بادرت الفنانة اللبنانية منار حمزة إلى إنهاء الخلاف القائم بينها وبين الفنان الشعبي المصري، عصام نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم. بعد أزمة الميراث التي فجرتها ودخلت في مشاحنات معه بسببها.

زفاف حفيدة شعبان عبدالرحيم

وفاجأت منار اللبنانية أبناء شعبان عبدالرحيم والحضور بتواجدها في حفل زفاف ابنته، برفقة رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب.

وفور وصول منار اللبنانية إلى قاعة الأفراح المقام بها حفل زفاف إبنة عصام شعبان عبدالرحيم، قابلها بترحاب شديد. قائلًا: “بعد كل ما فعلتيه، لا أستطيع أن أقول لك عودي، أنتي في بلدنا ولذلك تكرمي وتفضلي”.

وبادرت منار بأخذ عصام شعبان عبدالرحيم بالأحضان والقبلات ردًا منها على كلامه، ليكون ما حدث بمثابة إعلان انتهاء الخلاف بينهما. وعودة المياه إلى مجاريها.

أحضان وقبلات ووصلة رقص

وقالت منار لعصام إنها لا يمكن أن تنسى فضل والده الفنان الراحل الفنان الكبير شعبان عبدالرحيم عليها.

وأدت منار وصلة رقص مع عصام وابنته، على أنغام المطرب حمو بيكا الذي كان يحيي الزفاف، في أجواء من السعادة والفرح.

وقالت منار في تصريحات صحفية أثناء تواجدها في حفل الزفاف: “الأزمة انتهت تماما ولا يجب أن أقاضي أبناء شعبان عبدالرحيم. من أجل الميراث؛ لأن والدهم صاحب فضل علي، وفى النهاية هم إخوتي ومن الصعب أن أقف أمامهم”.

وأضافت منار: “حين علمت بزفاف ابنة عصام، كنت حريصة على الحضور من أجل مشاركتهم الفرحة وإنهاء الخلاف بصورة ودية. وقد ساعدني في ذلك رجل الأعمال هاني أبو الذهب، والذي تربطه علاقة طيبة بأبناء شعبان عبد الرحيم”.

نحب الناس مثل والدي

من جانبه، أكد عصام أنه لا يريد الدخول فى صراعات مع أحد، ودائما ما يسعي لمصالحة الجميع مثل والده، مضيفاً: “أنا أسير بنفس. طبع والدي رحمه الله، نحب كل الناس، ولا نكره أحد، ولكن للأسف هي طالبت بالميراث ولا حق لها به، وفي نفس الوقت الأزمة انتهت بقدومها لزفاف ابنتي”.

خلصنا الورث كله

وفي سياق متصل، كان عصام شعبان عبد الرحيم، قد فجَّر مفاجأة بإعلانه طرح أغنية جديدة بعنوان “خلصنا الورث كله”، للرد على منار اللبنانية.

والأغنية من تأليف خالد سعيد، توزيع طه الحكيم، لحن الراحل شعبان عبد الرحيم، مهندس صوت حسام جودة.

وتقول كلمات الأغنية: “شايفين منار يا عالم بعد ما فاتت سنة، قامت من النوم وعايزة تقاسمنا في ورثنا، منار اللبنانية قال عايزة حقها. هو إنتي أختنا يعني بأمارة إيه دليني، ولا اتجوزتي أبويا وأنا ناسي فكريني”.

وجاء في الأغنية أيضاً: “ورينا إثباتاتك وتبقي 100 100، يا منار تبقي إنتي شاطرة وكلك مجدعة، وريني أي دليل لو ورقة مقطعة. لو واحدة يعني اتصورت مع أبويا وقالت عايزة ورثي ده يبقى جنان يا أخويا، عايزة ورثك حقيقي ده بجد ولا هزار، ده أبويا ما اتجوزش غير أمي يا منار”.

وتتابع الأغنية: “خلصنا الورث كله وخلصت الفلوس وفي رمضان اللي جاي أنا هبعتلك فانوس، يا منار كان بنا عشرة لو فاكرة من زمان. اكدبي على الناس براحتك، بس انسي ولاد شعبان بس خلاص”.

بلاغ ضد منار حمزة

وسبق أن قرر عصام شعبان عبدالرحيم، أن يُصعد الأمور مع منار حمزة، التي ادعت انها كانت زوجة لوالده، بسبب ما نشرته عبر صفحتها.

وقال عبدالرحيم حينها في تصريحات لتلفزيون “اليوم السابع”، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منار حمزة.

واتهم عبدالرحيم الفنانة اللبنانية بأنها تستغل اسم والده للبحث عن الشهرة.

وأكد عبدالرحيم أن منار حمزة لا تملك أي شيء في ميراث والده، ولا تسعى لأي شيء سوى الشهرة من خلف هذا الأمر.

كانت تطارد والدي

وكشف نجل شعبان عبدالرحيم أن منار حمزة كانت تطارد والده ليقوم بتصوير كليب معها، وأن الصور التي التقطتها معه كانت أثناء تصويرها كليبا معه.

وأشار عبدالرحيم إلى أن منار حمزة كانت تزورهم في المنزل بشكل طبيعي خلال تلك الفترة ولم يكن يتوقع أن تصدر . منها مثل تلك الأفعال.

صديق شعبان المقرب يكشف الحقيقة

وفي ذات السياق، كشف إسلام خليل صديق شعبان عبد الرحيم المقرب، تفاصيل جديدة عن حقيقة زواج الراحل بمنار حمزة.

كما قال إسلام خليل خلال حواره ببرنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة “النهار”. إنه كتب معظم أغاني شعبان عبد الرحيم.

وأضاف: “شعبان عبدالرحيم لم يكن مجرد مطرب، بل أخ وصديق وعشرة عمري، وأنا أخ لأولاده وتربيت وسطهم. وكنت معظم الوقت. معه في المسرح والاستديوهات والسفر، وأغلب حياته”.

وتابع إسلام: “حكايات عم شعبان معي، وأحتفظ بذكريات جميلة وخاصة بيننا، وأسراره كانت معي”.

مهووسة شهرة

وحول منار حمزة قال: “أنا أعرف هذه الفتاة اللبنانية، هي مهووسة شهرة، ولا يوجد معها عقد زواج أو إيجار. وكنت أحضر لقاءاتهما دائماً، لم يتزوجها أبدا”.

وأضاف: “عم شعبان كان يحب زوجته، لكن الفنانة اللبنانية كانت تريد أن تغني وتصبح مشهورة فقط، ولم أرها منذ سنوات كثيرة. ولكنها كانت تحدثني هاتفياً”.

وكانت المطربة اللبنانية منار حمزة قد ظهرت في فيديو ادّعت من خلاله أنها زوجة للفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم. ما تسبب بجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“مش هاخد حاجة غصب عنكم”

وخلال بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك طالبت منار حمزة بحقها في ميراث شعبان عبد الرحيم.

كما قالت منار حمزة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي. و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

وأشارت منار حمزة في تصريحات أخرى لنفس الموقع إلى أنها تمتلك مستندات رسمية بحصولها على الفيلا الخاصة بشعبان.

كما قالت إن الفنان الراحل كتب لها عقد امتلاك، بجانب جزء بسيط من ممتلكاته الخاصة، وأبلغ بذلك محاميه.

وأكدت منار حمزة أنها لم تكن تعلم بشيء عن الفيلا وهذه الممتلكات، حتى الشهر الماضي، وذلك لتواجدها. في أمريكا خلال العام المنصرم.

ولفتت منار إلى أن المحامي أرسل إليها كافة المستندات التي تثبت حقوقها في تركته.

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