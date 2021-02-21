شاهد ما قاله أسعد بن طارق عن مشروع ضخم مرتقب في عمان يوليه السلطان هيثم اهتمام خاص

خرج أسعد بن طارق آل سعيد، شقيق سلطان عمان هيثم بن طارق وممثله الخاص، في أحدث ظهور له للحديث حول مشروع “سفاري بارك” المزمع إقامته في السلطنة.

وقال أسعد بن طارق، في مقابلة له مع راديو “هلا أف أم، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل ورصدتها “وطن” :” وهذا التوجيه كان. من جلالة السلطان هيثم حفظه الله على أن يخرجوا الوزراء للميدان، خاصة الوزارات التي لها علاقة بالخدمات”.

كنت اتمنى أن يبث تلفزيون سلطنة عمان هذة المقابله كون أن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق ال سعيد هو ممثل ل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهنا تجدوا رسالة مولانا المعظم للمسؤولين ينقلها لنا سموه…

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وللأسف مدراء مغلقين على أنفسهم الأبواب من الزيارات والميدان نريد نشوفهم بس pic.twitter.com/DX0HNywoA4 — محمد بن سليمان بن تميم الهنائي (@mohad_hinai) February 21, 2021

وتابع ممثل السلطان الخاص بحديثه: “وواحد منهم هو طبعاً وزير السياحة، وهو جاء إلى المنطقة وشاف. وسألني عن موضوع سفاري بارك. حديقة الحيوانات، فقلت له إن شاء الله هي على قدم وساق”.

وزاد بن طارق في حديثه عن سفاري بارك المرتقبة في السلطنة: “طبعا في قوانين جديدة في العالم الآن ما تقدر تشتري حيوانات بسهولة.”

وأوضح:”لأنه في ضوابط، فنحن نتماشى مع هذا الوضع، مع انفتاح الحركة للناس قد نكون جهزنا افتتاح المشروع.”

وأكمل مردفاً: “نحن بحاجة لتكملة المشاريع لعمان الضرورية، اللي تجيب للناس وظائف وبعض المدخول، يعني الأفكار كثيرة”.

هذا وقام عضو مجلس الشورى العماني محمد بن سليمان بن تميم الهنائي، بنشر المقطع عبر حسابه الشخصي بتويتر.

كما لام في تعليقه عليه تلفزيون سلطنة عُمان، لأنه لم يقم هو ببث مثل هذه المقابلة، باعتبار أسعد بن طارق ممثل السلطان العماني.

وقال في تعليقه حول الأمر: “كنت أتمنى أن يبث تلفزيون سلطنة عمان هذه المقابلة، كون أن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق ال سعيد. هو ممثل لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وهنا تجدوا رسالة مولانا المعظم للمسؤولين ينقلها لنا سموه”.

وتابع: “وللأسف مدراء مغلقين على أنفسهم الأبواب من الزيارات والميدان نريد نشوفهم بس.”

ليرد عليه أحد المغردين منتقدا تلفزيون السلطنة: “ينقل التلفزيون العماني والله أنك تضحك سعادتك وما كأنك تعرف التلفزيون العماني. التلفزيون العماني الحمد لله والشكر ينقل أكبر حدث شؤوم فالعالم وهو مرض كورونا يبحثروه تبحثير من كثر ما يسألوا عنه”.

ينقل التلفزيون العماني والله أنك تضحك سعادتك وما كأنك تعرف التلفزيون العماني!! التلفزيون العماني الحمد لله والشكر ينقل أكبر حدث شؤوم فالعالم وهو مرض كورونا يبحثروه تبحثير من كثر ما يسألوا عنه… — معك ف العسر واليسر و المنشط والمكره 🖤 (@6oYWJT04C2LYCWH) February 21, 2021

ويأتي هذا الظهور لأسعد بن طارق شقيق السلطان العماني هيثم بن طارق، بعد أيام قليلة من ظهوره في مهرجان البشائر لسباق الهجن في ولاية آدم العمانية.

و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً لحضور أسعد بن طارق.

حيث ظهر أسعد بن طارق في المقطع وهو يداعب المذيع بقوله:” نحن عندنا عيد البوش، ما عندنا عيد الحب.. فيه ناس يحتفلون بعيد الحب في اماكن” وصاحب حديثه ضحكة.

ليسأله المذيع بعدها حول مشاركة الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة في المهرجان.

ليرد عليه ممثل السلطان هيثم الخاص: “إن شاء الله ربنا يوفقه وهو حصل على نتائج طيبة وأتمنى له التوفيق”.

مهرجان البشائر السنوي

وقبل أيام وفي تصريح لوكالة الأنباء العمانية قال أسعد بن طارق، إن مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية هو محفل رياضي. يحمل في مضامينه قيمًا ومعانٍ مختلفة الأبعاد، منها الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.

كما تابع موضحا:” لذلك نحن حريصون على تنظيمه وإقامته سنويًا على ميدان البشائر. الذي سيبدو هذا العام بحلته الجديدة بعد اكتمال. أعمال التوسعة والإضافات التطويرية التي شهدها في مختلف مرافقه كافة. فقد أصبح أكثر جاهزية وتهيئة لاستضافة كافة الفعاليات”.

تفاعل واسع من العمانيين

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مشاركة شقيق السلطان العماني في مهرجان البشائر لسباق الهجن.

وأقيمت خلال الفترة من 15 إلى 20 من شهر فبراير الجاري فعاليات ”مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية ”. وذلك في دورته الرابعة بـ”ميدان البشائر لسباقات الهجن” بولاية أدم بمحافظة الداخلية.

وجاء ذلك بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار أسعد بن طارق إلى الدعم الذي يحظى به هذا المهرجان من قبل السلطان هيثم بن طارق.

والذي يولي ـ وفق شقيقه وممثله الخاص ـ هذه الرياضة العريقة رعايته وعنايته الخاصة. لما تمثله من مورد رزق للمعنيين بتربيتها والمهتمين. والمعتنين بها حتى يظل هذا الموروث الشعبي محافظًا عليه جيلًا بعد آخر.

أسعد بن طارق

ووصف ممثل السلطان مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن بأنه “لقاء المحبة والإخاء الذي يجمع ملاك الهجن من السلطنة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي”.

متوقعا مشاركة كبيرة وتنافس قوي في أشواط السباق المختلفة باعتبار أن الجميع يترقب هذا المهرجان.

من خلال الاستعدادات المبكرة والعمل على إعداد النوق المشاركة والحضور القوي للمضمرين المجيدين الذين يحرصون على حصد الألقاب وتحقيق المراكز الأولى.

إلى ذلك بيّنَ المسؤول العماني البارز أن هناك فئات من المجتمع يمثل لها هذا المهرجان مصدرًا للرزق والدخل المجزي.

وذلك من خلال تسويق منتجاتهم الخاصة بلوازم الإبل وبيعها وغيرها من السلع الضرورية المتعلقة بالهجن وسباقاتها.

كما لفت إلى أن دائرة ميدان البشائر، قامت بتسخير كافة إمكاناتها وتجاوز مختلف التحديات لخروج هذا المهرجان بالصورة المثالية. التي تُرضي الجميع مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الصحية المقررة من قِبل الجهات المختصة.

وتطرق أسعد بن طارق، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، في ختام تصريحه إلى مؤسسة . هجن البشائر”.

كما قال:“نوليها كل الرعاية والاهتمام وأصبحت تحقق الإنجازات المحلية والإقليمية واعتدنا على حضور الهجن. التي ترعاها في منصات التكريم والتتويج”

كما أكمل:”لقد سخرنا للمؤسسة كل الإمكانات وكافة الخدمات التي شملت شراء النوق السبق واستقطاب المضمرين المجيدين. وأصبح اسم البشائر يتردد كثيرًا على مسامع محبي هذه الرياضة وفي ميادين سباقات الهجن المختلفة متطلعين. لأن يكون لها النصيب الأوفر من تحقيق السبق والظفر بالمراكز الأولى في هذا المهرجان “.

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