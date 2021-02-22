صورة: صديقة رونالدو تظهر بشكل عاري على غلاف مجلة إسبانية مشهورة

ظهرت عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية “جورجينا رودريجيز” 27 عاماً. بصورة عارية بشكل كامل على غلاف مجلة “in style” الإسبانية العالمية المشهورة. خلال مقابلة خاصة تحدثت فيها عن علاقتها مع النجم البرتغالي في فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”. وهداف الدوري الإيطالي.

وقد أخفت صديقة رونالدو في جلسة التصوير خلال مقابلتها الخاصة مع تلك المجلة الإسبانية المشهورة. بصورة فاضحة عارية. مغطي أجزائها الحساسة بحقيبة كبيرة. من صناع شركة “غوتشي” ذات العلامة الإيطالية الفاخرة في مجال الأزياء والسلع الجلدية.

كما ونشرت صديقة رونالدو “جورجينا”. تلك الصورة على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي “الانستغرام”. تلك الصورة التي ظهرت فيها بشكل فاضح. معلقة عليها: ” انتهز الفرصة” باللغة الإسبانية.

أكثر من مليوني شخص

وحظيت تلك الصورة التي نشرتها عارضة الأزياء “جورجينا”. على إعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون ساعات قليلة على نشرها يوم أمس الأحد الماضي على حسابها الخاص. كما ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون متابع على صفحتها على منصة ” الانستغرام”.

الحساب الشخصي عبر الانستغرام لصديقة رونالدو

وأردفت عارضة صديقة رونالدو “جورجينا”. قائلة: ” مررت بالعديد من الظروف الصعبة في حياتي. لكنني عوضت الآن بعائلة جميلة. وحبيب مثابر ومجتهد على نفسه وناجح”.

تواضع صديقها رونالدو

وكما أضافت عارضة الأزياء الإسبانية، ” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كم هو متواضع معي. ولطيف”. جاء ذلك خلالها حديثها مع مجلة “in style” العالمية.

خيانة قواعد رونالدو

كما واعترفت صديقة رونالدو ” جورجينا”. بخيانة قواعد اللاعب البرتغالي كريتسيانو رونالدو، قواعد اللاعب والنجم العالمي. في غيابه عن المنزل. فيما يتعلق بنوعيات الطعام، التي تتناولها هي وأطفالها.

ويتبع الدون رونالدو وجبات طعام صحية “محمية غذائية” مع أسرته معاً. وقد يقوم بفرض هذا الطعام على جميع بيته. وقالت صديقته في مقابلة مع المجلة الإسبانية، قائلة: ” نحن نأكل بالشكل نفسه. الذي يتناوله رونالدو، لأننا عادة. نتناول الطعام معاً”.

مؤكدة أنها تتناول تلك الأطعمة الممنوعة داخل المنزل. في غياب النجم البرتغالي رونالدو. من أجل تناولها، هي وأطفالها. عندما يخرج اللاعب لخوض المباريات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي. من أجل تلك الأطعمة في العادة.

طلب البيتزا

واستكملت عارضة الأزياء جورجينا، ” إذا كان رونالدو خارج المنزل مع الفريق. أو مسافر لخوض المباريات في مدينة أخرى. أقوم أنا وأطفالي. بتدليل أنفسنا وطلب البيتزا، على سبيل المثال من الخارج. أو قد نملأ بطوننا بالفيشار”.

صورة..#رونالدو بملابس "علاء الدين" و جورجينا "الأميرة ياسمين"

كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه بطريقة مميزة pic.twitter.com/gEUsp5v7VE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2020

أطفال رونالدو

وتقوم الإسبانية “جورجينا رودريجيز”، بالاعتناء بأبناء رونالدو الثلاثة. بالإضافة إلى ابنتهما الذي أنجبت مؤخراً وأسميت ” ألانا مارتينا” الذي لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة. فيما اتجهت صديقة رونالدو إلى مجال عروض الأزياء. بعد ارتباطها مع صديقها البرتغالي ” كريستيانو رونالدو”.

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البرتغالي كريستيانو رونالدو يخرج للتنزه و المشي رفقة صديقته جورجينا في أزقة مدينة فونشال البرتغالية التي تحتضن النجم العالمي منذ بداية أزمة تفشي #كورونا . pic.twitter.com/RammZHVsoq — IQ-PRO – موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) March 30, 2020

الالتقاء بالدون رونالدو

يشاع إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. قد التقى بصديقته الإسبانية جورجينا للوهلة الأولى في منطقة كبار الشخصيات، في حفل شركتي غوتشي وغايانا الخاصة بعالم الأزياء والصناعات الجليدية. في العاصمة الإسبانية ” مدريد”. ولكن بالنسبة لتفاصيل أول شخصي بينهما فهذا غير معروف ويظل غامضاً حتى الآن.

مواجهة يوفنتوس اليوم

كما ويستعد النجم رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الإثنين. إلى خوض مباراة، أمام منافسه كروتوني. في إطار منافسات الأسبوع ال 23 من الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي. للدرجة الممتازة.

كريستيانو رونالدو يحفز لاعبي يوفنتوس قبل انطلاق دور الـ16 🏆 🗣️"هذه المرحلة الأهم في دوري الأبطال، مرحلة خروج المغلوب، المنافسة الحقيقية تبدأ هنا". "من الآن وصاعدًا يجب على الجميع الظهور بأفضل مستوى ممكن لأن التفاصيل تصنع الفارق في النهاية". pic.twitter.com/ciJ9KCbT5K — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 16, 2021

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 16 هدفاً، متساوياً بذلك مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” بنفس عدد الأهداف خلال الموسم الجاري.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

📰| اللاغزيتا:

رونالدو هو المفجر الوحيد. لا يزال موراتا بدون اهداف في الدوري في عام 2021 ، بينما يمتلك كييزا في المتوسط ​​هدفًا واحدًا كل 3 مباريات: إنه ليس هجومًا يجلب الدوري. يوفنتوس يحتاج لديبالا.. pic.twitter.com/xQhQ7o8bjw — Curva Juventus (@CurvaJ) February 15, 2021

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

بينما يأتي في المركز الخامس. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 13 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان بعد تحقيق الفوز على جاره الميلان اليوم في مباراة قمة الأسبوع ال24 من منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل الصدارة برصيد 53 نقطة.

كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 49 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق روما الإيطالي برصيد 43 نقطة. متساوياً بنقاطه مع فريق أتالانتا الذي سيلعب مباراته النارية مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” في نهائي منافسات كأس إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري. ليحتل المركز الرابع.

مع صعود فريق لاتسيو المجتهد على نفسه هذا الموسم. في المركز الخامس برصيد 43. متساوياً مع المركزين السابقين.

تراجع يوفنتوس ونابولي

كما جاء في سادس ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” حامل اللقب السابق يوفنتوس برصيد 42 نقطة. بفارق نقطة وحيدة. بينما جاء جاره نابولي برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. بينما جاء في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 34 نقطة. وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابق.

كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 30 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز.

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