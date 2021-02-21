موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه قادش. مساء اليوم السبت 21-2-2021م. على ميدان ملعب ” الكامبنو” معقل الفريق الكتالوني.

كما وستكون المواجهة بين كلا الفريقين. في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

رسميًا: تم تعيين الحكم السيد خوان مارتينيز حكمًا لمباراة برشلونة وقادش في الجولة 24 من الدوري الإسباني، يوم الأحد 21 فبراير على الساعة 14:00 بتوقيت إسبانيا. pic.twitter.com/Dcy9kqRaJ2 — Cules (@BarcaZone4) February 18, 2021

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المواجهة بين كلا المنافسين في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

كما ستكون عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول قطر والبحرين والامارات والعراق والكويت.

وستبث وقائع اللقاء عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النشر الحصرية لدوري الإسباني للدرجة الممتازة هذا الموسم.

🎩 ✨ 𝐃𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 ✨ 𝐂𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 ✨ 𝐏𝐮𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐚#BarçaCádiz pic.twitter.com/VGbkodicYb — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 20, 2021

عبر قناة “beIN Sports HD 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب الموجة عامودي. وبمعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ستبث عبر قناة ” beIN Sports HD3 ” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. ومعدل استقطاب أفقي للموجة. وبمعدل الترميز 27500.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء الناري بين فريق برشلونة وقادش ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى الممتازة، المعلق الرياضي العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية الليبي خليل البلوشي.

نتائج كلا الفريقين

ويدخل فريق برشلونة الإسباني بمعنويات منخفضة بعد تلقيه الهزيمة المدوية على ملعبه بأربع أهداف مقابل هدف وحيد من فريق باريس سان جيرمان. مع تسجيل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي 22 عاماً. المهاري الذي تغلب على ميسي بالهاتريك. في ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما ويسعى فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرانا” إلى مصالحة عشاقه والعودة إلى جماهيره. من خلال تحقيق النتائج الإيجابية في المباراة المهمة له في الدوري. والصعود في ترتيب. على حساب منافسه قادش الذي سيحل ضيفاً على ملعبه. فهل سينجح برشلونة في ذلك أم لا ؟!

وقد لعب الفريق الكتالوني 22 مباراة. حصد من خلالها 46 نقطة. بفارق عن غريمه 6 نقاط عن غريمه التقليدي. الذي نجح بشق الأنفس من تجاوز فريق بلد الوليد وخطف نقاط ثلاثة ثمينة. من أجل تقليص الفارق مع منافسه المتصدر أتلتيكو مدريد إلى ثلاثة نقاط فقط.

على عكس منافسه الضيف الذي يطمح إلى إيقاف نزيف فريق برشلونة الإسباني على ميدانه. وتغلب عليه أمام مواجهة ستشهد الصعوبة والمنافسة الشديدة بين كلا المنافسين.

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

كما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست، مع عودة بيكيه.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عودة بيكيه بعد الإصابة

وقد عاد اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني يسعد للعودة لصفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟ ⚽ برشلونة 🆚 قادش ⏲️ في الأوقات التالية: ⏰13:00🇲🇷

⏰14:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰15:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴

⏰16:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰17:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/Fpp0oyVvcn — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 21, 2021

فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين القادم.

وكان قد أصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ورغم خسارته الأخيرة أمام ليفانتي بهدفين نظيفين دون رد إلا أنه ما زال يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب الدوري الممتاز.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال بتيس برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل في فريق فياريال برصيد 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

ترتيب قادش في الدوري

كما ويحتل فريق قادش المركز الخامس عشر قبيل مواجهة العملاق الكتالوني الإسباني في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بقائمة الترتيب.

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