من فريق ليون وأربع نقاط عن المتصدر فريق ليل الفرنسي.

أما في المركز الرابع يحتل فريق موناكو الفرنسي برصيد 52 نقطة، وفي المركز الخامس فريق لنس برصيد 40 نقطة.

نهاية المباراة 😔 موعدنا القادم: السبت ضد ديجون 🗓#PSGASM pic.twitter.com/P0yMZ9uGPC — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 21, 2021

وفي المركزين السادس والسابع والثامن والتاسع بنفس عدد النقاط يحتل كلاً من: فريق ميتز ورين ومارسيليا ومونبلييه برصيد 38 نقطة في ترتيب الدوري. كما جاء في المركز العاشر من الترتيب في قائمة الدوري الفرنسي فريق أنجيه برصيد 35 نقطة.

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