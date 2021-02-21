لماذا طالب المصريون بإعدام أحمد موسى بوق النظام بعد وزير التعليم العالي؟!

أثار الإعلامي المصري أحمد موسى غضب الطلاب المصريين، بعدما وجه لهم اتهاماً بالخيانة على إثر مطالباتهم وزارة التعليم بالإبقاء على التعليم عن بعد. وتطورت إلى مطالبتهم بإقالة وزير التعليم العالي وإعدامه.

اعدام احمد موسى

ورداً على هاشتاج اعدام خالد عبدالغفار، الذي دشنه النشطاء مطالبين بإعدام وزير التعليم العالي، قال أحمد موسى إنه يجب إحضار الطلبة ومحاسبتهم.

وأضاف أحمد موسى خلال حلقته في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن على الدولة أن تقوم بالبحث عمن يطلق. الهاشتاغات على وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً إياهم بالخيانة.

#اعدام_احمد_موسي

احمد موسي : اللي عمل هشتاج اعدام وزير التعليم لازم يتجاب ويتحاسب

الطلبة pic.twitter.com/2XY2e8elGj — Mahmoud Elhawary (@Mahmoud59150906) February 20, 2021

ورد الناشطون على أحمد موسى بتدشين هاشتاج اعدام احمد موسي، والتي سخروا خلالها من تصريحه، وعبروا عن غضبهم مما يحدث.

وجاء في أحد التغريدات: ” ثواني بنخلص مع عبد الغفار الاول”.

ثواني بنخلص مع عبد الغفار الاول #اعدام_احمد_موسي pic.twitter.com/ELkrdTeoER — Ahmed Galal (@AhmedGa86997348) February 20, 2021

وصعد آخر مع أحمد موسى وكتب: ” اللي هيجي على السكة هيتعدم”.

الطلاب يصعدون: لا أحد يعترض طريقنا

وسخرت مغردة باسم إيمي وكتبت: ” بصوا من الآخر أي حد هيجي في سكتنا هنعدموا خلصانة فعل يبني الهاشتاج”.

بصوا من الاخر ايي حد هيجي ف سكتنا هنعدوموا خلصانه

فعل يبني الهشتاج #اعدام_خالد_عبدالغفار #اعدام_احمد_موسي #اعدام_ايمي_ومواعينها pic.twitter.com/Ixw9XsEUN9 — ايمي ف المطبخ بتغسل المواعين 💤 (@EmyAhm09475961) February 20, 2021

وبدأت التعليقات باستخدام “الكوميكسات” تنهال، فكتب أحدهم: ” اجتمع المؤيدون والمعارضون في مصر على شيء، أنا في غاية السعادة”.

اجتمع المؤيدون والمعارضون في مصر على شيء #اعدام_احمد_موسي pic.twitter.com/jgEIl4cACz — Ahmed 222288 (@ahmedelkhagy88) February 21, 2021

واستعان آخر بصورة الممثل محمد هنيدي وكتب: “أحسن أحسن”.

وبنفس الأسلوب “الكوميكس” كتب آخر: “إيه اللي عملته يا أحمد موسى، ده انت طحت بحفرة فيها مجانين”.

#اعدام_احمد_موسي ايه الي عملته يا احمد موسى دا انت طحت بحفره فيها مجانين 😂 pic.twitter.com/h4cwRFd5v3 — heiiw72 (@heiiw72) February 21, 2021

وعلق آخر: “أنا معرفش في ايه وهتعدموه ليه بس انا موافق”.

#اعدام_احمد_موسي

أنا معرفش في ايه وهتعدموه ليه بس انا موافق pic.twitter.com/ehO9aewYVV — Mohamed Morsi (@Mohamed_morsi97) February 21, 2021

وسخر مغرد في تعليقه بـ”الكوميكس” وكتب: “أنا زيي زيك بالضبط، ببص لقيتهم بيقولوا #اعدام_احمد_موسي معرفش ده عمل إيه تاني؟”.

انا زي زيك بالظبط ببص لقيتهم بيقولو #اعدام_احمد_موسي

معرفش العر$ ده عمل ايه تاني pic.twitter.com/hb8Jl8SNEy — الناعس (@OkhkJf2wJq7S9qs) February 21, 2021

وباستخدام صورة الممثل الراحل طلعت زكريا، سخر آخر وكتب: “موافقون”.

وعلق مغرد باسم يوسف: ” اعدام موسى مطلب شعبي وجماهيري ولازم يتم فإذا أمر الشعب لازم الأمر ينفذ”.

ونشر محمود حسن صورة الإعلامي عمرو أديب، وكتب ساخراً: ” وانت كمان دورك جاي حتي لو عملت فيها ميت”.

#اعدام_احمد_موسي وانتي كمان دورك جاي حتي لو عملت فيها ميت pic.twitter.com/ZgEHoZWOih — Mahmod hasn (@Mahmodh70849134) February 21, 2021

تطبيل أحمد موسى

وكتب مصطفى حسن منتقداً وزارة التربية والتعليم: ” الوزارة تعرف أن الأبحاث أفضل من الامتحانات، لكنهم فاشلون في تحجيم الأبحاث. بحيث أن مسؤول السايبر لا يستطيع عمله، فقالوا نمتحن الطلبة ونريح رأسنا، يعني حين يتزاحم الطلبة في المترو وفي الكلية ويصابوا بكورونا ماذا سيحدث؟ ماشي يا مصر يا أم نت ضعيف ماشي”.

الوزارة عارفة أن الأبحاث افضل من الامتحانات بس هم فاشلين أنهم يحجمو الابحاث بحيث أن بتاع السايبر ميعرفش يعملة ف قالو نمتحن الطلبة ونريح دماغنا

واي يعني لما الطلبة تتزاحم في المترو وفى الكلية ويصابوا ب كورونا هيحصل اي يعني

ماشي يا مسر يام نت ضعيف ماشي

#اعدام_احمد_موسي — mostafa hasan (@mostafahasan970) February 21, 2021

واتهم آخر أحمد موسى بالتطبيل لوزير التعليم العالي، وكتب: “احمد موسى مش خايف على حياة الطلبة ومش فارق معاه أهاليهم. وصحة 22 مليون مصري، فبيطبل لخالد عبد الغفار”.

احمد موسى مش خايف علي حياة الطلبة ومش فارق معاه اهاليهم وصحة 22مليون مصري فبيطبل لخالد ع غفار #اعدام_احمد_موسي — Mohamed bibo (@Mohamed85416378) February 21, 2021

واكتفت أخرى بالتعليق على الهاشتاج بعبارة: “ياريت والله”، في إشارة لتمنيها إعدام أحمد بالموسى بالفعل.

تامر أمين!

بينما طالب آخر بإيقافه كما حدث مع الإعلامي تامر أمين، وكتب: “أنا لستُ مع إعدامه، أنا مع إيقافه، تامر أمين وأحمد موسي”.

#اعدام_احمد_موسي

انا لستُ مع اعدامه

انا مع ايقافه… تامر امين + احمد موسي — Faisal Labban (@FaisalLabban3) February 21, 2021

ووافقه آخر الرأي وكتب: “راح تامر أمين الدور عليك”.

واقترح آخر طريقة أخرى للتخلص من أحمد موسى، وكتب: ” ليس إعدام، بل يجب أن يضربه الشعب بالقبقاب على وجهه إلى أن يموت”.

مش اعدام دا لازم الشعب يضربه بالقبقاب ع وشه لحد اما يموت #اعدام_احمد_موسي — kotb Elsheikh (@zakielshehk4040) February 21, 2021

إقالة وزير التعليم العالي

وكان هاشتاج إقالة وزير التعليم العالي قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قبل أسبوع، وطالب خلاله الطلبة بإقالة خالد عبدالغفار. بعدما أعلن أنه يتعين على الطلاب العودة للمعاهد والكليات لإجراء الامتحانات، بينما لا تزال جائحة كورونا تهدد الناس.

وأعلن عبدالغفار قرار استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت 27 فبراير، معتمدا في ذلك على قرار اللجنة العليا. لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونفى عبدالغفار ما كان متداولاً من أن الامتحانات بالجامعات والمعاهد ستستبدل بالأبحاث أو بامتحانات إلكترونية.

نفى وزير #التعليم_العالي وجود أي نية لاستبدال #الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض #الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء #امتحانات_إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها pic.twitter.com/3Tg1CyOuuE — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) February 14, 2021

وقال عبدالغفار إن بعض الجامعات فقط ستجري امتحانات إلكترونية إذ أنها مجهزة وقادرة على ذلك وأعلنت ذلك من قبل، بينما ستجرى. الامتحانات في المعاهد والكليات لأنه لا يرى سبباً مقنعاً لإجرائها بطريقة أخرى.

كما أعلن الوزير حينها استمرار تطبيق نظام “التعليم الهجين” الذي يمزج بين الحضور في أماكن الدراسة وبين التعليم عن بعد حسب جداول محددة.

أزمة كورونا والتعليم

وأكد الوزير في تصريحات له إن القرار الذي أعلنه يستند إلى خطة رسمت بالتعاون مع لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الصحة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اجتماعات دورية للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. والنظر في مد البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

أكد وزير #التعليم_العالي أن اجتماع #المجلس_الأعلي_للجامعات يعقد بشكل دوري، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق كافة #الإجراءات_الاحترازية للطلاب، والنظر في مد البرنامج الزمني للفصل الدراسى الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية pic.twitter.com/tjRed2QDYs — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) February 15, 2021

وأثارت قرارات عبدالغفار غضب الطلاب وأولياء الأمور، الذين اتهموه بالاستخفاف بحياة الطلاب وعائلاتهم بسبب استمرار. تفشي وباء كورونا في مصر.

إعدام لميس الحديدي

وكانت الإعلامية لميس الحديدي قد دافعت عن الوزير وردت على الهاشتاج الذي طالب بإعدامه، وقالت: ” تحدثت الأسبوع الماضي. عن ظاهرة الهاشتاجات سواء التي طالت وزير التربية والتعليم ودعت لإعدامه وأنا شخصياً طلعلي هاشتاج اسمه إعدام لميس الحديدي”.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية on : “كأن الإعدامات شيء عادي، لهذا السبب رفضت فكرة الهاشتاجات. وعارضتها، لكن هذا القرار لصالح العملية التعليمية والطلبة والامتحانات ضرورية لتقييم أية عملية تعليمية”.

واستطردت: “من غير العدالة أن نوازي ونساوي بين طالب مجتهد وغير المجتهد أو طالب يذاكر وآخر قاعد في الكافيهات والمولات”.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن طريقة التقييم الوحيدة هي الامتحانات، أما التقييم عبر الأبحاث لا يكون إلا في أيام الضرورة. مضيفة: “لكننا الآن في وضع مستقر وأرقام الإصابات معقولة، وإذا كانت الدولة ووزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي قد تمكنتا في وقت. سابق من عقد امتحانات الثانوية العامة والجامعات بنجاح في وسط الأزمة لازم نثق فيها”.

ووجهت رسالتها للطلبة قائلة: “ليس من المعقول أن تعملوا هاشتاجات على السوشيال ميديا، هذا تضييع وقت، لو أردتم النجاح. من غير مذاكرة لا يجوز، هل تريدون تجهيز جيل قادر على الالتحاق بالعمل أم تريدون جيل طلبة وأطفال غير قادرين؟ إذا أردتم عمل ثورة في التعليم وتطالبوا. به يجب أن يكون لديكم قناعة أن الامتحان جزء رئيسي من التقييم والعملية التعليمية”.

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن يبلغ 176943 حالة بينها 10250 وفاة و136889 شفاء.

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