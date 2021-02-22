القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في أبطال أفريقيا

سيخوض حامل اللقب الأفريقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره البطل التنزاني سيمبا. مواجهة من العيار الثقيل والناري، في الجولة الثانية من دوري المجموعات. ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

بعد صعود الفريق الأهلي في افتتاح الجولة بثلاثية نظيفة أمام منافسه المريخ السوداني. ليتصدر ترتيب المجموعة من المسابقة الأفريقية.

كما ونجح فريق الأهلي المصري في تحقيق الفوز الأول في أولى مواجهاته أمام بطل الدوري السوداني المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م. منتصف الأسبوع الماضي.

خالي من الأهداف

كما وخيم التعادل السلبي بين كلا البطلين بين السيطرة والضغط الكبير الذي شهده الشوط الأول على دفاع فريق الضيف المريخ السوداني، وسط صموده حتى نهاية أخر دقيقة الشوط الأول بين كلا المنافسين.

وحاول فريق الأهلي المصري تسديد عدد من الفرص باتجاه مرمى فريق الضيف المريخ السوداني دون جدوى في ذلك، مع براعة الحارس المصري الشناوي في التصدي في أكثر من فرصة لفريق المريخ. لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الأهلي يقلب الموازين

وشهد مجريات أحداث الشوط الثاني السيطرة الكاملة لأصحاب الأرض الأهلي المصري الذي نجح في إحراز أولى أهدافه عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة 24 عاماً في الدقيقة ال 57 من المباراة.

كما وجاء الهدف الثاني بواسطة محمود عبد المنعم الشهير ب ” محمود كهربا” 26 عاماً في الدقيقة ال 63 بتسديدة قوية في شباك الضيف المريخ السوداني.

فريقنا يواصل العمل بتنزانيا استعدادا لسيمبا بدوري الأبطال 📸🦅📸#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0XmIdWdlJr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 21, 2021

وسدد الهدف القاتل وصدارة المجموعة لصالح فريق الأهلي المصري في الدقيقة ال 71 عن طريق المهاجم الزامبي “والتر بواليا” 25 عاماً عبر تمريرة رائعة ليسجلها في شباك حارس مرمى المريخ السوادني.

موعد مباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين كلا الفريقين. والتي ستقام على المعلب التنزاني ” بنجامين مكابا الوطني”، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر واليمن والبحرين. والكويت. والخامسة بتوقيت دولة الامارات.

كما وستكون عند الساعة الثالثة مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وليبيا. وكذلك دولة السودان.

إليكم جدول مباريات الجولة الثانية لـ #TotalCAFCL 📋 مستعدون؟ 🤩 pic.twitter.com/US5wbBpZ5H — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 22, 2021

وستنقل وقائع المباراة القمة بين المنافسين القويين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات ومنافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما ستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 7″. بترد عبر القمر الصناعي النايل سات أفقي 12467. ومعدل الترميز27500. ومعدل تصحيح 5/6.

وعلى القمر الصناعي سهيل سات. بتردد عمودي 11585. ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

كما ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين فريق الأهلي المصر ونظيره التنزاني المستضيف سيمبا. المعلق المصري أحمد الطيب. العامل في قنوات شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الدوري التنزاني سيمبا بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

إليكم قائمة فريقنا المتوجهة لتنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا🇹🇿✈️#افريقيا_يا_أهلي#CHAM9IONS pic.twitter.com/ljvlik0oXp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 19, 2021

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق المصري البورسعيدي في ثاني ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة. كما يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة مع تأجيل مبارياته بسبب منافساته الخارجية. في دوري أبطال أفريقا وكذلك كأس العالم للأندية.

الأهلي على أرضه في دوري أبطال إفريقيا: آخر 14 مباراة = 14 فوز. 🙌 23 مباراة متتالية دون خسارة لبطل إفريقيا على أرضه! 4 أعوام ذهبية للمارد الأحمر في وطنهم. 🔴🦅#TotalCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/qqqNcQ4VDM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 16, 2021

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع فريق الجونة المصري الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

تراجع بيراميدز وإنبي

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط.

وكذلك فريق إنبي وسموحة في المركزين الثامن والتاسع بنفس النقاط برصيد 18 نقطة. كما جاء في المركز العاشر أسوان الصاعد في التريب برصيد 17 نقطة.

ترتيب فريق سيمبا بالدوري

ويحتل الفريق المنافس لبطل القارة السمراء الأهلي المصري “القرن”. في ثاني ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر، فريق يانغ أفريكانز الذي يتربع على قائمة الترتيب برصيد 49 نقطة.

ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني 🗣️ 💬"طلبت من اللاعبين الاستمتاع بكرة القدم أمام الأهلي وتقديم أفضل ما لديهم خلال هذه المباراة". ( 📸:IG – simbasctanzania ) pic.twitter.com/Rot8TQiolH — جول مصر (@goaleg) February 21, 2021

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